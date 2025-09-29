Die kleine Stadt Bodrum in der Türkei ist direkt an der traumhaften Ägäisküste gelegen und längst kein Geheimtipp mehr. Strände mit kristallklarem Wasser, eine lebendige Restaurantszene und eine Geschichte, die bis in die Antike reicht, sind unschlagbare Argumente für einen Abstecher. In den letzten Jahren hat sich Bodrum zu einem Hotspot entwickelt, der Luxus und Lässigkeit verbindet: Exklusive Resorts und Edelboutiquen findet man hier genauso wie coole Bars oder traditionelle Märkte. Ob für einen kurzen Stopp oder einen längeren Aufenthalt, hier sind sechs gute Gründe, Bodrum auf die Liste für die nächste Türkei-Reise zu setzen.

Die wunderschönen Strände, gemütlichen Buchten und vor allem das warme Klima mit viel Sonnenschein sind schlagende Argumente für einen Bodrum-Urlaub. In den Sommermonaten wird es zwar recht heiß, doch dafür klettert das Thermometer bereits ab April und auch noch im Oktober auf 20 Grad. Das Wetter in Bodrum bleibt selbst im Winter mild.

Mindestens genauso überzeugend wie das Klima sind die Strände der Region. Bitez Beach ist ideal für alle, die es entspannt mögen: flach abfallendes Wasser, gemütliche Strandcafés und eine entspannte Atmosphäre. Wer es lebhafter mag, ist in Gümbet richtig, wo Wassersportler zwischen Jetskis, Tauchschulen und Segelangeboten wählen können.

Dass jeder die türkische Küche liebt, ist sicher einer der Gründe für den Bosphorus-Boom. Foodies werden sich auch in Bodrum sofort wie zu Hause fühlen. Von traditioneller türkischer Küche bis hin zu internationalen Spezialitäten findet sich hier fast alles.

Für Fischliebhaber ist die Marina von Yalıkavak, der Yachthafen, ein Muss. Hier servieren die Restaurants fangfrische Dorade, gegrillte Garnelen und Austern mit Blick auf luxuriöse Yachten. Wer gehobene Küche bevorzugt, findet in Göltürkbükü exklusive Restaurants, die moderne Interpretationen türkischer Klassiker anbieten, wie etwa Lamm mit Granatapfel-Glasur oder Oktopus-Carpaccio. Auch eine Meyhane, eine traditionelle türkische Taverne oder eine einfache Bäckerei, die es entlang der Küste überall zu finden gibt, ist einen Besuch wert.

Die Halbinsel Bodrum erstreckt sich von der türkischen Südwestküste in die Ägäis. (Foto: PR Mandarin Oriental Bodrum)

Die lokale Architektur von Bodrum ist ein absolutes Highlight. Die weißen Häuser mit blauen Fensterläden erinnern an die Nähe der Türkei zu den griechischen Inseln und verleihen der Gegend ihren unverwechselbaren mediterranen Charme. Bodrum hat obendrein eine faszinierende Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Das Wahrzeichen der Stadt ist eine imposante Festung, die im 15. Jahrhundert von Kreuzrittern erbaut wurde. Wer sich für antike Stätten interessiert, sollte das Mausoleum von Halikarnassos besuchen, immerhin einst eines der Sieben Weltwunder der Antike. Das Grabmal für König Mausolos und seine Frau, das im 4. Jahrhundert v. Chr. erbaut wurde, galt als architektonisches Meisterwerk seiner Zeit. Ein echter Geheimtipp ist das Amphitheater von Bodrum, von dem aus man eine spektakuläre Aussicht über die Stadt und das Meer genießen kann. Außerdem lassen sich von Bodrum aus per Bootstour ganz leicht die antike Stadt Ephesus oder die Kalkterrassen von Pamukkale besuchen.

In Bodrum ein Hotel zu finden ist nicht schwer: In der Umgebung ist abgeschiedener Luxusurlaub genauso möglich wie ausschweifende Partynächte. Entscheidend ist hier meist vor allem die Lage: Urlauber, die eher das Nachtleben genießen möchten, können sich ein Hotel oder Gästehaus in der Innenstadt suchen und sind direkt bei den Hotspots. Wer sich lieber entspannt verwöhnen lassen möchte, kann auf eines der exklusiven Luxusresorts ausweichen, die meist in den ruhigeren Buchten außerhalb des Zentrums zu finden sind. Hier muss man definitiv auf keine Annehmlichkeit verzichten: Privatstrände, Infinity-Pools und erstklassiger Service gehören mit zum Travel-Programm.

