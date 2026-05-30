Pedro Pascal: Männermode neu codiert

Ein Outfit, das seine Persönlichkeit gut widerspiegelt, zeigte er bei seinem Gastauftritt bei Good Morning America. Er setzte hier auf ein selbstbewusstes Farbstatement: einen Anzug in leuchtendem Limettengrün. Die Farbe wirkt intensiv, aber nicht grell – eher saftig und lebendig. Durch den monochromen Look, inklusive farblich abgestimmtem Hemd und Hose, entsteht ein ruhiger, fließender Gesamteindruck. Der Schnitt ist leicht oversized, was dem kräftigen Farbton zusätzliche Eleganz verleiht. Schwarze, glänzende Lederschuhe und seine markante schwarze Brille setzen Kontraste und lassen den Look jugendlich und frisch erscheinen.

Pedro Pascal in einem limettengrünem Look (Foto: Getty Images)

Cannes und die Kunst des Tailorings

Auf Filmfestivals wie in Cannes setzt Pascal häufig auf klassische Schneiderkunst, interpretiert sie jedoch neu. Ein gutes Beispiel ist sein Look bei den Filmfestspielen in Cannes 2025. Er trägt eine schmal geschnittene, schwarze, leicht verkürzte Hose, kombiniert mit einem ärmellosen Hemd, das einen tiefen seitlichen Ausschnitt hat. Hier zeigt sich sein Gespür für Proportionen: Die verkürzte Hose lenkt den Blick auf die Schuhe, die mit Nieten geschmückt sind. Das ärmellose Hemd verleiht dem Look eine spannende Note und unterstreicht seine Experimentierfreude. Pascal versteht, dass mit den richtigen Details auch Männer Sexyness verkörpern können. Sein Tailoring wirkt selten streng. Selbst wenn der Schnitt klassisch ist, erscheint das Styling entspannt.

Pedro Pascal trägt einen Full-Look der Calvin Klein Collection bei den Filmfestspielen in Cannes 2025 (Foto: Getty Images)

Street-Style-Analyse

Abseits des roten Teppichs zeigt sich eine andere Facette seines Stils. Paparazzi-Fotos zeigen ihn oft in locker geschnittenen Jeans, Vintage-T-Shirts, Lederjacken oder Oversized-Mänteln. Dazu Sonnenbrillen mit Retro-Charakter – schmale Rahmen mit leicht getönten Gläsern. Sein Street Style wirkt authentisch. Anders als auf dem roten Teppich setzt er hier auf neutrale Farben, hochwertige Materialien und klare Silhouetten. Ein einfaches weißes T-Shirt wird bei ihm zum Statement, weil es perfekt sitzt und mit Accessoires akzentuiert wird. Auffällig ist auch seine Vorliebe für Layering: Hemd über T-Shirt, Mantel über Hoodie sowie Schals und Handtaschen als spannende Elemente. Er greift bewusst zu Pieces, die bislang eher einem femininen Klischee zugeschrieben wurden – beispielsweise große Handtaschen oder gegebenenfalls auch Crop-Tops.

Pedro Pascal am Flughafen in Nizza, Frankreich 2025 (Foto: Getty Images)

Die ikonische Brille

Denkt man an Pedro Pascal, assoziiert man ihn schnell mit seiner auffälligen Brille. Ob Sonnenbrille oder Gleitsichtbrille – der Stil bleibt konstant: dunkle Rahmen in markanten, bolden Formen mit auffälligen Details. Pascal zeigt, dass Brillen nicht nur funktional, sondern auch attraktiv und fester Bestandteil eines Stylings sein können – wenn sie mit Selbstbewusstsein getragen werden. In einer Gesellschaft wie unserer sind solche Pioniere wichtig, denn sie verleihen Fans den Mut, sich selbst zu zeigen – ob mit oder ohne Brille.

Pedro Pascal in Celine bei den Emmys 2025 (Foto: 2025 Kevin Mazur/ Getty Images)

Pedro Pascal steht für eine neue Ära männlicher Selbstdarstellung. Seine Looks sind weder rein klassisch noch radikal. Sie bewegen sich in einem Raum, in dem Tradition und Experiment koexistieren dürfen. Er zeigt sich sowohl in Anzügen als auch in auffälligen Farben, bleibt dabei jedoch stets seinem Stil treu. In einer Zeit, in der Männermode zunehmend fluide wird, steht Pascal exemplarisch für diese Bewegung und präsentiert sich immer wieder von einer neuen Seite. Mit seinen Outfits erzählt er Geschichten – über Identität, Mut und die Freiheit, sich immer wieder neu zu definieren.