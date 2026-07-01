Kaum ein Beauty-Look ist so ikonisch mit den 90ern verbunden wie der von Pamela Anderson. Während die Schauspielerin heute häufig auf Make-up verzichtet und für ihren natürlichen Auftritt gefeiert wird, erlebt ihr legendärer Glam-Look der Baywatch-Ära aktuell ein Revival. Auf TikTok sammeln sich Millionen von Views unter dem Stichwort "Pamcore", Stars und Influencerinnen tragen wieder überzeichnete Lippen, XXL-Volumen und messy Updos.

Das Besondere: Der Look wirkt gleichzeitig sexy, unkompliziert und überraschend tragbar. Mit den richtigen Produkten lässt sich die Ästhetik auch heute modern interpretieren.

Pamela Andersons Haare

Das Herzstück: Die legendäre Pamela-Frisur. Wenn man an Pamela Anderson denkt, denkt man zuerst an ihre Haare. Kennzeichen des Looks sind viel Volumen am Oberkopf, blonde, weiche Längen, lockere Strähnen im Gesicht sowie ein bewusst unperfekter Updo. Anders als die perfekt sitzenden Slick Buns der letzten Jahre darf hier alles etwas lässiger aussehen. Die Frisur lebt von Bewegung und Fülle.



Der Trick liegt weniger in perfekten Locken als in einem fluffigen Blowout mit viel Ansatzvolumen. Für den typischen Pamela-Look lohnt sich eine Kombination aus Volumenschaum, einer Rund- oder Heßluftbürste und Texturspray.

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Die Haut: Glow statt Full Coverage

Während die 90er oft mit mattem Teint verbunden werden, wirkte Pamela Andersons Haut stets überraschend frisch und sonnengeküsst. Statt schwerer Foundation setzt die moderne Version des Looks auf leichte Hauttönung, Bronzer und subtilen Glow – das Ergebnis soll aussehen, als käme man gerade von einem Wochenende in Malibu.

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Das Markenzeichen: Die Pamela-Lippen

Wer den Look wirklich treffen möchte, kommt an den Lippen nicht vorbei. Typisch für die 90er sind der dunkle Nude-Lipliner in Kombination mit einem helleren Lippenstift oder Gloss, sowie eine leicht überzeichnete Kontur. Diese berühmte „Supermodel Lip“ erlebt aktuell ohnehin ein großes Revival.

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Die Augen: Smokey, aber nicht kompliziert

Pamela Andersons Augen-Make-up war nie besonders präzise. Genau das macht den Look heute so modern. Statt grafischer Linien dominieren hier dunkler Kajal, weiche Brauntöne und viel Mascara. Verschmierte Konturen sind dabei kein Makel, sondern gehören zum Charme. Der aktuelle TikTok-Trend nennt das gerne „Undone Glam“.

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Das wichtigste Produkt? Haarspray

Fast jeder Pamela-Look steht und fällt mit Volumen. Deshalb gehört ein flexibles Haarspray praktisch zur Grundausstattung.

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Der Grund, warum Pamela Andersons Signature-Look auch 30 Jahre später noch funktioniert, ist erstaunlich simpel: Er wirkt nicht überinszeniert, aber trotzdem sexy. Die Kombination aus voluminösen Haaren, soften Smokey Eyes, konturierten Lippen und einer Portion kalifornischer Lässigkeit vermittelt genau das, wonach sich die Beauty-Welt aktuell wieder sehnt: Glamour, der Spaß macht.