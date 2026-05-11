Parfum Lexikon – die wichtigsten Dufttypen im Überblick

Parfum ist weit mehr als nur ein angenehmer Duft. Es ist Ausdruck von Stil, Individualität und oft auch von Emotion. Der richtige Duft kann Erinnerungen wecken, Stimmungen unterstreichen und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Auswahl riesig. Dabei gibt es nicht nur unzählige verschiedene Duftrichtungen, auch was Konzentration und Haltbarkeit angeht, gibt es große Unterschiede. Was steckt hinter Bezeichnungen, wie Eau de Parfum, Eau de Toilette oder Eau Fraîche? Worin unterscheiden sich die einzelnen Dufttypen, und welcher passt am besten zu den eigenen Vorlieben und Bedürfnissen?



Dieses Parfum Lexikon gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über alle gängigen Parfum-Typen – von intensiv bis zart, von klassisch bis modern. Sie erfahren, wie sich die Typen unterscheiden, welche Duftöl-Konzentrationen typisch sind und worauf Sie bei der Wahl Ihres Parfums achten sollten. So finden Sie den Duft, der zu Ihrer Persönlichkeit, Ihrem Lebensstil und Ihren Vorlieben passt.



Die Unterschiede zwischen den Parfum-Typen: Die Konzentration ist entscheidend

Die Bezeichnung eines Parfums – sei es „Eau de Parfum“ oder „Eau Fraîche“ – gibt vor allem Aufschluss über eines: den Anteil an Duftöl in der Rezeptur. Dieser ist entscheidend für die Intensität, die Haltbarkeit und auch die Wirkung des Parfums auf der Haut. Ein hoher Duftölanteil bedeutet in der Regel, dass das Parfum länger hält, stärker wahrnehmbar ist und sich komplexer entwickelt.

Ein Parfum besteht im Wesentlichen aus drei Bestandteilen: dem Duftöl, Alkohol und in manchen Fällen Wasser. Das Duftöl ist der eigentliche Träger der Duftnoten – also jener Stoff, der für die charakteristischen Kopf-, Herz- und Basisnoten verantwortlich ist. Der Alkohol fungiert als Trägermittel, sorgt für die Verteilung beim Auftragen und verdunstet nach dem Kontakt mit der Haut. Je nach Mischung dieser Bestandteile entstehen die unterschiedlichen Parfum-Typen, die sich sowohl in der Wahrnehmung als auch in der Anwendung unterscheiden.

Je nach Konzentration kann ein Duft intensiv, sinnlich und schwer wirken oder frisch, dezent und leicht flüchtig sein. Einige Typen eignen sich besser für den Alltag, andere für festliche Anlässe oder kühlere Tage. Dieses Lexikon führt Sie durch alle wichtigen Varianten.Die wichtigsten Parfum-Typen im Überblick

Parfum / Extrait de Parfum

Extrait de Parfum, auch einfach Parfum genannt, ist die am höchsten konzentrierte Form eines Duftes. Der Anteil an reinem Duftöl liegt bei etwa 20 bis 30 % – in seltenen Fällen sogar darüber. Diese hohe Konzentration sorgt für eine außergewöhnliche Intensität und lange Haltbarkeit, oft über 12 Stunden hinaus. Auf Kleidung oder Haaren kann der Duft sogar mehrere Tage nachwirken. Parfum wird in der Regel sehr sparsam verwendet. Ein bis zwei Tropfen auf den Pulspunkten – etwa hinter den Ohren, auf dem Dekolleté oder am Handgelenk – genügen, um den Duft über Stunden hinweg erlebbar zu machen. Aufgrund seiner starken Wirkung eignet sich Parfum besonders gut für den Abend oder besondere Anlässe. Es ist meist in kleineren Flakons erhältlich.

Eau de Parfum Intense

Eau de Parfum Intense ist eine relativ junge Duftkategorie, die in den letzten Jahren stark an Beliebtheit gewonnen hat. Mit einem Duftöl-Anteil von etwa 20 bis 25 % liegt es zwischen dem klassischen EdP und dem Extrait de Parfum, bietet jedoch eine eigene Duftcharakteristik. Die Intense-Varianten sind bekannt für ihre tiefe, warme, oft orientalische Duftentwicklung, die sich über Stunden hinweg entfaltet. Typischerweise sorgt Eau de Parfum Intense für ein ausdrucksstarkes, sinnliches Dufterlebnis– etwa für den Abend, festliche Veranstaltungen oder kühlere Monate. Die Haltbarkeit liegt bei 8 bis 12 Stunden, abhängig vom Hauttyp und den Duftstoffen. Wichtig ist, auch hier mit der Dosierung sorgsam umzugehen, da diese Düfte oft sehr präsent sind.

Eau de Parfum (EdP)

Eau de Parfum ist für viele Menschen der ideale Allrounder. Mit einer Duftöl-Konzentration von 10 bis 20 % ist es deutlich stärker als ein Eau de Toilette, aber weniger intensiv als die Intense-Variante. Dadurch eignet es sich hervorragend für den Alltag, aber auch für besondere Anlässe, ohne aufdringlich zu wirken. Die Haltbarkeit liegt bei 6 bis 8 Stunden, was es zu einer beliebten Wahl für Büro, Freizeit und Abendveranstaltungen macht. Eau de Parfum bietet meist eine ausgeprägte Duftentwicklung, bei der die verschiedenen Duftphasen – Kopf-, Herz- und Basisnote – klar spürbar sind. Eau de Parfum ist für nahezu jede*n geeignet und in einer Vielzahl von Duftrichtungen erhältlich – von floral über orientalisch bis hin zu holzig oder gourmand.