Der elegante Badeort ist ein Traumziel für die Sommermonate. (Foto: PR Mandarin Oriental Bodrum)

Dass Bodrum in den vergangenen Jahren immer mehr wohlbetuchte Touristen angezogen hat, zeigt sich unter anderem an der großen Auswahl an Edelboutiquen in der Region. Ob High-end-Mode, edler Schmuck oder Designer-Accessoires – in Bodrum lässt es sich bestens shoppen, ganz entspannt zwischen Sightseeing und Strandbesuch. Besonders im Yachthafen Yalıkavak Marina locken hochpreisige Labels wie Dior oder Louis Vuitton mit exklusivem Ambiente.

Wer dagegen Lust auf authentisches Marktflair hat, sollte sich durch die engen Gassen des Bodrum Basars treiben lassen. Zwischen kunstvoll bemalten Keramiken, handgefertigtem Schmuck und maßgeschneiderten Ledersandalen gibt es viel zu entdecken. Feilschen gehört natürlich auch dazu.

Kultur oder Nachtleben? In Bodrum muss man sich nicht entscheiden. Tagsüber laden Galerien und Ateliers in der Altstadt zum Stöbern ein, abends öffnen die zahlreichen Bars und Clubs mit Blick aufs Meer. Für viele ist Bodrum die Partymeile schlechthin. Dabei kann es aber auch gediegen zugehen. An der Yalıkavak Marina werden stilvolle Lounges Cocktails unter freiem Himmel serviert. Wer tanzen will, steuert einen der zahlreichen Clubs im Zentrum an und erlebt Bodrum, wenn die Stadt erst richtig aufwacht.

Villa mit Badezimmer im Hotel Mandarin Oriental. (Foto: PR Mandarin Oriental Bodrum) Willkommen zuhause! Der Eingang des Mandarin Oriental Bodrum. (Foto: PR Mandarin Oriental Bodrum) Villa mit Außenpool im Mandarin Oriental. (Foto: PR Mandarin Oriental Bodrum) Das Hotel Mandarin Oriental liegt an der traumhaften Paradise Bay. (Foto: PR Mandarin Oriental Bodrum) Kylie Minogue gab ein Gala Konzert in Anlass des 10. Geburtstag des Mandarin Oriental Bodrum. (Foto: PR Mandarin Oriental Bodrum) Villa mit Badezimmer und Terrasse im Mandarin Oriental. (Foto: PR Mandarin Oriental Bodrum) Reinstes Relaxen: Der Spa-Bereich des Mandarin Oriental. (Foto: PR Mandarin Oriental Bodrum) Dinner with a view! (Foto: PR Mandarin Oriental Bodrum)

An der Küste der Ägäis überblickt das Mandarin Oriental, Bodrum die türkische Rivieraküste. Auf dem 60 Hektar großen Resort bekommt Luxus eine ganz neue Bedeutung: Olivenheine, Pinien und private Sandstrände formen das Setting für erstklassige Entspannung in mediterranem Ambiente.

Gäste genießen zwei hoteleigene Privatstrände an der Paradise Bay, so wie zahlreiche Restaurants und ein preisgekröntes Spa - für garantierte Erholung. Inspiriert von der wilden Schönheit der Riviera, steht das Design der modernen, stilvollen Zimmer steht im Einklang mit der Natur.

Die Suiten und Villen des Resorts gleichen privaten Refugien – lichtdurchflutet, mit weitem Blick über das Meer und ausgestattet mit edlen Naturmaterialien, die Modernität und lokale Handwerkskunst verbinden. Jede Unterkunft verströmt eine unaufdringliche Großzügigkeit, vom privaten Infinity-Pool bis zu den weitläufigen Terrassen. Ebenso stilvoll ist die Kulinarik inszeniert: Von feinster japanischer Küche über authentische türkische Spezialitäten bis hin zu mediterranen Interpretationen internationaler Klassiker eröffnet das Mandarin Oriental, Bodrum eine Genusswelt, die so kosmopolitisch wie exklusiv ist.

Wer besonders viel Ruhe in Selbstisolation findet ist hier richtig: Exklusive Cabanas bieten den Inbegriff von Privatsphäre, inklusive persönlichem Service und anderen Annehmlichkeiten. Als beliebter Urlaubsort finden Gäste in Bodrum eine unvergleichliche Balance aus Abgeschiedenheit und Unterhaltung - von High-End-Shopping und Speisen unter freiem Himmel bis hin zu süßfruchtigen Cocktails bei Sonnenuntergang wird hier jeder Urlaubstraum perfekt.

