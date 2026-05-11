Leise betritt sie den Salon im Münchner Hotel „Rosewood", wo das MADAME-Shooting stattfindet, schüttelt alle Hände: „Hallo, ich bin Helene." Die Sängerin scheint nicht viel Aufhebens um sich machen zu wollen – muss sie auch nicht. Ihr Erfolg spricht für sich, zum 20-jährigen Bühnenjubiläum geht sie im Sommer auf große „360 Grad Stadion Tour".



„Bodenständig" ist ein Wort, mit dem sie oft beschrieben wird, auch heute noch, nach zahlreichen gebrochenen Rekorden: 18 Millionen verkaufte Alben, Forbes-Top-Ten der bestverdienenden Musikerinnen weltweit (2018), ihr Hit „Atemlos durch die Nacht" (2013) hielt sich über ein halbes Jahr in den Top Ten. Auf der Bühne gibt sie alles, in Interviews ist sie zurückhaltend, um sich in all dem Trubel um ihre Person ein privates Ich zu bewahren. Verheiratet ist sie mit dem Luftakrobaten Thomas Seitel, mit dem sie bei ihrer „Rausch"-Tour 2023 auftrat. Die gemeinsamen Töchter wurden 2021 und 2025 geboren. Ganz neu in ihrem Portfolio: Seit Dezember ist sie Botschafterin des Dufts „Alien" von Mugler.



Nach dem Fotoshooting beantwortet Helene Fischer noch den MADAME-Fragebogen.

Welcher Geruch löst bei Ihnen ein Gefühl von Geborgenheit aus?



Gerüche aus der Küche. Die haben sofort etwas Vertrautes, fast Umarmendes.



Sie zeigen so viel Disziplin. Woher nehmen Sie die? Wie motivieren Sie sich, wenn Sie keine Lust haben?



Disziplin entsteht bei mir aus Verantwortung und der Leidenschaft für das, was ich tue. Wenn ich mal keine Lust habe, was wirklich sehr selten vorkommt, erinnere ich mich daran, wofür ich es mache.



Welche Musik hören Sie?



Das wechselt ständig. Zurzeit läuft sehr häufig die Playlist „Feel Good Piano". Subtil und nicht aufgeregt, das brauche ich im Moment am meisten.



Welche jungen Bühnenkünstler*innen sollten wir im Auge behalten?



Ich finde Gregor Hägele (deutscher Pop-Sänger, Anm. der Red.) nach wie vor sehr spannend und verfolge mit Interesse, wie er sich weiterentwickelt. Bei ihm sieht man gut, wie wichtig es ist, den eigenen Weg konsequent zu gehen.

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Wie würden Sie Ihren Stil beschreiben?



Klar, aber wandelbar. Es kommt sehr auf den Moment an – mal reduziert, mal bewusst inszeniert.



Welches Talent hätten Sie gerne?



Ich würde gern Instrumente wirklich gut spielen können, zum Beispiel Klavier. Musik auf verschiedenen Ebenen zu verstehen, finde ich sehr reizvoll.



Was bedeutet Heimat für Sie?



Heimat ist für mich kein fester Ort, sondern eher ein Gefühl. Es hat viel mit den Menschen zu tun, die mir nah sind. Daher bedeutet mir Heimat sehr viel.



Wen fragen Sie um Rat?



Ich spreche mit Menschen, denen ich vertraue – aber am Ende ist meine eigene Stimme entscheidend.



Was würden Sie Ihrem 18-jährigen Ich raten?

Mehr Gelassenheit. Und den Mut, Dinge einfach auszuprobieren, ohne alles sofort zu hinterfragen.



Zum Runterkommen: Serie schauen oder Buch lesen?



Das kommt auf meine Energie an. Manchmal brauche ich etwas Leichtes, manchmal Ruhe. Aber meistens lese ich ein Buch.



Welches Buch war es zuletzt?



Ich lese oft mehrere Bücher parallel – Sachbücher, Themen rund um Gesundheit oder Kochbücher aus aller Welt. Der letzte Roman ist schon ein wenig her: „Der Gesang der Flusskrebse" von der amerikanischen Schriftstellerin und Zoologin Delia Owens.



Kochen oder backen Sie gern?

Ich koche lieber. Oft sind es die einfachen Gerichte, die am besten ankommen, wie ein guter Braten mit einer lang eingekochten Sauce.



Ihr liebster Platz zum Entspannen?

Mein Badezimmer, und im Hintergrund läuft sanfte Musik. Mehr brauche ich nicht.



Sind Sie geschminkt, wenn Sie aus dem Haus gehen?



Nicht immer, aber meistens und dann dezent. Es hängt ganz von der Situation ab.



Was war der größte Zufall in Ihrem Leben?



Im Rückblick wirken viele Dinge wie ein Zufall, die sich dann als wichtig herausgestellt haben. Zum Beispiel, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft im Weltmeisterjahr 2014 vor den Spielen in der Kabine „Atemlos" gehört hat.



Haben Sie ein Lebensmotto?

Nicht denken, machen! Folge deinem Instinkt.



Wenn Sie selbst ein Tier wären, welches wären Sie?

Ein Löwe. Sowohl ruhig als auch kraftvoll.