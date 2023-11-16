Mit Bergblick, bitte!

Große Fenster für eine romantische Aussicht in die Bergwelt: Mitten in der Natur der Julischen Alpen hat in diesem Jahr das „Chalet Sofija“ mit nur fünf luxuriösen Suiten, Restaurant, Spa und Infinity Pool eröffnet. Das Chalet liegt beim ruhigen Dorf Srednji Vrh, oberhalb der quirligen Stadt Kranjska Gora mit 19 Skiliften und einem Adventsmarkt. Die slowenische Hauptstadt Ljubljana ist in weniger als einer Stunde zu erreichen. Im 30 Minuten entfernten Bled wird im Dezember das „Festival des Lichts“ gefeiert, bei dem eine leuchtende Glockenskulptur im See versinkt.

Chalet Sofija: Doppelzimmer mit HP ab 720 Euro (Foto: PR)

Seit 1755 kehren Gäste ins „Hotel Hirschen“ in Schwarzenberg ein. Innovation ist hier Tradition. Nun wurden im historischen Haupthaus aus Holz und Schindeln einige Zimmer von ein­heimischen Architekten und Handwerkern in sechs luxuriöse Räume umgebaut, mit hellen Farben und viel Holz. Und in der originalen „Stubn“ haben Gäste an jahrhundertealten Tischen die Wahl zwischen täglich wechselnden feinen Gerichten.

Hotel Hirschen: Doppelzimmer mit HP ab 340 Euro (Foto: Florence Stoiber)

Im Gästebuch stehen Lady Di, Cliff Richard und Tina Turner: Von der 1956 eröffneten kleinen Pension in Lech hat sich das „Hotel Arlberg“ zu einem bekannten 5-Sterne-Domizil im welt­berühmten Skiort entwickelt. Seit 2017 hat mit Benjamin Schneider die Enkelgeneration übernommen und renovierte das Traditionshaus mit sanfter Hand. Die Zimmer gewannen 2020 sofort den German Design Award, jetzt erstrahlt auch der Wellnessbereich auf 1000 Quadratmetern in moderner Ästhetik.

Hotel Arlberg: Doppelzimmer ab 670 Euro (Foto: Mike Rabensteiner)

Kleiner ist feiner, so lautet das Motto von Andreas Plattner auf der Plose in den Südtiroler Alpen. Und so wurde aus dem „Aurora“ mit 50 Zimmern das „Anders“ mit nur sieben Suiten. Als er das Hotel seiner Eltern übernahm, entschloss sich der Sohn für den Neuanfang und gegen das Wachstumsprinzip. Die Apartments haben auf zwei Stockwerken unten Wohnraum, Küche und Garten. Oben gibt es neben den Bädern eine eigene verglaste Sauna. Das große Bett steht vor dem Fenster mit traumhaftem Bergblick. Gekocht wird vom Chef auf Wunsch der Gäste.

Anders Mountain Suites: Doppelzimmer ab 380 Euro (Foto: Tobias Kaser)

In Bad Gastein in den österreichischen Alpen gingen schon die Kaiser zur Kur. Die neue Hotelmarke „Cōmodo“ eröffnete hier nun ihr erstes Boutique-Haus. Aus einem in die Jahre gekommenen Spa wurde ein modernes Design-Hotel mit 70 Zimmern. Die Geschichte des Hauses wurde nicht vergessen, das Ambiente ist eine Ode an den Stil der 60er- und 70er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts, mit sorgfältig ausgesuchten Vintages und eleganten maß­gefertigten Möbeln. Wellness spielt weiterhin eine wichtige Rolle, es gibt zwei Saunen, einen Indoor-Pool und fünf Behandlungsräume.

Cōmodo: Doppelzimmer ab 338 Euro (Foto: PR)

Jugendstil und Moderne: Unter neuem Namen hat die traditionsreiche Hotel-Institution „La Margna“ in St. Moritz direkt über dem Moritzsee neu eröffnet. „Grace“ soll für exklusiven Stil, Grazie und Innovation stehen, der alte Name „La Margna“ signalisiert das Historische und den Ursprung des Tourismus im weltberühmten Skiort des Engadins. Komplett neu ist der Anbau „Grace-Wing“ mit großzügigen Zimmern und der Penthouse-Suite mit 260 Quadratmetern in der obersten Etage.

GRACE La Margna: Doppelzimmer ab 983 Euro (Foto: PR)

Die legendären Ski-Abfahrten Streif auf dem Hahnenkamm und Kitzbüheler Horn liegen in Sichtweite: In dem ehemaligen Bauernhof aus dem Jahr 1416 entstanden jüngst stilvoll eingerichtete Zimmer und Suiten im Haupthaus, außerdem wurden zuletzt mehrere High Class Luxury Chalets mit privaten Spas hinzugefügt. Das Kitzbüheler „Tennerhof Gourmet Restaurant“ zählt seit Jahrzehnten zu den besten Haubenrestaurants Österreichs. Hier zaubert Küchenchef Johannes Denk Klassisches und Französisches auf die Teller.

Relais & Châteaux Hotel Tennerhof: Doppelzimmer ab 379 Euro (Foto: Michael Huber)

Ein 50 Meter langer Infinity-Pool, der sich in einen 5500 Quadratmeter großen Naturbadesee integriert, ein alpiner Zengarten mit Wassertreppe: Das sind nur zwei von vielen Attraktionen im neuen, von Star-Architekt Hadi Teherani entworfenen Design-Spa „Atmosphere by Krallerhof“. Das familiengeführte 5-Sterne-Hotel im österreichischen Leogang mit Blick auf das Steinerne Meer ist im Sommer umgeben von grünen Wiesen und im Winter weiß eingeschneit, wie es sich für einen Skiort gehört.