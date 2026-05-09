Nicht nur zum Muttertag: 10 überraschende Filme über das Muttersein

1. Ungleiche Freundinnen: „Parallele Mütter“

Der spanische Filmemacher Pedro Almodóvar gilt als großer Frauenversteher. In „Parallele Mütter“ (2021) widmet er sich dem Thema Mutterschaft, das er aus zwei verschiedenen Perspektiven beleuchtet: Janis (Penélope Cruz) ist um die 40, eine erfolgreiche Fotografin, die sich auf ihr erstes Kind freut. Ana (Milena Smit) ist erst 17 und ungewollt schwanger. Die einzige Gemeinsamkeit ist die Abwesenheit der Kindsväter. Janis und Anna lernen sich auf der Entbindungsstation kennen und entwickeln eine Freundschaft, die von Komplikationen, Konflikten und Trauer geprägt ist – aber ein starkes Band lässt sie immer wieder zueinanderfinden.

Auf Mubi und bei anderen Anbietern.

2. Teenager-Mum: „Lady Bird“

Greta Gerwigs erste alleinige Regiearbeit erzählt die Coming-of-Age-Geschichte von Christine, genannt Lady Bird (Saoirse Ronan), die mit ihrer Familie in Sacramento lebt und es nicht erwarten kann, nach der Highschool von dort wegzuziehen. Anders als in vielen anderen Filmen über Teenager nimmt in „Lady Bird“ (2017) die Beziehung zur Mutter viel Raum ein. Die ist eng, aber angespannt. Mutter Marion (Laurie Metcalf, bekannt als Jackie in „Roseanne“) möchte nicht, dass ihre Tochter wegzieht und kämpft mit Geldsorgen. Die Dialoge zwischen Lady Bird und Marion gehören zu den besten, die je über Teenager und ihre Mütter geschrieben wurden.

Auf DVD, Video on Demand und Amazon Prime Video.

3. Ausbruch aus der Mutterrolle: „Meerjungfrauen küssen besser“

Cher als untypische Mutter, die jungen Winona Ryder und Christina Ricci als ihre Töchter: „Meerjungfrauen küsst man nicht“ ist längts zu einem Klassiker geworden und ein wunderbares Plädoyer dafür, dass Familien nicht perfekt, aber liebevoll sein müssen. Der Film spielt in den Sechzigerjahren und Rachel Flax (Cher) widersetzt sich beständig den Erwartungen, die an Mütter gestellt werden. Ihre Partner wechseln und damit auch die Wohnorte der Familie – zum Leidwesen ihrer Töchter. Kate (Christina Ricci) sucht Halt, indem sie sich obsessiv dem Schwimmen widmet, Charlotte (Winona Ryder) stürzt sich in den Glauben. Nach Konflikten rauft sich die Familie zusammen.

Auf DVD und Prime Video.

4. Kämpferisches Muttertier: „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“

Murat Kurnaz wurde von Januar 2002 bis August 2006 ohne Anklage von den USA im Gefangenenlager der Guantanamo Bay festgehalten. Dass er freikam, ist in großen Teilen seiner Mutter Rabiye und ihrem unermüdlichen Einsatz zu verdanken. Der Film „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ (2022) von Andreas Dresen erzählt ihre Geschichte. Und Meltem Kaptan spielt diese Frau, dieses Muttertier, das unermüdlich für ihr Kind kämpft, mit so viel Liebe, Wärme, Humor und eisernem Willen, dass einem trotz der traurigen Geschichte das Herz aufgeht.

Als DVD und Video on Demand.

5. Am Rande des Nervenzusammenbruchs: „Tully“

Mutterschaft ist ein Tanz auf dem Vulkan, der Sturz ins Bodenlose ist nie weit. Am Abgrund befindet sich auch Marlo (Charlize Theron) in „Tully“ (2018) nach der Geburt ihres dritten Kindes. Völlig erschöpft engagiert sie eine Nacht-Nanny, Tully (Mackenzie Davis). Die erweist sich als wahres Wunder, sie putzt, backt Muffins – und schläft sogar mit Marlos Ehemann, was Marlo mit einer Mischung aus Erleichterung und Aufregung registriert. Doch Marlo und Tully scheinen sich ähnlicher zu sein als anfangs gedacht. Der Film findet tolle Bilder für die mütterliche Erschöpfung, inklusive eines überraschenden Twists.

Auf DVD, MGM+ und als Video on Demand.

