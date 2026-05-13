ABO Suche
monsieur Jetzt lesen
Subscription
MADAME im Abo: Verpassen Sie keine Ausgabe - mehr erfahren.
Alle Themen Mode Beauty Lifestyle Travel Health Schmuck Culture Horoskope
Kuratiert aus Ausgabe März 2026
Lifestyle

Muss ich eigentlich networken?

Von Julia Werner
Weiterlesen ↓
13 Mai 2026
Muss ich eigentlich networken? Muss ich eigentlich networken?
Linda Evangelista und Helena Christensen bei einer Veranstaltung in New York City. (Foto: Getty Images)

MADAME im Abo: Verpassen Sie keine Ausgabe - mehr erfahren.

Curated from Exklusiv online
Kuratiert aus Ausgabe März 2026
Jahrelang redeten sich Frauen ein, sie müssten nun auch Karriere-Netzwerke bilden. Wie die Männer. Unsere Autorin zieht ihr eigenes Fazit

Networking ist wie Wassertrinken: Man muss es tun, sonst stirbt man. Jedenfalls, wenn man Frauennetzwerken glaubt, die sich regelmäßig zu Talks, Cocktails und Ladies Lunches treffen. Wir wissen, dass Netzwerken eine männliche Erfindung ist, die die Herren der Schöpfung sehr weit bringt, oft in Chefetagen. Frauen tun also gut daran, sich ebenfalls zu organisieren. Aber warum sehen Frauenversammlungen dann oft sehr nach sinnlosem Cocktail-Empfang aus, während man die von Männern gar nicht sieht? Das ist eine andere Geschichte.

Ich networke nie. Erstens bin ich faul und will mit niemandem etwas zu tun haben außer mit meinem Hund. Zweitens war es mir immer schon peinlich. Zur Fremdscham kommen wir später, zunächst aber das Wichtigste: Ich lebe noch, sogar beruflich! Früher, als ich noch jung und ehrgeizig war, fand ich mich auf Veranstaltungen wieder, wo Networkerinnen mantrahaft diesen Satz benutzten: „Das ist XY, ihr müsst euch kennenlernen! XY ist eine ganz tolle Frau!“ Tolle Frau – sind wir das nicht irgendwie alle? Als gewinnbringende Verbindung gilt das, finde ich, nicht. Womit wir beim großen Unterschied zwischen Boys Club und Ladies Lunch wären. Bei den Jungs ist völlig klar, dass eine Hand die andere wäscht. Geschäftlich. Bei Frauen heißt es immer nur diffus, dass man sich unterstützen müsse, weil Madeleine Albright irgendwann mal gesagt hat, dass man sonst in die Hölle kommt. So kann es passieren, dass einen irgendeine Annika, die man mal vor drei Jahren am Käseigel getroffen hat, anruft, um einen um einen Gefallen zu bitten, also ihren Namen irgendwo fallen zu lassen. Eine unangenehme Situation, die man nur dadurch auflösen kann, knallhart zu analysieren: Was bringt es mir (oder bringt es mir sogar Nachteile)? Auch wenn man dafür in die Hölle kommt.

Wie sieht es nun mit dem digitalen Networken aus, also LinkedIn? Auch dafür war ich jahrelang zu faul, aber wegen aufbrandender Existenzangst habe ich seit ein paar Monaten einen Account. Und was habe ich verpasst? Natürlich nichts, außer Leuten, die sich networkend zum Networking gratulieren. Apropos Gratulation: Geburtstags-SMS von losen Arbeitskontakten sind die plumpste Form des Netzwerkens. Und da ist sie, die Fremdscham. Weil nur allzu klar ist, worum es geht: den Kontakt mit einer Person halten, die auf irgendeine Art noch mal wichtig für einen werden könnte. Dabei geht es gar nicht nur um Berufliches, es ist viel schlimmer. Es geht um mögliche Gratis-Urlaube, weil die Person am Meer wohnt, oder um andere Vergünstigungen. Worum es aber fast nie geht, ist die Person an sich. Ich konzentriere mich deswegen lieber weiterhin auf echte Freundschaften.

Muss ich mich über jeden Blumenstrauß freuen?
Muss ich mich über jeden Blumenstrauß freuen?
Mehr entdecken
Muss ich wissen, was ein ETF ist?
Muss ich wissen, was ein ETF ist?
Julia Werner
Von
Julia Werner
Published 13 Mai 2026
Aktie Facebook LinkedIn
Wählen Sie jetzt Ihr MADAME-Abo mit
exklusiven Vorteilen.
Madame
Jahresabo MADAME
Jahresabo mit 11 Ausgaben inkl. Prämie
€ 99.00
Madame
Mini-Abo MADAME
3 Ausgaben
€ 17.55
Madame
MONSIEUR Abo
4 Ausgaben
€ 32.00
Die Beautiful Minds Media GmbH sendet mit Ihrer Zustimmung auf Sie und Ihre Interessen zugeschnittene Mitteilungen. Zum Zwecke der Personalisierung analysieren und verarbeiten wir die von Ihnen im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen bereitgestellten Daten sowie Ihre Interaktionen mit uns. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.