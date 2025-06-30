Mas Mateu: Wenn Privatsphäre zum Luxus wird

Es gibt Orte, die mehr bieten als Komfort. Sie eröffnen eine neue Art zu reisen – eine, in der Diskretion, Raum und Zeit selbst zum Luxus werden. Mas Mateu, ein historisches Anwesen in der sanften Hügellandschaft von Empordà, ist ein solcher Ort. Wer hier ankommt, lässt nicht nur den Alltag hinter sich – sondern auch die Idee vom klassischen Urlaub.



Ein Rückzugsort für Menschen, die nichts teilen müssen

Kein Frühstücksbuffet, keine Spa-Reservierung, kein Smalltalk an der Bar. Mas Mateu ist ein privates Anwesen – vollständig zur Alleinnutzung – und steht damit für eines der rarsten Luxusgüter unserer Zeit: kompromisslose Privatsphäre.



Eingebettet zwischen Pinien und Feldern öffnet sich das ehemalige Gestüt als ein architektonisch eindrucksvoller Mikrokosmos: gewölbte Decken, historische Steinmauern, lichtdurchflutete Salons. Zehn Schlafzimmer, ein Kinosaal, ein Innenpool, eine Reithalle – und der stille Luxus, dass all das nur einer Gruppe gehört. Keine fremden Stimmen, kein geteiltes Terrain. Nur man selbst und die, die man eingeladen hat.



Mediterranes Leben in großen Maßstäben



Wer Mas Mateu mietet, plant kein typisches Ferienprogramm – sondern entwirft Tage nach eigenen Gesetzen. Frühstück unter Zitronenbäumen, ein Nachmittag im Infinity-Pool mit Blick auf die Pyrenäen, ein Konzert im Innenhof oder ein privates Abendessen auf dem Reitplatz. Möglich ist fast alles – geplant wird wenig. Denn dieses Anwesen funktioniert wie ein lebendiger Körper: intuitiv, maßgeschneidert, unaufgeregt organisiert von einem diskreten Team aus Küchenchef, Sommelier, Concierge und Personal, das im Hintergrund bleibt – aber nie weit ist.









