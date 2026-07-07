Natürlichkeit und Individualität: Diese Haartrends gelten für 2026

Individualität und Natürlichkeit zählen auch 2026 zu den prägenden Beauty-Trends. Die Friseurmeisterinnen Nazmije Zumberi und Lyubomira Karabelyova verfolgen diesen Ansatz seit Jahren: Mit ihrem Münchner Salon KAZÚ haben sie einen Ort geschaffen, an dem Typ, Persönlichkeit und Ästhetik in Einklang gebracht werden. In exklusivem Ambiente entstehen maßgeschneiderte Looks, die die natürliche Ausstrahlung ihrer Kundinnen unterstreichen und sich harmonisch in deren persönlichen Stil einfügen. Im Interview spricht Inhaberin Nazmije Zumberi über aktuelle Haartrends, moderne Farbtechniken und darüber, welche Schnitte und Nuancen jetzt besonders schmeichelhaft wirken.



Wenn Sie auf die aktuellen Haarfarbentrends blicken – was wird gerade besonders stark nachgefragt?



Aktuell sehen wir einen starken Trend hin zu natürlichen, luxuriösen Haarfarben. Besonders gefragt sind weiche Verläufe, sanfte Übergänge und Farben, die gesund und hochwertig wirken. Techniken wie Airtouch, softes Balayage oder feine Babylights sorgen für ein natürliches Ergebnis ohne harte Kontraste. Der Fokus liegt heute viel mehr auf Dimension, Glanz und einem Look, der schön herauswächst und pflegeleicht bleibt.



Wir sehen gerade viel „natürliche Perfektion“ statt radikaler Veränderungen. Wie übersetzt sich dieser Wunsch konkret in Farbkonzepte?



Der Wunsch nach „natürlicher Perfektion“ zeigt sich vor allem in soften Farbverläufen, sanften Übergängen und individuell abgestimmten Nuancen. Techniken wie Airtouch oder weiche Balayage sorgen für einen luxuriösen, natürlichen Look – ohne harte Kanten oder sichtbaren Ansatz.



Welche Nuancen wirken aktuell besonders modern, ohne laut zu sein?



Aktuell wirken vor allem dezente Gold- und Beigeblondtöne modern – weich, sonnengeküsst und ganz ohne harte Kontraste. In Kombination mit soften Airtouch-Verläufen, mehr Face Framing und weichen Stufungen entsteht ein Look mit viel Bewegung, natürlichem Volumen und einer sehr schmeichelnden Wirkung fürs Gesicht.



Balayage ist längst ein Klassiker – was macht eine wirklich hochwertige Balayage heute aus?



Eine hochwertige Balayage entsteht heute vor allem durch Individualität. Es geht nicht mehr darum, einfach nur Highlights zu setzen, sondern verschiedene Techniken gezielt zu kombinieren und die Farbe typgerecht anzupassen. Entscheidend ist, wo Helligkeit platziert wird, wo bewusst Tiefe bleibt und wie dadurch ein harmonischer, natürlicher Look entsteht – perfekt abgestimmt auf jede einzelne Kundin.



Wo liegt der feine, aber entscheidende Unterschied zwischen klassischen Strähnen und modernen Farbtechniken?



Der entscheidende Unterschied liegt in der Wirkung: Klassische Strähnen mit Folientechnik sorgen meist für ein gleichmäßigeres, insgesamt helleres Ergebnis. Moderne Techniken wie Airtouch oder Balayage arbeiten dagegen viel weicher, natürlicher und multidimensionaler. Durch gezielt platzierte Helligkeit, sanfte Übergänge und verschiedene Farbnuancen entsteht mehr Tiefe, Bewegung und ein individuelles Farbspiel – ohne harte Kontraste oder ein „zu gemachtes“ Ergebnis.



Highlights, Lowlights, Glossing – welche Technik sorgt für welche Wirkung im Haarbild?



