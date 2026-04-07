Menopause: Warum jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Herz-Check ist

Viele Frauen erleben die Wechseljahre vor allem als hormonelle Achterbahnfahrt: Hitzewallungen, Schlafprobleme, Stimmungsschwankungen. Doch während diese Symptome viel Aufmerksamkeit bekommen, bleibt ein entscheidender Aspekt oft im Hintergrund – die Herzgesundheit. Dabei ist gerade die Zeit rund um die Menopause ein sensibler Moment für das Herz-Kreislauf-System.

Laut Deutschem Ärzteblatt sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen inzwischen die häufigste Todesursache – noch vor Krebs. Dennoch werden sie häufig später erkannt als bei Männern. Ein Grund: Die Risikofaktoren verändern sich mit den hormonellen Umstellungen der Wechseljahre und bleiben oft unerkannt. Ein Herz-Check kann deshalb jetzt besonders sinnvoll sein.

Der hormonelle Schutz verschwindet

Bis zur Menopause profitieren Frauen von einem natürlichen Schutzfaktor: dem Hormon Östrogen. Es wirkt gefäßschützend, unterstützt einen günstigen Cholesterinspiegel und hilft, Entzündungen im Körper zu regulieren.

Mit dem Rückgang der Östrogenproduktion verändert sich jedoch die Stoffwechsellage. LDL-Cholesterin – das sogenannte „schlechte“ Cholesterin – steigt häufig an, während das schützende, „gute“ (HDL) sinkt. Gleichzeitig können Blutdruck und Blutzuckerwerte ansteigen. Die Folge: Das Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall erhöht sich ab den Wechseljahren deutlich. Auch die Hormonproduktion von Progesteron und Testosteron lässt nach: im Falle von Progesteron führt dies zu Zyklusunregelmäßigkeiten und Schlafstörungen, während sich niedriges Testosteron bei Muskelmasse und Libido bemerkbar macht.

Versteckte Veränderungen im Körper

Die Veränderungen beginnen oft schleichend. Viele Frauen bemerken zunächst nur, dass sie leichter an Gewicht zunehmen – besonders am Bauch. Hier sammelt sich gefährliches, sogenanntes viszerales Fett, um die Organe herum an. Von außen zwar unbemerkbar, jedoch ist es stoffwechselaktiv, das heißt, es produziert entzündungsfördernde Stoffe und steht in engem Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch die Gefäße selbst verändern sich: Sie werden weniger elastisch, kleine Entzündungsprozesse nehmen zu und Ablagerungen können sich leichter bilden. Hinzu kommt ein Lebensabschnitt, der häufig ohnehin stressreich ist – beruflich, familiär oder emotional. Schlafstörungen durch Hitzewallungen können zusätzlich den Blutdruck erhöhen und die Regeneration des Körpers beeinträchtigen.

Herzprobleme zeigen sich bei Frauen anders

Ein weiterer Grund, warum Vorsorge so wichtig ist: Herzprobleme äußern sich bei Frauen oft anders als bei Männern.

Das klassische Symptom des starken Brustschmerz tritt zwar auch auf, doch viele Frauen erleben stattdessen eher unspezifische Symptome wie außergewöhnliche Müdigkeit und Erschöpfung, Atemnot bereits bei geringer Belastung, ein Druckgefühl im Oberbauch oder Rücken, allgemeine Übelkeit oder Schwindel und Schmerzen im Nacken oder in der Schulter.

Da diese Beschwerden recht allumfassend und unspezifisch sind, werden sie nicht selten mit allgemeinem Stress, Verdauungsproblemen oder Wechseljahresbeschwerden verwechselt. Die Folge: Frauen suchen häufig später ärztliche Hilfe.

Der ideale Zeitpunkt für einen Herz-Check

Die Jahre rund um die Menopause – also etwa zwischen 45 und 60 – gelten in der Präventivmedizin als entscheidendes Zeitfenster. Ein Herz-Check kann helfen, Risikofaktoren früh zu erkennen und gezielt gegenzusteuern. Zu den wichtigsten Untersuchungen gehören:



Blutdruckmessung: Ein dauerhaft erhöhter Blutdruck bleibt oft lange unbemerkt, belastet jedoch Herz und Gefäße erheblich.



Blutwerte: Ein Lipidprofil zeigt die Cholesterinwerte (LDL, HDL, Triglyceride). Zusätzlich kann ein Blutzucker- Test Hinweise auf ein Diabetesrisiko geben.



Gewicht und Bauchumfang: Der Taillenumfang ist ein wichtiger Marker für viszerales Fett und damit für das Herzrisiko.



EKG oder Belastungs-EKG: Je nach individueller Situation können Herzrhythmus und Belastbarkeit überprüft werden.





Lifestyle – kleine Veränderungen, große Wirkung

Die gute Nachricht: Gerade in dieser Lebensphase reagieren Herz und Gefäße sehr positiv auf Veränderungen im Lebensstil.

Bewegung ist einer der stärksten Schutzfaktoren. Bereits 150 Minuten moderates Training pro Woche – etwa zügiges Gehen, Radfahren oder Schwimmen – können Blutdruck, Cholesterin und Blutzucker verbessern.

Ernährung spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. Mediterrane Kost mit viel Gemüse, Hülsenfrüchten, Fisch, Nüssen und Olivenöl wirkt nachweislich herzschützend.

Schlaf und Stressmanagement werden häufig unterschätzt. Entspannungstechniken, Yoga oder regelmäßige Bewegung können helfen, die hormonellen und emotionalen Veränderungen der Wechseljahre besser zu regulieren.

Und nicht zuletzt: Rauchen bleibt einer der stärksten Risikofaktoren für Herzkrankheiten – gerade bei Frauen nach der Menopause.

Prävention statt später Therapie

Die Menopause markiert nicht nur das Ende der fruchtbaren Jahre, sondern auch einen wichtigen gesundheitlichen Wendepunkt. Wer jetzt genauer auf sein Herz achtet, kann langfristig viel bewirken. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, Bewegung, eine ausgewogene Ernährung und ein bewusster Umgang mit Stress sind die wirksamsten Strategien, um Herz und Gefäße zu schützen. Oder anders gesagt: Die Wechseljahre sind nicht nur eine Zeit des hormonellen Umbruchs – sondern auch eine Chance, die eigene Gesundheit neu in den Fokus zu rücken.