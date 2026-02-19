Marty Supreme – wie weit darf man für seine Träume gehen?

„Be a fucking human.“ – Ein Appell, der noch lange nachhallt, nachdem das Saallicht wieder angegangen ist. Doch was bedeutet das eigentlich – Mensch zu sein? Und wann beginnt man, seine Menschlichkeit zu verlieren? Diese Fragen durchziehen Marty Supreme wie ein roter Faden. Sie begleiten Marty Mauser, den Protagonisten des Sportdramas: ein junger Mann in New York, der im Schuhladen seines Onkels arbeitet und nur ein Ziel kennt – Tischtennis-Weltmeister zu werden. Koste es, was es wolle.



Sein Traum ist Lebensinhalt und Rechtfertigung zugleich. Für jede Grenzüberschreitung, für jede Verletzung, für jedes egozentrische Verhalten gibt es dieselbe Erklärung: Er müsse seinem Traum folgen. Doch entschuldigt die Verwirklichung eines großen Ziels tatsächlich rücksichtsloses Handeln? Wann kippt Leidenschaft in Egozentrik?



Regisseur und Drehbuchautor Josh Safdie erzählt diese Geschichte in 149 intensiven Minuten kompromisslos und ohne moralischen Zeigefinger (anders als wir Zuschauer). Wir beobachten Marty beim Aufstieg und beim Straucheln. Jede seiner Entscheidungen zieht Kreise, jede hat Konsequenzen.



Da ist die gescheiterte Ehefrau, die sich von Martys Charme angezogen fühlt. Eine besorgte Mutter, deren Liebe bedingungslos bleibt. Eine Jugendliebe, die selbst den Halt verloren hat. Menschen, die helfen wollen – und dabei in seinen Strudel aus Ehrgeiz, Projektion und Ruhmsuche geraten.

Tischtennis als Methaper

Tischtennis ist hier weit mehr als ein Sport; es wird zum System aus Druck, Timing und Reaktion.

Der Regisseur schafft eine Einheit aus Soundtrack und Bildsprache. Bälle fliegen wie Entscheidungen, jeder Schlag kann Triumph oder Scheitern bedeuten. Matchball-Momente spiegeln Lebensentscheidungen wider, in denen alles auf dem Spiel steht.



Die Kamera bleibt nah dran. Der Zuschauer blickt nicht von außen zu, sondern steht gefühlt selbst am Spielfeldrand, spürt die Anspannung und das Alles-oder-nichts-Risiko. Der Sport wird so zur Metapher für Kontrolle – und für den verzweifelten Versuch, sie nicht zu verlieren.

Identität unter Druck

Während einige früh eine klare Richtung einschlagen und ihr Ziel unbeirrt verfolgen, lassen sich andere treiben – von Zufällen, Begegnungen, Umwegen. Marty gehört zur ersten Kategorie. Sein Traum ist Motor und Mantra zugleich; er gibt Energie, Struktur und Richtung. Doch je stärker dieser Traum wird, desto schmaler erscheint der Grat zwischen Entschlossenheit und Rücksichtslosigkeit.

Der Film zeigt eindrücklich, wie Ehrgeiz Identität formen – und deformieren – kann, wie der Wunsch nach Erfolg berauschen kann, bis man die Kontrolle verliert.

Die Frage, die bleibt

Wie weit darf man gehen, um einen Traum zu leben? Wann wird Leidenschaft zu Druck, wann Ehrgeiz zu Verantwortungslosigkeit? Und wer zahlt am Ende den Preis?

Marty Supreme liefert keine einfachen Antworten (und will das auch nicht). Der Film zeigt das Leben als etwas Rohes, Ungefiltertes, manchmal Schmerzhaftes. Er bleibt unbequem, und gerade deshalb wirkt er nach.

Als „Everybody Wants to Rule the World“ durch den Kinosaal hallt – wird die Sehnsucht nach Kontrolle zum musikalischen Kommentar von Martys Streben. Nichts währt ewig, und doch will jeder gewinnen. Zurück bleibt ein Spannungsfeld aus Hoffnung und Verlust, aus Betrug und Neubeginn, aus Ehrgeiz und Menschlichkeit.



Marty Supreme ist intensiv, kompromisslos und bemerkenswert realistisch – ein Film, der zeigt, dass Träume als Motivation dienen, aber auch Opfer verlangen. Und der eine unbequeme Wahrheit offenlegt: Nicht jeder Sieg fühlt sich wie einer an.



Ab dem 26. Februar in deutschen Kinos – große Portion Popcorn nicht vergessen. Buckle up: you are in for a ride.