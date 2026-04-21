Muss ich…für besondere Anlässe etwas Neues kaufen?

Es ist verlockend: Steht ein wichtiges Ereignis an, kommt die Outfitfrage schnell auf. Vor allem, wenn man Spaß an Mode und Styling hat. Gerade Hochzeiten sind oft ein Anlass, um sich entsprechend der eventuellen Dresscodes neu einzukleiden. Sommerhochzeit? Etwas Leichtes muss her. Ein bestimmtes Farbschema? So ein Pech, da hängt gar nichts im Schrank.

Doch in den meisten Fällen – und wenn wir ganz, ganz ehrlich zu uns selbst sind – hängen in unseren Kleiderschränken bereits ein paar vernachlässigte Stücke, die einst ihren großen Moment für einen bestimmten Anlass hatten und nun nicht mehr gebraucht werden. Zu festlich. Zu auffällig. Das trage ich dann wieder, an einem besonderen Tag oder Abend, schwören wir uns, und schieben den Kleiderbügel hastig zur Seite. Und wenn es dann soweit ist, erscheinen die besonderen Stücke nicht mehr besonders genug. Denn was, wenn die Freundin der Cousine 3. Grades das Kleid von der letzten Hochzeit wiedererkennt?



Wenn man von außen auf dieses Verhalten blickt, scheint es logisch, dass das in den meisten Fällen Quatsch ist. Oder können Sie sich noch an alle Outfits des letzten wichtigen Events – sagen wir letztes Jahr, vorletztes Jahr – erinnern? In Wahrheit sind wir viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Und das ist nichts Schlechtes. Schließlich möchten wir uns gerade zu besonderen Anlässen wohlfühlen und auch modisch glänzen. Dazu genügt es aber meistens auch, die eigene Garderobe neu zu entdecken: Welche Teile haben sie lange nicht mehr getragen, welche neuen Accessoires können diese zu einem neuen Look verwandeln? Oder vielleicht haben Freundinnen ein tolles Kleid oder eine Bluse im Schrank, die Sie für einen Abend leihen können?



Schrank-Leichen zu vermeiden, zeugt nicht nur davon, dass man sich seines eigenen Stils sicher ist, sondern es schont auch die Umwelt. Weltweit landen jedes Jahr rund 120 Millionen Tonnen Kleidung im Müll – damit lassen sich über 200 Fußballstadien füllen. Im Schnitt tragen Käufer:innen ein Kleidungsstück nur sieben bis zehn Mal, bevor sie es wegschmeißen. Wer Mode mag, sollte Mode auch Wertschätzung entgegenbringen. Das bedeutet: Die Kleidung auch wirklich tragen. Teile reparieren, Schuhe zum Schuster bringen. Und wenn wirklich ein neues Outfit her muss, lohnt es sich von Secondhand-Plattformen wie Vestiaire Collective oder Farfetch Pre-Owned zu kaufen und dort aussortierte Stücke einzustellen. So bleibt der Textilkreislauf am Leben – und der Spaß an Mode auch.