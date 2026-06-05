Ob mit oder ohne Gluten: Gesunde Weizen-Alternativen

Brot, Nudeln, Pizza – Weizen ist in unserer Ernährung allgegenwärtig. Doch ein steigendes Bewusstsein für gesundes Essverhalten und eine weit verbreitete Unverträglichkeit von Weizen führt dazu, dass immer mehr Verbraucher*innen nach Alternativen suchen. Sind Weizenprodukte wirklich so problematisch wie man ihnen nachsagt, und welche Lebensmittel eignen sich als Ersatz? Dieser Artikel erklärt die Nachteile von Weizen und welche Möglichkeiten es gibt, um es nachhaltig und vollwertig zu ersetzen.

Weizen: das weiße Gift?

Gefühlt in jeder Woche gibt es Neuigkeiten zum Thema ungesunde Ernährung. Ob es Fruktose, tierische Fette oder zu viele Eier auf dem täglichen Ernährungsplan sind: diese Verbote und Empfehlungen sind mit Vorsicht zu genießen und sollten immer individuell abgestimmt werden. Man kann jedoch aus einer wissenschaftlichen Sicht erklären, warum manche Nahrungsmittel für den Körper ungesünder sind als andere. So gilt beispielsweise der übermäßige Konsum von Weizen als Dickmacher und in manchen Fällen sogar als giftig für den Körper. Und dafür gibt es verschiedene Gründe:



1. Wenige Nährstoffe

Dabei ist es nicht einmal Weizen selbst, sondern viel mehr das hergestellte Weißmehl, dass so nährstoffarm zusammengesetzt ist. Schalen und Keime werden bei der Verarbeitung aus dem Weizen entfernt, die die meisten Ballaststoffe und Nährstoffe enthalten. Deshalb gelten Vollkornprodukte als gesünder und halten länger satt.



2. Hoher glykämischer Index

Produkte aus Weißmehl haben einen hohen glykämischen Index, was nichts anderes bedeutet, als dass sie den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen lassen. Durch den schnellen Anstieg wird zwar schnell Hunger gestillt, genau so kurz hält jedoch das Sättigungsgefühl an – und man hat nach kurzer Zeit wieder Heißhunger.



3. Verbreitete Intoleranz

Etwa ein Prozent der Bevölkerung leidet unter Zöliakie, also einer Autoimmunkrankheit, bei der man kein Gluten und damit auch kein Weizen verarbeiten kann. Doch abgesehen von Zöliakie leiden etwa zehn Prozent an einer Weizen-Sensitivität, die sich in Blähungen, Bauchschmerzen und Müdigkeit äußern kann.



4. Ungesunde Kombinationen

Dass Weizen dick machen soll, liegt besonders auch an seiner Weiterverarbeitung. So kommt Weißmehl besonders oft in ungesunden Kombinationen in unseren Ernährungsplan vor; als Pizza, süßes Gebäck oder Fast Food.

Gesündere Alternativen zu Weizenmehl

Zwar ist Weizen selbst nicht so ungesund, wie ihm oft nachgesagt wird, doch es gibt Alternativen, die unseren Körper länger satt machen, für weniger Symptome einer Unverträglichkeit sorgen und mehr Nährstoffe enthalten. Hier kann man zwischen Varianten mit und ohne Gluten unterscheiden:



Enthält Gluten:



- Dinkel: Gehört zwar zur Weizen-Familie, enthält jedoch mehr gesunde Mineralstoffe und Eiweiß. Es eignet sich besonders gut für Brot, Pasta und süßes Gebäck.



- Roggen: Reich an Ballaststoffen, die länger satt machen. Roggenmehl ist zum Backen von verschiedenen Arten von Brot, beispielsweise Sauerteig, ideal.



- Hafer: Ebenfalls ballaststoffreich, genauer gesagt an Beta-Glucane, das Cholesterin senken und die Verdauung fördern soll. Lässt sich einfach im Frühstück als Porridge oder Müsli integrieren und geschrotet als Mehl-Ersatz beim Kuchenbacken.



- Urkorn: Alte Getreidesorten wie Emmer und Einkorn enthalten mehr Nährstoffe, da sie weniger verarbeitet und gezüchtet sind. Durch den dadurch kräftigeren Geschmack sind sie besonders gut für das Backen von Brot geeignet.



Glutenfrei:



- Buchweizen: Es handelt sich dabei nicht, wie der Name verspricht, um eine Getreideart, sondern um ein Pseudogetreide, das besonders viele Mineralstoffe enthält. Aufgeweicht ist es lecker als gesunde Beilage oder zu Mehl verarbeitet in Form von Pfannkuchen oder Waffeln.



- Hirse: Gehört zur Familie der Süßgräser und ist reich an Eisen und Magnesium. Besonders beliebt als Brei, aber kann auch in Aufläufen verarbeitet werden.



- Quinoa: Gilt als das Hauptnahrungsmittel in den Anden, was vermutlich nicht zuletzt am enthaltenen Eiweiß und Aminosäuren liegt. Außerdem ist es vielseitig einsatzbar, ob gepufft zum Frühstück, gekocht in Bowls oder angeröstet als Salattopping.



- Reis: Für die extra Nährstoffe am besten braunen Reis verwenden, der B-Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe und ungesättigte Fettsäuren enthält.