Perspektivwechsel: Jamie Lee Curtis (rechts) und Lindsay Lohan tauschen in "Freaky Friday" Körper (Foto: Disney+)6. Die Mutter wird Tochter: „Freaky Friday – Ein voll verrückter Freitag“

6. Die Mutter wird Tochter: „Freaky Friday – Ein voll verrückter Freitag“

Ein Comedy-Klassiker aus dem Jahr 2003, der zeigt, wie wichtige der von Erziehungsexperten so viel beschworene „Perspektivwechsel“ ist. Tess (Jamie Lee Curtis) und ihre 15-jährige Tochter Anna (Lindsay Lohan) zoffen sich nur. Dank eines Glückskeks tauschen sie für einen Tag Körper und Leben. Und beginnen, einander viel besser zu verstehen.

Auf DVD, Disney+ und als Video on Demand.

7. Die Mutter als Mensch: „Petite Maman – Als wir Kinder waren“

Ein poetisches, berührendes Werk hat die französische Filmemacherin Céline Sciamma („Porträt einer Frau in Flammen“) mit „Petite Maman“ (2021) geschaffen. Nach dem Tod ihrer Großmutter hilft die achtjährige Nelly ihren Eltern dabei, das Haus auszuräumen. Sie erkundet die Gegend, in der ihre Mutter Marion schon als Kind gespielt hat. Als Nellys Mutter, der es nicht gut geht, abrupt abreist, lernt Nelly wenig später ein gleichaltriges Mädchen kennen. Es sieht ihr verblüffend ähnlich und heißt ebenfalls Marion wie ihre Mutter… Nelly folgt Marion nach Hause und trifft dort ihre Großmutter – 30 Jahre jünger. Der Zeitsprung geschieht ganz nebenbei, wie überhaupt alles beiläufig wirkt in diesem Film, was ihn nur umso eindrucksvoller macht. Ohne in den Lauf der Dinge einzugreifen, verbringt Nelly einfach Zeit mit Marion – und kann dadurch nicht nur den Verlust ihrer Großmutter verarbeiten, sondern auch ihre Mutter besser verstehen.

Auf DVD, filmfriend und als Video on Demand.

8. Die falsche Mutter: „Ich seh, ich seh“

Dass die eigene Mutter gar nicht mehr die Mutter ist, sondern eine andere Person, die sich nur als Mutter ausgibt, ist eine Urangst von Kindern. Die österreichische Horror-Perle „Ich seh, ich seh“ (2014) treibt diese Angst auf die Spitze. Nach einer Gesichts-OP kehrt eine noch bandagierte Mutter (Susanne Wuest) zurück zu ihren zehnjährigen Zwillingen, die schnell Zweifel an der Identität der Mutter hegen und immer vehementer versuchen, sie zu testen, was von der Mutter zunächst streng unterbunden wird. Geschickt hält der Filme die Zuschauer in der Schwebe – und das Finale bleibt lange in Erinnerung.

Auf DVD, Home of Horror (via Prime Video) und als Video on Demand.

Kennt alle Geheimnisse ihrer Eltern: Marielle (Laeni Geiseler) in "Was Marielle weiß" (Foto: DCM)

9. Mutterliebe in Extremsituation: „Raum“

Die Handlung des Films ist erschütternd, die Umsetzung dafür umso wunderbarer: Joy (Brie Larson) lebt mit ihrem 5-jährigen Sohn Jack (Jacob Tremblay) in einem winzigen, verschlossenen Raum mit nur einem kleinen Dachfenster. Als Teenager wurde Joy von einem Mann entführt, der sie nun gefangen hält und der Jacks Vater ist. Dank eines riskanten Plans gelingt es Jack, zu entkommen und die Polizei zu informieren. Die zweite Hälfte des Film erzählt von Joys und Jacks Schwierigkeiten, zurück ins „normale“ Leben zu finden. Auch dank der großartigen Performances von Brie Larson und Jacob Tremblay ist „Raum“ (2015) eine berührende Ode an das Leben und an die Mutterschaft.

Auf DVD und als Video on Demand.

10. Geheimnisse der Mutter: „Was Marielle weiß“

Julia (Julia Jentsch), Tobias (Felix Kramer) und ihre Tochter Marielle führen ein scheinbar glückliches Familienleben. Bis Marielle nach einer Ohrfeige plötzlich telepathische Fähigkeiten erlangt und alles mitbekommt, was ihre Eltern in ihrer Abwesenheit erleben: Die Affäre der Mutter, die Konflikte des Vater mit einem Kollegen, bei denen er immer den Kürzeren zieht. Die Eltern beginnen, ihr Verhalten anzupassen – und versuchen gleichzeitig immer verzweifelter die Fähigkeit ihrer Tochter wieder rückgängig zu machen. „Was Marielle weiß“ erzählt auf perfide und faszinierende Weise von den kleinen und großen Lügen der Mütter (und Väter).

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