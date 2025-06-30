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Mas Mateu: Wenn Privatsphäre zum Luxus wird

Von Jasmin Weinberger
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30 Jun 2025
Mas Mateu: Wenn Privatsphäre zum Luxus wird Mas Mateu: Wenn Privatsphäre zum Luxus wird

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Mas Mateu an der Costa Brava ist der perfekte Ort, um abzuschalten, durchzuatmen und einfach mal alles hinter sich zu lassen.

Es gibt Orte, die mehr bieten als Komfort. Sie eröffnen eine neue Art zu reisen – eine, in der Diskretion, Raum und Zeit selbst zum Luxus werden. Mas Mateu, ein historisches Anwesen in der sanften Hügellandschaft von Empordà, ist ein solcher Ort. Wer hier ankommt, lässt nicht nur den Alltag hinter sich – sondern auch die Idee vom klassischen Urlaub.

Ein Rückzugsort für Menschen, die nichts teilen müssen

Kein Frühstücksbuffet, keine Spa-Reservierung, kein Smalltalk an der Bar. Mas Mateu ist ein privates Anwesen – vollständig zur Alleinnutzung – und steht damit für eines der rarsten Luxusgüter unserer Zeit: kompromisslose Privatsphäre.

Eingebettet zwischen Pinien und Feldern öffnet sich das ehemalige Gestüt als ein architektonisch eindrucksvoller Mikrokosmos: gewölbte Decken, historische Steinmauern, lichtdurchflutete Salons. Zehn Schlafzimmer, ein Kinosaal, ein Innenpool, eine Reithalle – und der stille Luxus, dass all das nur einer Gruppe gehört. Keine fremden Stimmen, kein geteiltes Terrain. Nur man selbst und die, die man eingeladen hat.

Mediterranes Leben in großen Maßstäben

Wer Mas Mateu mietet, plant kein typisches Ferienprogramm – sondern entwirft Tage nach eigenen Gesetzen. Frühstück unter Zitronenbäumen, ein Nachmittag im Infinity-Pool mit Blick auf die Pyrenäen, ein Konzert im Innenhof oder ein privates Abendessen auf dem Reitplatz. Möglich ist fast alles – geplant wird wenig. Denn dieses Anwesen funktioniert wie ein lebendiger Körper: intuitiv, maßgeschneidert, unaufgeregt organisiert von einem diskreten Team aus Küchenchef, Sommelier, Concierge und Personal, das im Hintergrund bleibt – aber nie weit ist.




Entspannen am Pool mit einem atemberaubenden Ausblick. (Foto: Mas Mateu)
Der Pool als Herzstück – mit freiem Blick auf das historische Anwesen und die umgebende Natur. (Foto: Mas Mateu)
Weite, die bleibt. (Foto: Mas Mateu)

Umgeben von Weite, Geschichte und gelebtem Stil

Die Region rund um Mas Mateu zählt zu den ursprünglichsten Teilen Kataloniens. Alte Dörfer wie Pals oder Peratallada, Weingüter mit Familiengeschichte, Strände fernab des Massentourismus. Wer mag, lässt sich treiben – mit E‑Bikes, auf Reitwegen oder bei einer Ballonfahrt. Wer bleibt, genießt die Ruhe, die Architektur, das Licht. Alles wirkt hier wie kuratiert – aber nie inszeniert.

Ein Ort für besondere Konstellationen

Mas Mateu ist kein Ziel für einen spontanen Wochenendtrip. Es ist ein Ort, der nach Anlass verlangt – und nach Menschen, die ihn zu nutzen wissen. Große Familien, generationenübergreifende Freundeskreise, kreative Retreats. Gruppen, die Privatsphäre nicht als Abgrenzung verstehen, sondern als Freiheit zur Entfaltung.

Denn hier geht es nicht um Repräsentation. Sondern um das seltene Gefühl, einen Ort ganz für sich zu haben – und in seiner Größe eine neue Art von Nähe zu erleben.

Gewölbte Decken und Naturtöne schaffen in den Schlafzimmern von Mas Mateu eine Atmosphäre der Ruhe. (Foto: Mas Mateu)
Naturstein, Messing und frische Blumen – im Bad von Mas Mateu trifft rustikale Eleganz auf modernes Understatement. (Foto: Mas Mateu)
Das hauseigene Home Cinema von Mas Mateu. (Foto: Mas Mateu)

Außergewöhnliches erleben - Mandarin Oriental Exceptional Homes

Anders als die klassischen Hotels der Marke, die auf temporären Aufenthalt ausgerichtet sind, bieten die Exceptional Homes ein dauerhaftes, privates Lebensumfeld für Eigentümer:innen oder Mieter:innen – ohne Hotelgäste, aber mit dem vollen Service-Niveau, das man von Mandarin Oriental kennt. Ob an ikonischen Küsten, in urbanen Metropolen oder versteckt in der Natur: Die Residenzen zeichnen sich durch Architektur von Weltrang, herausragendes Design und diskrete Eleganz aus.

Alle Infos zu Mas Mateau finden Sie hier.

Jasmin Weinberger
Von
Jasmin Weinberger
Published 30 Jun 2025
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