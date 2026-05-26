Modetrend: Cortisol Dressing

Dopamin und Cortisol sind zwei lebenswichtige Botenstoffe des Körpers, die als biologische Gegenspieler für Aktivierung sorgen. Dopamin treibt den Körper durch Belohnung und Motivation an, während Cortisol als primäres Stresshormon Energie für Belastungssituationen freisetzt. Genau diese gegensätzlichen Funktionen spiegeln sich auch in den beiden Trends wider. Während „Dopamin Dressing“ auf auffällige Farben, starke Statements und sofortige Glücksgefühle setzt, geht es beim „Cortisol Dressing“ um Ruhe, Komfort und emotionales Wohlbefinden. Im Mittelpunkt steht Kleidung, die beruhigend wirkt und Stress reduzieren soll, anstatt Aufmerksamkeit zu erzeugen. Sie soll ein Gefühl von Sicherheit, Ausgeglichenheit und Entspannung vermitteln

Cortisol Dressing auf den Runways

Die saisonalen Runway-Shows deuten häufig aufkommende Trends hin. Insbesondere dann, wenn mehrere Modehäuser denselben Trend auf ähnliche Weise aufgreifen. In den Frühling-/Sommer-2026-Kollektionen zeigten beispielsweise Dior, Zimmermann, Stella McCartney, Chloé und Prada mehrere Looks, die den Trend des „Cortisol Dressing“ aufgreifen. Das Interessante daran? Mode spiegelt immer den Zeitgeist ihrer jeweiligen Epoche wider. Dementsprechend ergibt dieser Trend umso mehr Sinn, denn in einer Zeit, in der weltweit viel Chaos und Stress herrschen, wird ein beruhigender und ausgleichender Gegenpol immer wichtiger – sei es im persönlichen Leben oder eben in der Mode. „Cortisol Dressing“ soll uns daher wieder erden und mehr Harmonie in unseren Alltag bringen.