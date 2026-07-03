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Naked Nails: Warum der „Your Nails But Better“-Trend gerade überall ist

Von Paula Oelbaum
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3 Jul 2026
Naked Nails: Warum der „Your Nails But Better“-Trend gerade überall ist Naked Nails: Warum der „Your Nails But Better“-Trend gerade überall ist
Nach Jahren aufwendiger Nageldesigns sind jetzt glänzende und minimalistische Nägel im Trend (Foto: Zeb Daemen)

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Weniger Farbe, mehr Pflege: So gelingen natürlich glänzende Nägel und perfekt gepflegte Hände

Nach Jahren voller Chrome-Finishes, Nail Art und auffälliger Farben zeichnet sich in der Beauty-Welt ein neuer Gegentrend ab: „Naked Nails“. Statt maximaler Inszenierung stehen plötzlich gesunde, natürlich glänzende Nägel im Mittelpunkt – dezent, sauber, quasi ungeschminkt. Den der Look erinnert an das Nail-Pendant zum „No-Makeup-Makeup“: Die Nägel wirken gepflegt, glänzend und minimalistisch, aber niemals komplett „nackt“. Genau darin liegt der Reiz.

Was den Naked-Nail-Trend ausmacht

Im Zentrum stehen gesunde Naturnägel mit leichtem Glow, zarten Rosé- oder Milky-Tönen und perfekt gepflegten Nagelrändern. Statt deckender Farben werden transparente oder leicht ausgleichende Produkte verwendet, die die natürliche Nagelstruktur betonen. Der Trend passt damit perfekt zur aktuellen Beauty-Stimmung: weniger Overstyling, mehr subtile Pflege und hochwertige Basics.

Die Basis: Gepflegte Nagelhaut

So schlicht der Look wirkt – entscheidend ist die Vorbereitung. Denn bei Naked Nails fällt jede trockene Stelle sofort auf. Nagelöle gehören deshalb zu den wichtigsten Produkten überhaupt. Sie pflegen die Nagelhaut, sorgen für Glanz und lassen Hände sofort frischer aussehen. Besonders praktisch: Viele moderne Öle ziehen inzwischen schnell ein und hinterlassen keinen fettigen Film mehr.

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Polieren statt Lackieren

Ein großer Teil des Looks entsteht durch Glanz. Wer komplett auf Farbe verzichten möchte, kann die Nägel vorsichtig buffern – also polieren. Polierfeilen glätten die Oberfläche und sorgen für einen fast glasartigen, natürlichen Glanz. Wichtig ist allerdings, nicht zu häufig zu buffern, damit der Nagel nicht dünner wird.

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 Milky Nails statt kompletter Transparenz

Die meisten Naked-Nail-Looks arbeiten dennoch mit einem Hauch Farbe – meist in transparenten Rosé-, Beige- oder Milky-Tönen. Diese Lacke gleichen Verfärbungen und Unebenheiten aus und lassen die Nägel sofort gepflegter wirken. Vor allem leicht transparente Formeln sind modern – zu deckende Nude-Töne können schnell schwer oder künstlich aussehen.

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Handpflege wird wichtiger denn je

Da der Fokus nicht mehr auf auffälligem Lack liegt, rücken automatisch die Hände selbst stärker in den Mittelpunkt. Handcremes mit Barriereschutz, feuchtigkeitsspendende Seren und Overnight-Masks erleben deshalb gerade ein kleines Hoch. Besonders chic wirkt der Look übrigens bei eher kurzen, weich gefeilten Nägeln statt extrem langer Formen.

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Der neue Luxus: Gesunde Nägel

Interessant am Naked-Nail-Trend ist vor allem, was er symbolisiert: Gesundheit, Pflege und Understatement statt maximaler Perfektion. Die Nägel sollen nicht künstlich wirken, sondern einfach wie die bestmögliche Version ihrer selbst. Genau deshalb passt der Trend so gut zum aktuellen Quiet-Luxury-Ansatz in der Beauty-Welt. Mit den richtigen Pflegeprodukten, etwas Glanz und einer sauberen Maniküre entsteht ein Look, der gleichzeitig minimalistisch und luxuriös wirkt. Oder anders gesagt: Die schönsten Nägel sehen gerade so aus, als hätte man fast nichts gemacht.

Paula Oelbaum
Von
Paula Oelbaum
Published 3 Jul 2026
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