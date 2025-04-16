Osterzopf mit Mandeln: Das Lieblingsrezept der MADAME Redaktion

Der Osterzopf, auch u.a. bekannt als Osterbrot oder Poschweck, ist ein Gebäck mit langer Tradition & mit Ursprung im Mittelalter. Die typische Zopfform symbolisiert die Dreifaltigkeit mit dem Geflecht zwischen Mensch und Gott. Außerdem steht das Gebäck für das Ende der 40-tägigen Fastenzeit. Nicht nur in Deutschland gilt der Osterzopf als Tradition. Er ist weltweit verbreitet in unterschiedlichsten Formen und mit verschiedenen Zutaten. Egal ob mit Obst, Mohn oder Nüssen, Hauptsache er schmeckt & gelingt! MADAME verrät Ihnen das auserkorene & gelingsichere Lieblingsrezept aus der Redaktion:

Zutaten

500g Mehl

1 Packung Trockenhefe

125g Zucker

1 Prise Salz

1 TL geriebene Zitronenschale (Bio),

1 Ei

1 Eigelb

100g Butter

100 ml Milch

250 g Magerquark

1 EL Milch

nach Bedarf gehobelte Mandeln und/oder Hagelzucker

(Wer mag, kann noch Rosinen untermischen, ca. 75g)

Zubereitung

Das Mehl in eine große Schüssel geben und mit der Trockenhefe mischen. Zucker, Salz, Zitronenschale und das Ei dazu geben.

Die Butter in einem kleinen Topf zusammen mit der Milch erwärmen bis sie geschmolzen ist.

Den Topf vom Herd nehmen und den Quark hineinrühren bis eine cremige Masse entstanden ist. Die lauwarme Quark-Butter-Mischung in die Schüssel zu den restlichen Zutaten geben und alles mit dem Knethaken des Handrührgeräts oder der Küchenmaschine zu einem glatten Teig verkneten.

Die Schüssel mit einem feuchten Tuch abdecken und an einem warmen Ort so lange gehen lassen, bis sich das Volumen des Teiges verdoppelt hat (ca. 45 - 60 Minuten, je nach Wärme).



Den Teig aus der Schüssel lösen und auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche nochmals durchkneten. Anschließend in drei gleich große Stücke teilen und diese zu langen, ca. 4 cm dicken Rollen formen.

Die Rollen zu einem Zopf flechten. Diesen auf ein mit Backpapier belegtes Blech oder in eine lange Kastenform (45 cm) legen. Mit einem feuchten Tuch bedeckt nochmals 15 Minuten gehen lassen.



In der Zwischenzeit den Backofen auf 200 Grad (Umluft 180 Grad) vorheizen.

Vor dem Backen den Zopf mit dem mit der Milch verrührten Eigelb bestreichen. Nach Belieben mit Hagelzucker und/oder gehobelten Mandeln bestreuen und für 30 bis 40 Minuten backen. (Stäbchenprobe machen - braucht in der Kastenform etwas länger!)

Sollte der Zopf nach 15 Minuten bereits recht braun sein, mit Alufolie bedeckt fertig backen.

Viel Freude beim Nachbacken und ein schönes Osterfest!