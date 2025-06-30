Mas Mateu: Wenn Privatsphäre zum Luxus wird

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Es gibt Orte, die mehr bieten als Komfort. Sie eröffnen eine neue Art zu reisen – eine, in der Diskretion, Raum und Zeit selbst zum Luxus werden. Mas Mateu, ein historisches Anwesen in der sanften Hügellandschaft von Empordà, ist ein solcher Ort. Wer hier ankommt, lässt nicht nur den Alltag hinter sich – sondern auch die Idee vom klassischen Urlaub.
Ein Rückzugsort für Menschen, die nichts teilen müssen
Kein Frühstücksbuffet, keine Spa-Reservierung, kein Smalltalk an der Bar. Mas Mateu ist ein privates Anwesen – vollständig zur Alleinnutzung – und steht damit für eines der rarsten Luxusgüter unserer Zeit: kompromisslose Privatsphäre.
Eingebettet zwischen Pinien und Feldern öffnet sich das ehemalige Gestüt als ein architektonisch eindrucksvoller Mikrokosmos: gewölbte Decken, historische Steinmauern, lichtdurchflutete Salons. Zehn Schlafzimmer, ein Kinosaal, ein Innenpool, eine Reithalle – und der stille Luxus, dass all das nur einer Gruppe gehört. Keine fremden Stimmen, kein geteiltes Terrain. Nur man selbst und die, die man eingeladen hat.
Mediterranes Leben in großen Maßstäben
Wer Mas Mateu mietet, plant kein typisches Ferienprogramm – sondern entwirft Tage nach eigenen Gesetzen. Frühstück unter Zitronenbäumen, ein Nachmittag im Infinity-Pool mit Blick auf die Pyrenäen, ein Konzert im Innenhof oder ein privates Abendessen auf dem Reitplatz. Möglich ist fast alles – geplant wird wenig. Denn dieses Anwesen funktioniert wie ein lebendiger Körper: intuitiv, maßgeschneidert, unaufgeregt organisiert von einem diskreten Team aus Küchenchef, Sommelier, Concierge und Personal, das im Hintergrund bleibt – aber nie weit ist.
Umgeben von Weite, Geschichte und gelebtem Stil
Die Region rund um Mas Mateu zählt zu den ursprünglichsten Teilen Kataloniens. Alte Dörfer wie Pals oder Peratallada, Weingüter mit Familiengeschichte, Strände fernab des Massentourismus. Wer mag, lässt sich treiben – mit E‑Bikes, auf Reitwegen oder bei einer Ballonfahrt. Wer bleibt, genießt die Ruhe, die Architektur, das Licht. Alles wirkt hier wie kuratiert – aber nie inszeniert.
Ein Ort für besondere Konstellationen
Mas Mateu ist kein Ziel für einen spontanen Wochenendtrip. Es ist ein Ort, der nach Anlass verlangt – und nach Menschen, die ihn zu nutzen wissen. Große Familien, generationenübergreifende Freundeskreise, kreative Retreats. Gruppen, die Privatsphäre nicht als Abgrenzung verstehen, sondern als Freiheit zur Entfaltung.
Denn hier geht es nicht um Repräsentation. Sondern um das seltene Gefühl, einen Ort ganz für sich zu haben – und in seiner Größe eine neue Art von Nähe zu erleben.
Außergewöhnliches erleben - Mandarin Oriental Exceptional Homes
Anders als die klassischen Hotels der Marke, die auf temporären Aufenthalt ausgerichtet sind, bieten die Exceptional Homes ein dauerhaftes, privates Lebensumfeld für Eigentümer:innen oder Mieter:innen – ohne Hotelgäste, aber mit dem vollen Service-Niveau, das man von Mandarin Oriental kennt. Ob an ikonischen Küsten, in urbanen Metropolen oder versteckt in der Natur: Die Residenzen zeichnen sich durch Architektur von Weltrang, herausragendes Design und diskrete Eleganz aus.
Alle Infos zu Mas Mateau finden Sie hier.