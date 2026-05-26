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Modetrend: Cortisol Dressing

Von Lisa Christeas
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26 Mai 2026
Modetrend: Cortisol Dressing Modetrend: Cortisol Dressing

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Nach dem bisherigen Trend des „Dopamine Dressing“ folgt nun die Gegenbewegung: „Cortisol Dressing“. Doch worin liegt der Unterschied?

Dopamin und Cortisol sind zwei lebenswichtige Botenstoffe des Körpers, die als biologische Gegenspieler für Aktivierung sorgen. Dopamin treibt den Körper durch Belohnung und Motivation an, während Cortisol als primäres Stresshormon Energie für Belastungssituationen freisetzt. Genau diese gegensätzlichen Funktionen spiegeln sich auch in den beiden Trends wider. Während „Dopamin Dressing“ auf auffällige Farben, starke Statements und sofortige Glücksgefühle setzt, geht es beim „Cortisol Dressing“ um Ruhe, Komfort und emotionales Wohlbefinden. Im Mittelpunkt steht Kleidung, die beruhigend wirkt und Stress reduzieren soll, anstatt Aufmerksamkeit zu erzeugen. Sie soll ein Gefühl von Sicherheit, Ausgeglichenheit und Entspannung vermitteln

Cortisol Dressing auf den Runways

Die saisonalen Runway-Shows deuten häufig aufkommende Trends hin. Insbesondere dann, wenn mehrere Modehäuser denselben Trend auf ähnliche Weise aufgreifen. In den Frühling-/Sommer-2026-Kollektionen zeigten beispielsweise Dior, Zimmermann, Stella McCartney, Chloé und Prada mehrere Looks, die den Trend des „Cortisol Dressing“ aufgreifen. Das Interessante daran? Mode spiegelt immer den Zeitgeist ihrer jeweiligen Epoche wider. Dementsprechend ergibt dieser Trend umso mehr Sinn, denn in einer Zeit, in der weltweit viel Chaos und Stress herrschen, wird ein beruhigender und ausgleichender Gegenpol immer wichtiger – sei es im persönlichen Leben oder eben in der Mode. „Cortisol Dressing“ soll uns daher wieder erden und mehr Harmonie in unseren Alltag bringen.

Cortisol Dressing im Alltag

Pastelltöne, ruhige Schnitte und schlichte Stoffe ohne auffällige Muster oder Verzierungen stehen im Mittelpunkt – denn die Kernidee besteht darin, durch die Outfits Ruhe und Gleichgewicht auszustrahlen. Damit die Ästhetik bestmöglich gelingt, braucht es nicht viel: hauptsächlich ein paar Basics, die sich meist bereits im Kleiderschrank befinden. Man nehme beispielsweise eine weiße Jeans, kombiniert mit einem pastellblauen oder rosafarbenen Hemd. Für Kontraste und einen kleinen Wow-Faktor sorgen Heels oder eine Clutch in Orange oder Grün. Beim Styling des „Cortisol Dressing“ sollte man sich möglichst wenig stressen. Das ist nur logisch, denn schließlich geht es darum, sich durch Mode zu entspannen und wohlzufühlen, anstatt sich zu viele Gedanken darüber zu machen, ob man etwas „richtig“ macht. Das Wichtigste dabei ist, Freude am Tragen zu haben und zu beobachten, wie die Kleidung ihre beruhigende Wirkung ganz von selbst entfaltet.

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Published 26 Mai 2026
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