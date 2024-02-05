Muss ich einen jüngeren Mann daten?

Etwas ist anders als noch vor zehn Jahren. Nicht nur in Hollywood, auch im Freundeskreis sind Frauen mit einem viel jüngeren Partner keine Ausnahme mehr. Tilda Swinton etwa. Der Lebensgefährte der 62-Jährigen ist 17 Jahre jünger. Was die Männer schon immer gemacht haben, auch zu tun, fühlt sich an wie ein weiterer Schritt bei der Überwindung des Patriarchats. Zu recht also werden diese aus Sicht der konservativen Mehrheit „unkonventionellen“ Beziehungen in den Medien gefeiert.

Die Realität ist allerdings wie immer komplizierter als die Theorie. Ja, mit jungen Männern kann man viel Spaß haben. Einfach unbekümmerter als mit alten, müden Männern, energetischer, lustiger! Frauen Mitte 40 erleben ja oft das Gegenteil von dem, was gerne behauptet wird: dass sie nicht mehr gesehen werden. Von den alten Männern in der Tat nicht, die haben ihre eigene Midlife-Crisis. Aber von den 25-Jährigen? Immer. Die Frau über 40 ist die schönste, sagte mir ein Grieche mal. Sie ist noch wunderschön, aber sie weiß, was sie will. Sex mit dieser Frau? Ein Jungentraum, natürlich.

Es spricht nichts dagegen, das ausnutzen. Aber es gibt ein paar Dinge, die man wissen muss: Altern ist nicht schön, neben einem jüngeren Mann geht das gefühlt doppelt so schnell. Ein Beispiel dafür ist Heidi Klum, der man in der Ehe mit dem 16 Jahre jüngeren Tom Kaulitz, halb nackt im Restaurant an der Amalfiküste, die 20-Jährigen immer im Blick, live beim Verzweifeln zugucken kann.

Apropos jüngere Frauen: dieses Risiko hat man genauso mit einem älteren Partner. Aber ein 30-Jähriger, der gerade den Sex seines Lebens mit einer Frau in der Perimenopause hat, denkt nicht an die Zukunft, nicht an Kinder. Ich kenne ein paar Frauen, die auf die 50 zugehen und immer noch 25-Jährige daten. Sie wundern sich die ganze Zeit, warum sie die große Liebe nicht finden. Jungs wollen eben ganz einfach Spaß haben, so wie wir damals. Natürlich kann daraus eine Liebe fürs Leben werden, aber sehr oft eben nicht. Trotzdem wäre es zu simpel, jüngere Männer zur reinen Sexfantasie zu degradieren.

Helena Bonham Carter ist seit 2019 mit dem 21 Jahre jüngeren Rye Dag Holmboe zusammen, die Sache ist also ernst. „Toy Boy ist ein wirklich sexistischer Begriff“, sagte die Schauspielerin dem „Sunday Times Magazine“. „Er impliziert, dass ein Mann nichts anderes zu bieten hat als seinen Körper – der ist allerdings auch fantastisch.“ Genau so ist es: Es gibt alte Seelen in jungen Körpern. Das gilt allerdings auch umgekehrt. Weswegen man ältere Kandidaten auf keinen Fall ausschließen sollte.