Highlights sorgen für mehr Helligkeit, Dimension und einen frischen Glow – besonders rund ums Gesicht. Lowlights geben dem Haar wieder mehr Tiefe, Ausdruck und ein natürlicheres Farbspiel. Dadurch wirkt die Haarfarbe oft harmonischer und lebendiger. Ein Glossing veredelt die Haarfarbe – egal ob Blond oder Braun. Wenn die Farbe stumpf oder unausgeglichen wirkt, schenkt ein Glossing dem Haar wieder Glanz, Frische und eine gepflegte, hochwertige Ausstrahlung.



Welche Technik würden Sie für besonders natürliche Blondlooks empfehlen?



Bei einem natürlichen Blondlook würde ich ganz klar auf Airtouch setzen, weil wir am Ansatz nicht zu viel Helligkeit möchten. Das Haar wird dadurch extrem soft aufgehellt, während die feinen Babyhaare dem Blond wieder Tiefe und Natürlichkeit geben. Die Übergänge verschmelzen besonders weich mit der Naturhaarfarbe, sodass kaum ein harter Ansatz entsteht. Genau deshalb gilt hier: Weniger ist mehr – für ein natürliches Ergebnis und ein wunderschön weiches Herauswachsen.



Gibt es Produkte oder Routinen, die Sie Ihren Kundinnen konsequent empfehlen – und warum?



Auf jeden Fall empfehle ich meinen Kundinnen, viel mehr auf die Kopfhautpflege zu achten. Oft konzentriert man sich nur auf die Haare selbst, dabei ist die Kopfhaut die Grundlage für gesundes, schönes Haar. Wichtig ist, die Bedürfnisse der Kopfhaut zu verstehen, passende Tonics oder Pflegeprodukte zu verwenden und die Kopfhaut regelmäßig leicht zu massieren. Das fördert die Durchblutung, unterstützt die Haarqualität und wird meiner Meinung nach noch viel zu oft unterschätzt.



Wann raten Sie bewusst von einem Trend ab?



Ich rate bewusst von einem Trend ab, wenn er meiner Kundin einfach nicht schmeichelt oder nicht zu ihrem Typ passt. Natürlich kann man viele Trends individuell anpassen und in verschiedenen Nuancen typgerecht umsetzen. Aber wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass ein Look gar nicht harmoniert oder der Kundin nicht gut stehen wird, kommuniziere ich das ganz offen und ehrlich.



Wenn eine Frau ihre Haarfarbe verändern möchte – was ist der eleganteste Weg, sich neu zu erfinden, ohne sich selbst zu verlieren?



Eine wunderschöne Frage. Ich finde, wir verbinden Haare oft mit Emotionen und bestimmten Lebensphasen. Manche Looks haben sich in einem bestimmten Moment genau richtig angefühlt – und irgendwann entsteht der Wunsch nach Veränderung, weil man sich weiterentwickelt hat oder sich neu fühlen möchte.

Der eleganteste Weg, sich neu zu erfinden, ist deshalb nicht, sich komplett zu verändern, sondern die eigene Schönheit neu zu unterstreichen. Ein neuer Look sollte immer noch zur Persönlichkeit passen und die Kundin stärken, nicht verändern. Ich finde, Wandel kann unglaublich gut tun – solange man sich darin selbst wiederfindet.



Ihr wichtigster Rat für Frauen, die Wert auf ein gepflegtes, modernes

Erscheinungsbild legen?



Mein wichtigster Rat wäre: auf eine gute Haarpflege und eine gesunde Routine zu setzen. Weniger ist oft mehr – die Haare sollten nicht dauerhaft zu stark chemisch beansprucht werden. Natürliche Farbverläufe, weiche Übergänge und harmonische Dimensionen wirken meist deutlich moderner und eleganter als extreme Veränderungen. Außerdem finde ich, dass gepflegtes Haar wichtiger ist als perfekte Haarfarbe. Glanz, gesunde Spitzen und eine Haarfarbe, die zur eigenen Ausstrahlung passt, machen am Ende den größten Unterschied. Ein moderner Look wirkt vor allem dann schön, wenn er natürlich, hochwertig und mühelos aussieht.



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