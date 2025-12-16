Mit dem IQOS ILUMA i PRIME launcht ein revolutionäres Tabak-Erlebnis

Smarte Features treffen innovatives Design in vier frischen Farbrichtungen: Breeze Blue, Aspen Green, Garnet Red und Midnight Black sind ab sofort in Deutschland erhältlich. Die fortschrittlichen Features wie Touchscreen und Pause-Modus machen Ihren Tabak-Genuss noch individueller, da Sie Ihr Erlebnis ganz persönlich an Ihr Konsumverhalten anpassen können. Dank es Displays bleiben Sie in Kontrolle: Akku-Ladung, Genuss-Zeit und Pause-Modus sind direkt einsehbar. Im Pause-Modus können Sie ihre Session bis zu acht Minuten unterbrechen, ohne einen neuen Tabak-Stick verwenden zu müssen.



Und das Beste: Informationen über Ihre Genussmomente können Sie nun auf dem Gerät abrufen und es an Ihre Vorlieben anpassen. Das Iquos i Prime Kit enthält den schlanken Holder, in welchem bis zu drei SMARTCORE STICKSTM hintereinander genossen werden können, so wie den Pocket Charger aus hochwertigem Aluminium. Der PocketCharger benötigt nur 12 Minuten bis zur vollständigen Aufladung und ist blitzschnell wieder Einsatzbereit, für biszu 20 Nutzungen.



Das moderne Design zeichnet sich nicht nur durch einen einzigartigen Verschlussmechanismus aus, sondern lässt sich mit zahlreichen Accessoires weiter personalisieren. Beispielsweise sind Ring Sets für den Holder und Wraps für den Pocket Charger in einer großen Auswahl an Farben erhältlich.

Aufgrund der FlexBattery-Technolgie profitieren Sie von einer längeren Akkulaufzeit im Vergleich zum Vorgängermodell. Bei einer einmaligen Nutzung kann sich über sechs Minuten am IIluma i Prime erfreut werden. Doch nicht nur das - auch die FlexPuff-Technologie ist ganz auf Ihre Bedürfnisse anpassbar. Das Gerät passt sich automatisch an Ihren Rythmus an, so erhalten Sie bis zu vier zusätzliche Züge per Stick.



Mit dem IIluma i Prime erhalten sie alles was sie lieben, ohne störende Nebeneffekte: Das Gerät muss nicht gereinigt werden, da keine Tabakrückstände zurück bleiben, denn es verfügt über das revolutionäre SMARTCORE INDUCTION SYSTEM. Die Induktionstechnologie ist besonders, da mit ihr der Tabak im Inneren der SMARTCORE STICKSTM ohne Heitzblatt schonend erhitzt, statt verbrennt. Dank des smarten Designs sind 95% weniger verschiedener Schadstoffe (außer Nikotin) im Vergleich zum Rauch einer herkömmlichen Zigarette.



Zusätzliche Funktion des Iluma Prime sind Autostart/-stopp-Funktion, personalisierbare Beleuchtungs-, Vibrations- und Gesten in der IQOS Web-App.

Die Iqos Iluma i Prime ist in Deutschland zu einem Preis von 99 Euro erhältlich und kann über unseren IQOS Stores, in ausgewählten Fachgeschäften sowie versandkostenfrei auf IQOS.com erworben werden.

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Das Produkt ist nicht risikofrei und enthält Nikotin, das sehr stark abhängig macht. Iqos Iluma i Prime ist ausschließlich für erwachsene Raucher und Nikotinkonsumenten bestimmt. Die Verwendung von Terea-Sticks in anderen Geräten kann zu Schäden führen.

Die Terea-Sticks sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt und nicht zerlegen werden, da sie neben Schadstoffen auch scharfe Metallteile enthalten.

Hinweis: Die Reduktion von Schadstoffen bedeutet nicht zwangsläufig eine Reduktion des Gesundheitsrisikos.