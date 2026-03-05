ABO Suche
Mai 2025
Health

„Muss ich mich schämen, weil ich die Abnehmspritze verwende?“

Von MADAME Redaktion
5 Mär 2026
Die Abnehmspritze: Professor Marion Kiechle erklärt, wem sie nützt (Foto: Adriano Russo)

Die Antwort lautet eindeutig: Nein! Und das aus mehreren Gründen, meint Professor Marion Kiechle. Außerdem erklärt sie, was die neuen Abnehm-Medikamente sonst noch können und wem sie besonders nutzen.

Haben Sie schon mal eine Diät gemacht, um abzunehmen? Gehungert? Sport getrieben? Und trotzdem nicht dauerhaft abgespeckt, sondern am Ende mehr Kilos auf die Waage gebracht als vorher? Dann gehören Sie zu den mehr als 50 Prozent der Frauen, die all das bereits mindestens einmal durchgemacht haben – Frust pur! Abnehmen ist einfach sehr schwer. Warum sich nicht mit einer Spritze helfen lassen?

Zudem ist Übergewicht gesundheitsschädlich. Ich spreche nicht von ein paar Kilos zu viel, sondern von Adipositas, die ab einem Body-Mass-Index (BMI) von 30 beginnt. Adipositas ist inzwischen als chronische Krankheit anerkannt, die über kurz oder lang zu zahlreichen anderen Krankheiten führt. Es gibt praktisch kein Organ, das nicht unter der Fettleibigkeit leidet – auch das Gehirn. Ich wette, Sie wussten nicht, dass vermehrte Depressionen, Demenz und Abnahme der Hirnleistung die Folge von Übergewicht sind. Dick ist nicht nur doof, sondern macht es auch.

Übergewicht wird in die Wiege gelegt

Weltweit ist jeder fünfte Todesfall auf eine falsche und schlechte Ernährung zurückzuführen und damit Risikofaktor Nummer eins für ein frühes Versterben. Dicken Menschen wird oft unterstellt, dass sie ja selbst Schuld und maßlos sind. Natürlich haben sie sich das viele Essen selbst reingestopft, aber meist hat das einen tieferen Grund: Veranlagung, Medikamente, seelische Belastungen und Einsamkeit, um nur einige der Ursachen zu nennen. Hinzu kommt, dass Ernährungssünden der Eltern in die Keimzellen „eingraviert“ und weitervererbt werden. Heißt: Dicke Eltern bekommen dicke Kinder. Nicht nur, weil die Kinder das Verhalten von Mutter oder Vater nachahmen, sondern weil sie es in die Wiege gelegt bekommen haben.

Abnehmen für die Gesundheit

Kürzlich wurden die Gesundheitsdaten von mehr als einer Million Menschen ausgewertet, die gezeigt haben, dass bei Anwendung der Abnehmspritzen durch die Gewichtsabnahme weniger Schlaganfälle, Herzinfarkte und Alzheimer auftraten. Es wurden auch weniger Suizidgedanken, Infektionen oder Gerinnungsstörungen beobachtet. Bis zu 20 Prozent des Körpergewichts kann abgenommen werden, weil die Spritzen das Hungergefühl unterdrücken. Außerdem wirken die Medikamente auf die Impulskontrolle und das Belohnungssystem im Gehirn und machen somit weniger Lust auf Alkohol, Zigaretten oder andere Rauschgifte. Abnehmen, Rauchen und Alkohol aufgeben? Kein Traum mehr, mit der Medizin von heute. Und nun wirklich nichts, wofür man sich schämen muss!

