Oscars 2026: Das waren die (modischen) Highlights

Die Filmwelt blickte erneut nach Hollywood: Bei den Oscars 2026 versammelten sich die größten Stars der Branche im Dolby Theatre in Los Angeles, um die besten Filme, Schauspieler:innen und Kreativen des Jahres zu feiern. Neben den begehrten Goldstatuen sorgte jedoch wie jedes Jahr auch der rote Teppich für Gesprächsstoff – mit spektakulären Roben, mutigen Fashion-Statements und eleganten Klassikern. Zwischen emotionalen Dankesreden, historischen Auszeichnungen und glamourösen Auftritten zeigte sich einmal mehr, dass die Academy Awards nicht nur das wichtigste Filmpreis-Event der Welt sind, sondern auch ein Highlight für Modefans. Wir werfen einen Blick auf die größten Gewinner:innen des Abends, besondere Momente der Gala – und natürlich auf die modischen Highlights der Oscars 2026.

Das sind die großen Gewinner:innen der Oscars 2026

Die 98. Verleihung der Oscars wurde vor allem von einem Film dominiert: One Battle After Another. Das Werk von Regisseur Paul Thomas Anderson räumte gleich sechs Preise ab, darunter die prestigeträchtigen Kategorien Bester Film, Beste Regie und Bestes adaptiertes Drehbuch. Damit setzte sich das Polit-Epos gegen starke Konkurrenz durch und wurde zum großen Gewinner des Abends.



Auch in den Schauspielkategorien gab es viel Applaus für einige der größten Stars Hollywoods. Michael B. Jordan gewann den Oscar als Bester Hauptdarsteller für seine Doppelrolle im Horror-Drama Sinners. Seine emotionale Dankesrede, in der er besonders Regisseur Ryan Coogler würdigte, gehörte zu den bewegendsten Momenten der Nacht. Als Beste Hauptdarstellerin wurde Jessie Buckley für ihre Performance im Drama Hamnet ausgezeichnet. In den Nebendarsteller-Kategorien setzten sich Sean Penn für One Battle After Another und Amy Madigan für Weapons durch.



Neben den großen Schauspielpreisen sorgten auch einige internationale Produktionen für Aufmerksamkeit: Der Animationsfilm KPop Demon Hunters gewann sowohl Best Animated Feature als auch Best Original Song. Der norwegische Film Sentimental Value wurde als Bester internationaler Film ausgezeichnet.

Besondere Momente bei den Oscars 2026

Neben den Auszeichnungen sorgten emotionale und historische Augenblicke für Gesprächsstoff. Moderiert wurde die Gala im Dolby Theatre von Conan O’Brien, der mit humorvollen Seitenhieben und klassischen Dad Jokes durch den Abend führte.



Es gab ein paar historische Premieren: Autumn Durald Arkapaw gewann für Sinners den Preis für Beste Kamera und wurde damit zur ersten Frau of Color, die in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde. Erstmals wurde außerdem ein Oscar für das Casting vergeben – ein Schritt, der die Bedeutung der Casting-Direktor:innen in der Filmproduktion stärker würdigt. Die erste Trophäe in dieser neuen Kategorie ging an Cassandra Kulukundis für One Battle After Another.

Für Gänsehaut sorgte außerdem das In-Memoriam-Segment, in dem Hollywood-Legenden gewürdigt wurden. Besonders emotional war der Moment, als Barbra Streisand ihren langjährigen Freund Robert Redford ehrte.



Ein besonders unterhaltsamer Moment entstand, als Anna Wintour gemeinsam mit Schauspielerin Anne Hathaway auf die Bühne trat, um die Preise für Bestes Kostümdesign und Bestes Make-up und Hairstyling zu überreichen. Dabei spielten die beiden charmant auf den Kultfilm „Der Teufel trägt Prada“ an – schließlich gilt Wintour als Inspiration für die Figur der Miranda Priestly. Hathaway fragte die Vogue-Chefin scherzhaft nach ihrer Meinung zu ihrem Outfit, worauf Wintour kurzerhand ihre ikonische Sonnenbrille aufsetzte und trocken zu den Nominierten überleitete.

Unsere modischen Highlights bei den Oscars 2026

Der rote Teppich der Oscars 2026 wurde einmal mehr zur großen Bühne für die Mode der Stars. Noch bevor im Dolby Theatre die ersten Goldstatuen vergeben wurden, präsentierten Schauspieler:innen, Musiker:innen und Kreative ihre aufwendigsten und elegantesten Looks des Jahres. Von klassischen Hollywood-Silhouetten bis zu mutigen Fashion-Statements – wir zeigen einige der schönsten Outfits des Abends in unserer Galerie.