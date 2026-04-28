Farben mit Persönlichkeit

2026 stehen sanfte, zurückhaltende Töne im Rampenlicht - Milky Rosé, Buttergelb oder Salbeigrün wirken frisch und modern. Die Farben sind vielseitig kombinierbar und lassen sich sowohl zu Casual Outfits als auch zu eleganter Abendgarderobe tragen. Der Trend setzt auf Eleganz ohne Lautstärke – Farben, die man bemerkt, ohne dass sie schreien. Zu den wichtigsten weiteren Nuancen zählen: geheimnisvolles Smoky Amethyst, girly Pinky Sheers & Jelly Finishes und Oyster Gray & Sage.

Chrome & Glazed Effects

Glazed Nails bringen einen fast glasähnlichen Effekt auf die Nägel, der den Look luxuriös wirken lässt. Chrome hingegen fügt Metallreflexe ein – oft in Pastelltönen oder klassischem Silber. Der Trend eignet sich bestens, um Minimalismus mit einem Hauch von Glamour zu verbinden. Besonders beliebt sind soft-chrome Varianten, bei denen der metallische Effekt subtil durchscheint und die Nägel wie poliertes Glas wirken.

Textur‑Spiel & Runway‑Einflüsse

Texture trifft auf Design: Von preppy plaid über velvet bis zu tweed‑inspirierten Looks – Nägel werden dreidimensional mit subtilen Oberflächen vermittelt, die an luxuriöse Stoffe erinnern. Die Runways von Modehäusern wie Chanel, Margiela oder Schiaparelli inspirieren zu textilähnlichen Nagelideen, die nicht nur aussehen, sondern auch „gefühlt“ werden sollen. Auch diese extravaganten Looks setzen auf Minimalismus.

Akzent‑Trends: Minimal Nail Art

Während minimalistische Mani weiterhin dominiert, sorgt der Frühling für spielerischen Kontraste: super feine Linien und Micro-Designs, Mini-Blumen, Punkte und zarte Grafiken – aber kontrolliert und hochwertig.