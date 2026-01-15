Animal Prints gehören seit Jahrzehnten zu den stilvollsten und ausdrucksstärksten Elementen der Modewelt. Obwohl wir sie heute vor allem als Trendmuster und modisches Statement wahrnehmen, geht ihre Geschichte deutlich weiter zurück. Schon früh nutzten Menschen Felle und Häute, damals primär für ihre Notwendigkeit.

Sie boten Schutz, Wärme und dienten in vielen Kulturen als Zeichen von Stärke oder sozialem Status.Heutzutage sind die Animal Prints schließlich in die moderne Modeindustrie eigenzogen und sind zu einem festen Bestandteil der visuellen Sprache, mit denen Designer seit Jahrzehnten spielen.

Besonders im 20. Jahrhundert erlebten Animal Prints einen Aufschwung. Hollywood-Ikonen der 1950er-Jahre posierten in Leopardenmänteln, während die experimentierfreudige Jugend der 1970er und die glamouröse Mode der 1990er den Look immer wieder neu interpretierten.

Die tierischen Muster haben 2023 erneut ein Revival bekommen, insbesondere das Leoparden-Muster gehört jetzt zu den Klassikern der Mode, die in nahezu jeder Saison in unterschiedlichsten Formen zurückkehrt. Egal ob minimalistisch eingesetzt, in Accessoires oder als Statement getragen in Form von Mänteln und Kleidern. Hierbei ist zu betonen, dass in der heutigen Zeit, vor allem in der Ready to wear Mode, die Fälle und Prints nur Imitate sind beziehungsweise in gedruckten Mustern nachgestellt werden.

Schlangenmuster

Schlangenmuster erscheinen oft in gedeckten Tönen (Foto: Courtesy of Roberto Cavalli)

Zu den beliebtesten Animal Prints zählt der Schlangenprint. Er wirkt häufig eleganter und hochwertiger als andere Muster, da seine feine Struktur und das natürliche Farbspiel eine gewisse Raffinesse vermitteln. Schlangenmuster erscheinen oft in gedeckten Tönen wie Grau, Beige oder Braun, aber auch in modernen Varianten wie Grün, Metallic oder sogar Rot interpretiert. Sie wirken besonders edel, wenn sie gezielt eingesetzt werden, beispielsweise in Form einer Hose, einer Bluse oder als Accessoire wie Boots und Taschen.

Leoprint

Der Klassiker - Leoprint (Foto: Courtesy of Saint Laurent)

Der Leopardenprint gilt hingegen als Klassiker. Leopard kann feminin, wild, aufregend oder sogar erotisch wirken. Designer greifen immer wieder auf dieses Muster zurück, weil es unverwechselbar, aber gleichzeitig vielseitig ist. Ein einzelnes Leopardenpiece reicht meist aus, um ein Outfit

sofort interessanter zu machen. Dadurch eignet sich das Muster sowohl für auffällige Mäntel als auch für dezente Taschen, Röcke oder Schuhe.

Kuhprint

Kuhprint erlebt ein Comeback (Foto: Dries Von Noten)

Ein Muster, das in den vergangenen Jahren ein sein Comeback erlebt, ist der Kuhprint. Besonders im Zuge der Y2K- Ästhetik wurde er wieder beliebt. Typisch sind schwarze oder braune Flecken auf weißem Grund, wodurch der Print grafisch wirkt. Anders als Leopard oder Schlange transportiert der Kuhprint eine spielerische Note und wird deshalb häufig im Streetstyle getragen. Vor allem als Tasche, Mantel, Gürtel oder Stiefel sorgt er für einen auaälligen, aber nicht zu strengen Look.

Giraffenprint

Eher selten, aber umso spannender ist der Giraffenprint. Sein Muster besteht aus großen, organisch geformten Flächen, die einen grafischen und zugleich natürlichen Effekt erzeugen. Durch seine weichen Übergänge und die warmen Farbtöne wirkt der Giraffenprint vergleichsweise ruhiger. Dadurch eignet er sich hervorragend für hochwertige Blusen, elegante Kleider oder Statement-Mäntel, die dem Outfit Extravaganz verleihen, ohne aufdringlich zu wirken.

Zebraprint

Zebra wirkt modern, edgy und grafisch (Foto: Gabriela Hearst)

Ein besonders kontrastreiches Muster ist der Zebraprint. Die klaren Schwarz-Weiß-Linien schaffen sofort eine starke visuelle Wirkung und ziehen Blicke auf sich. Zebra wirkt modern, edgy und grafisch, weshalb der Print gern in minimalistischen oder monochromen Outfits eingesetzt wird. Designer verwenden den Look in Mänteln, Taschen, Hosen oder Strick, um ein starkes modisches Statement zu setzen.

Wie stylen Sie am besten Animal-Prints

Auch Accessoires und Pullis greifen den Trend auf, da er natürliche Wärme und einen verspielten Touch verbindet. Beim Styling von Animal Prints ist feingefühl gefragt. Schlangenprint entfaltet seine Eleganz am besten, wenn er mit schlichten, hochwertigen Basics kombiniert wird. Eine Snake-Hose in Kombination mit einer schwarzen Oversized- Bluse wirkt sofort modern und edel.



Auch Schlangenprint-Boots können ein schlichtes Outfit aus Jeans und beigem Mantel sofort aufwerten. Goldschmuck unterstreicht den luxuriösen Charakter, während Silber das Muster kühler erscheinen lässt.



Der Leopardenprint lässt sich sehr vielseitig stylen. Ein klassisches Beispiel ist der berühmte Leopardmantel zu einem komplett schwarzen Outfit – schlicht, aber sofort stilvoll. Ein Leopardenrock in Kombination mit einem chunky Strickpullover wirkt modern und zugleich feminin. Wer den Print eher dezent einsetzen möchte, kann auf eine kleine Tasche oder ein Paar Schuhe zurückgreifen, die einem simplen Look Tiefe verleihen.



Für Kuhprint eignen sich vor allem minimalistische Outfits, beispielsweise im Cowboy-Stil, da der grafische Charakter des Musters schnell für Aufmerksamkeit sorgt.

Eine Kuhprint Tasche kombiniert mit einer Jeans und einem Basic-Bluse wirkt modern und cool, während eine Jacke im Kuhprint den Y2K-Vibe transportiert. Der Print harmoniert besonders gut mit Schwarz, Weiß und Denim.



Zebraprint eignet sich gut für monochrome Looks. Ein Zebramantel zu einer weißen Jeans erzeugt einen auaälligen, aber klaren Stil. Wer es dezenter mag, kann zu einer Zebra Bag greifen, die als grafischer Akzent dient.



Animal Prints sind heute mehr als nur Muster – sie sind eine Art visuelles Vokabular. Sie

erzählen Geschichten von Individualität und Stil. Egal ob Schlange, Leopard, Kuh, Giraffe,

Zebra: Jedes dieser Muster ermöglicht einzigartige Styling Optionen. Richtig kombiniert, bereichern sie jede Garderobe und verleihen Outfits Charakter, Tiefe und Ausdruckskraft.

