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MANGO x Hailey Bieber: Diese Kollektion verkörpert ein Lebensgefühl

Von Anne Krones
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13 Mai 2026
MANGO x Hailey Bieber: Diese Kollektion verkörpert ein Lebensgefühl MANGO x Hailey Bieber: Diese Kollektion verkörpert ein Lebensgefühl
„Craft Your Own Story“ bringt kalifornische Lässigkeit und modernen 90s-Minimalismus in den europäischen Sommer und zelebriert eine unkomplizierte Form von Luxus. (Foto: Anthony Seklaoui)

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Mit Hailey Bieber reiht MANGO das neue Gesicht seiner Sommerkollektion 2026 in eine ikonische Riege facettenreicher Stilikonen wie Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Kate Moss und Kaia Gerber ein.

Es gibt Stars, die Trends tragen – und jene, die sie setzen. Hailey Bieber gehört zweifellos zur zweiten Kategorie. Als Supermodel, Unternehmerin und Gründerin der Beauty-Marke Rhode ist sie seit Jahren stilprägend für eine Generation von Frauen, die Mode-Statements nicht über Logos setzen. Ihre Looks wirken selten überinszeniert und ziehen die öffentliche Aufmerksamkeit vielmehr über klare Schnitte und hochwertige Materialität auf sich.

Unter dem Motto „Craft Your Own Story“ erzählt die Sommerkampagne 2026 von MANGO von der modischen Freiheit, sich jeden Tag neu zu definieren – ein Lebensgefühl, das Hailey Bieber stiltechnisch nicht etwa erst seit ihren viel beachteten Auftritten auf dem diesjährigen Coachella Festival transportiert.

Mit markantem Funnel Neck und kräftigem Rot setzt die Jacke ein selbstbewusstes Statement zwischen Workwear-Attitüde und modernem Minimalismus. (Foto: Anthony Seklaoui)
Das kleine Schwarze zeigt sich sinnlich. Der raffinierte Keyhole-Ausschnitt und die fließende, reduzierte Silhouette greifen minimalistischen 90s-Glamour auf. (Foto: Anthony Seklaoui)

Die Kollektion inszeniert diese Leichtigkeit über bewusste Kontraste und langlebige Materialien: Ultrakurze Silhouetten treffen auf maskuline Oversized-Outerwear, cleane Basics auf energetische Statements in den Primärfarben Rot und Blau. Robuste Baumwolle, fließendes Lyocell, softer Denim und atmungsaktive Stoffe verleihen den Looks, kombiniert mit einer schmalen Sonnenbrille, die hochwertige Nonchalance. Sie spielen gekonnt mit Proportionen und transportieren darüber genau die gepflegte Coolness, für die Hailey Bieber in der Öffentlichkeit steht.

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Anne Krones
Von
Anne Krones
Published 13 Mai 2026
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