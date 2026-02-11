Muss ich den Valentinstag doof finden?

Spätestens wenn ich an der Supermarktkasse nicht mehr weiß, ob ich gerade Zahnpasta oder eine rosafarbene Liebeserklärung kaufen will, werde ich zum Valentinstags-Grinch. Plüschteddys mit „I LOVE YOU“-Emblem starren mich an, als wäre emotionale Verbindlichkeit ein Aktionsartikel. Alles ist pink und mit Herzchen versehen. Alles ist ziemlich laut. Und jedes Jahr dieselbe Debatte: romantisch oder peinlich? Große Geste oder große Geschäftemacherei?



Der Valentinstag hat ein Imageproblem. Zu viel Kitsch, zu viel Erwartung, zu wenig Authentizität. Wer ihn feiert, gilt schnell als jung und naiv. Wer ihn ablehnt, als cool. Dabei ist der 14. Februar weder neu noch ausschließlich eine Erfindung der Blumenindustrie – auch wenn sie ihn clever für sich eingenommen hat. Denn egal, woher der Tag ursprünglich kommt: Heute geht es längst nicht mehr um Geschichte. Es geht um Projektionen.



Da sind die einen, die Wochen im Voraus planen: perfekt farblich abgestimmte Nägel, Outfit, Dessous. Die anderen reservieren Tische in Restaurants, als ginge es um ein Staatsbankett und geraten in Stress, wenn das Liebesmenü kein Vier-Gang-Upgrade hat – natürlich alles mit dem Wortspiel „Valentine’s …“, versteht sich. Und dann gibt es jene, die demonstrativ nichts machen. Aus Prinzip.



Was mich am Valentinstag eigentlich nervt, ist nicht die Liebe oder die Paare per se. Es ist der unbewusste Aufbau des Erwartungsdrucks. Dieses unausgesprochene „wenn du mich liebst, dann …“. Dabei ist Liebe selten spektakulär. Sie ist oft leise. Alltäglich. Manchmal unaufgeregt. Und manchmal einfach eine Nachricht, die sagt: Ich sehe dich.

Der Valentinstag ist definitiv kein Pflichttermin. Er ist ein Angebot. Man kann ihn ablehnen, man kann ihn annehmen, man kann ihn umdeuten. Für Paare, für Freundschaften, für Familie – oder für sich selbst.



Galentine’s Day zum Beispiel ist eine Wortschöpfung aus „gal“ (Freundin) und Valentine’s Day und steht dafür, Freundschaften statt romantische Beziehungen zu feiern. Zuneigung ist nicht exklusiv romantisch.

Natürlich ist der Tag auch ein Fest für den Einzelhandel. Geschenke scheinen das offizielle Liebesbeweismittel zu sein. Das darf man kritisch sehen - denn Konsum sollte niemals Ersatz für Aufmerksamkeit sein. Aber Zuwendung ganz abzulehnen, nur weil sie vermarktet wird, ist – nun ja – auch ein bisschen trotzig.



Hier noch ein kleiner Tipp am Rande: Rosen sind schön. Für etwa eine Woche. Schmuck dagegen ist beständiger. Hält länger - manchmal sogar länger als die ein oder andere Beziehung.



Vielleicht ist der Valentinstag einfach das, was man aus ihm macht: ein Anlass. Nicht mehr, nicht weniger. In einer Welt, die oft genug mit Abgrenzung und Härte beschäftigt ist, wirkt ein Tag für Liebe fast schon wie eine kleine Rebellion.



Daher mein Fazit: Muss man den Valentinstag mögen? Nein. Muss man ihn aushalten? Sieht ganz danach aus.



Und wer ihn feiert, darf das ruhig tun. Ohne Kitschzwang. Ohne Instagram-Beweisfoto. Und ohne Rosenpflicht. Am Ende geht es nicht um Diamanten, Rosen, Schokolade oder perfekte Menüs – es geht darum, dass Liebe, in welcher Form auch immer, überlebt. Auch den Valentinstag.