Eau de Toilette (EdT)

Eau de Toilette ist der wohl bekannteste Parfum-Typ im mittleren Duftbereich. Die Duftöl-Konzentration liegt hier bei 5 bis 15 %, was zu einer frischen, leichten und oft spritzigen Duftwirkung führt. Die Haltbarkeit ist deshalb nicht ganz so lang, sie beträgt im Durchschnitt 3 bis 5 Stunden, weshalb Eau de Toilette häufiger am Tag nachgesprüht wird. Eaux de Toilette sind besonders im Sommer beliebt und immer dann besonders gut geeignet, wenn man nicht möchte, dass andere viel vom eigenen Duft mitbekommen, da sie nicht zu schwer wirken und zurückhaltender duften.

Eau de Cologne (EdC)

Eau de Cologne – auch als „Kölnisch Wasser“ bekannt – war ursprünglich ein erfrischendes Duftwasser mit belebenden Zitrusnoten. Mit einem Duftölanteil von 3 bis 8 % gehört es zu den leichtesten Duftkategorien. Die Haltbarkeit ist entsprechend kurz, meist zwischen 1 und 2 Stunden. Trotzdem hat Eau de Cologne seinen festen Platz in der Parfumwelt behalten – insbesondere als Erfrischungsduft an heißen Tagen oder nach dem Sport. Viele Menschen verwenden es ergänzend zu einem intensiveren Duft oder als Basis für das sogenannte Duft-Layering. Auch in der Männerpflege (zum Beispiel nach der Rasur) wird es oft eingesetzt.

Eau Fraîche

Noch leichter als Eau de Cologne ist das Eau Fraîche. Mit nur 1 bis 3 % Duftöl und einem hohen Wasseranteil ist es besonders sanft zur Haut und nahezu alkoholfrei. Das macht Eau Fraîche ideal für Menschen mit empfindlicher Haut oder solche, die keine alkoholhaltigen Düfte verwenden möchten. Eau Fraîche duftet frisch, leicht und unaufdringlich – allerdings meist nur 30 bis 60 Minuten lang. Es eignet sich perfekt als leichter Sommerduft, nach dem Sport oder als Begleiter im Urlaub. Viele Marken bieten Eau Fraîche-Varianten klassischer Düfte an – insbesondere im Frühling und Sommer.

Eau de Peau

Eau de Peau – wörtlich übersetzt „Hautduft“ – ist ein noch relativ unbekannter Begriff, wird jedoch zunehmend von Nischenmarken verwendet. Die Besonderheit liegt in der sehr hautnahen Duftwirkung: Der Duft verschmilzt besonders gut mit der Haut und unterstreicht ihren natürlichen Geruch. Um diesen Effekt zu erreichen, werden häufig Moschusnoten eingesetzt. Außerdem ist er nur im engen Umfeld der Träger*innen wahrnehmbar. Die Duftöl-Konzentration ist variabel, meist liegt sie im Bereich von 5 bis 15 %. Eau de Peau eignet sich für Menschen, die sehr dezente, intime Düfte bevorzugen oder in Situationen, in denen ein auffälliger Duft unpassend wäre – etwa bei engen Kontaktsituationen, in der Pflege oder im Beruf.

Body Mist / Bodyspray

Body Mists oder Bodysprays sind duftende Körpersprays mit einer sehr niedrigen Duftöl-Konzentration, in der Regel unter 3 %. Sie enthalten häufig pflegende Inhaltsstoffe wie Aloe Vera oder Vitamine und sind speziell für die Anwendung auf der Haut nach dem Duschen oder vor dem Sport konzipiert. Body Mists wirken erfrischend, leicht und unaufdringlich. Die Haltbarkeit ist entsprechend kurz, meist unter einer Stunde, dafür kann der Duft mehrfach täglich aufgefrischt werden.

Welcher Parfum-Typ passt zu Ihnen?

Die Wahl des passenden Parfums hängt nicht nur vom Geschmack ab, sondern auch von praktischen Überlegungen: Wann und wo möchten Sie den Duft tragen? Wie lange soll er halten? Möchten Sie auffallen oder lieber dezent wirken? Für den Alltag im Büro oder in der Stadt ist ein Eau de Toilette oder Eau de Parfum oft ideal – je nachdem, wie intensiv Sie wahrgenommen werden möchten. Wer einen Duft für den Abend oder besondere Anlässe sucht, ist mit einem Eau de Parfum Intense oder einem Extrait de Parfum gut beraten. Im Sommer oder beim Sport bieten sich leichtere Varianten wie Eau de Cologne, Eau Fraîche oder Body Mist an. Wer es besonders dezent und intim mag, findet in Eau de Peau eine spannende Option.

Testen Sie neue Düfte am besten auf der Haut und lassen Sie ihnen etwas Zeit, sich zu entfalten. Nur so erfahren Sie, wie ein Duft wirklich mit Ihrer Haut chemisch interagiert – und ob er zu Ihnen passt.