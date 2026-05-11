„Parfum ist zu einer Form der Selbstdarstellung geworden“ – wie Nischendüfte jetzt die Duftwelt erobern

Das Gesicht hinter dem Parfumhaus Maison Crivelli wurde in Paris geboren, und wuchs zwischen Zentralfrankreich und der Provence auf. Er ist inspiriert von der Natur, Wertschätzung für kleine Momente und seiner Zeit in Asien. Im MADAME-Interview redet er nun über seinen Wirkungsprozess.

Maison Crivelli steht für Geruchserlebnisse jenseits des Gewöhnlichen - wie definieren Sie „ungewöhnlich“? Ihre Düfte sind oft von multisensorischen Erfahrungen inspiriert - wie verwandeln Sie eine Erinnerung in ein Parfüm?

Bei Maison Crivelli bedeutet ‚ungewöhnlich‘, eine sensorische Überraschung zu schaffen. Es geht darum, Kontraste zu erforschen und Erwartungen herauszufordern, nicht nur durch die Kombination unerwarteter Ingredienzien, sondern auch durch das Einfangen der emotionalen Intensität einer gelebten Erfahrung. Ich beginne mit einem Moment, der mich geprägt hat: ein Spaziergang durch ein Safranfeld, das in dichte Nebelschwaden gehüllt ist, der Geruch von verbranntem Sandelholz auf einem aktiven Vulkan oder die Verkostung eines Himbeer-Cocktails in einem unterirdischen Club mit Ledersesseln.

Von dort aus übersetze ich diese Erinnerungen und Emotionen in Texturen, Bilder, Farben und sogar Klänge. Diese Elemente bilden die Grundlage für das kreative Briefing, das den Parfümeur bei der Umwandlung des Ungreifbaren in einen Duft anleitet. Auf diese Weise lässt sich nicht nur ein Geruch einfangen, sondern ein vollständiges Eintauchen in die Sinneswelt.

Gibt es Duftnoten, mit denen Sie besonders gerne arbeiten - oder bewusst nicht? Welcher Duft hat Sie in letzter Zeit überrascht?

Ich habe mich schon immer zu charakterstarken Ingredienzien hingezogen gefühlt, wie Leder, Safran, Oud, Weihrauch, die Textur und Kontrast bringen. Lange Zeit habe ich mich nicht besonders zu fruchtigen Noten hingezogen gefühlt, da ich sie zu vorhersehbar fand. Aber die Arbeit an Cuir Infrarouge, das einen Himbeerakkord enthält, hat das geändert. Im richtigen Kontext können Früchte für Leuchtkraft, Spannung und eine neue Art von Eleganz sorgen. Das war eine überraschende und inspirierende Entdeckung.

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Inwieweit ändert sich der Geschmack der Verbraucher - wird der individuelle Duft wichtiger als Markennamen oder Prestige?

Wir beobachten eine deutliche Verschiebung in der Art und Weise, wie die Menschen an Düfte herangehen. Immer mehr Verbraucher sind bereit, in Extrait de Parfum oder Nischenkreationen zu investieren, und zwar nicht nur wegen der Qualität und der langen Haltbarkeit, sondern weil sie etwas suchen, das sich persönlich und unverwechselbar anfühlt.

Parfüm ist zu einer Form der Selbstdarstellung geworden, fast wie eine Signatur oder ein olfaktorisches Schaufenster der eigenen Persönlichkeit. Statt Trends oder Prestigelogos zu folgen, suchen die Menschen nach Erfahrungen, die mit ihren Gefühlen, Erinnerungen und ihrer Individualität in Einklang stehen. Dies ist ein sehr spannender Moment für die kreative Parfümerie.

Welche Duftnoten oder Kompositionen sind derzeit besonders beliebt - und welche verschwinden zunehmend aus dem Rampenlicht?

Es stimmt, dass es in der Parfümerie Trends gibt. Doch einige Ingredienzien bleiben ikonisch und zeitlos. Diese Trends werden durch das Angebot der Marken und die Kundennachfrage bestimmt.

Im Moment gibt es definitiv einen Trend zu exotischen Früchten, und wir waren froh, dass Maison Crivelli in dieser Hinsicht ein Trendsetter war. Wir können auch feststellen, dass tiefgründige Ingredienzien wie Oud, Leder und Vanille nach wie vor sehr beliebt sind.