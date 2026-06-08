Mir ist ständig heiß – sind das die Wechseljahre?

Der Mensch ist ein sogenannter Warmblüter. Das bedeutet, er kann seine Körpertemperatur unabhängig von der Umgebungstemperatur auf einem konstanten Niveau halten. Die Regula­tion der Körpertemperatur ist lebenswichtig, da viele Körperfunktionen nur im Bereich von 36 bis 37 Grad Celsius optimal ablaufen. Eine zu hohe (mehr als 40 Grad Celsius) oder zu niedrige Temperatur (weniger als 35 Grad Celsius) kann ernsthafte gesundheit­liche Probleme verursachen und zum Versagen unserer Organe führen.



Kein Wunder also, dass die Körpertemperatur vom Gehirn gesteuert wird. Die Schaltzentrale des vegetativen Nervensystems, der Hypothalamus, sorgt bei Überhitzung für eine Erweiterung der Blutgefäße, sodass Wärme über die Haut abgegeben werden kann. Zudem werden die Schweißdrüsen aktiviert, denn die gebildete Feuchtigkeit sorgt für Verdunstungskälte auf der Haut. Umgekehrt erfolgt bei Abkühlung eine Engstellung der Gefäße und Zittern, damit durch die Muskelaktivität Wärme erzeugt wird.

Woher kommen Hitzewalllungen?

Zu Hitzewallungen kann es kommen, wenn ent­weder die Temperaturzentrale im Gehirn beeinflusst wird – so wie es etwa in den Wechseljahren der Fall ist –, oder aber wenn es zur Erweiterung der Blutgefäße kommt. Beispielhaft sei hier das „Schnäpschen zum Aufwärmen“ bei klirrenden Temperaturen genannt. Es funktioniert tatsächlich, da Alkohol die Gefäße erweitert und somit für ein wärmendes, wohliges Gefühl sorgt. Gleiche Wirkung haben übrigens auch Kaffee und scharfes Essen. Neben diesen harm­losen Ursachen können allerdings auch ernsthafte Störungen, zum Beispiel der Schild- oder Bauchspeicheldrüse, vorliegen. Deren Überfunktion kann die Temperaturzentrale im Gehirn beeinflussen. Es lohnt sich auch ein Blick auf die Medikamentenliste: Häufig eingesetzte Pillen gegen Bluthochdruck, Diabetes oder Stimmungsaufheller – erweitern zuweilen die Blutgefäße und lösen damit übermäßiges Schwitzen aus.

Stress ist evolutionär

Auch Stress, Angst und Panikattacken sind evolu­tionär wichtige Einflussfaktoren auf die Schweiß­bildung. Die Ausschüttung von Adrenalin führt umgehend zu feuchten Händen (hier haben wir besonders viele Schweißdrüsen) und verbessert damit den Griff, was für Kampf und Verteidigung ­gegen Feinde wichtig war.



Heute allerdings steht uns der Angstschweiß auf der Stirn, weil wir Bammel vor Prüfungen, Lampenfieber oder Stress haben – oder weil mal wieder der öffentliche Nahverkehr streikt und wir zu spät zu einem Termin kommen.