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Es gibt Stars, die Trends tragen – und jene, die sie setzen. Hailey Bieber gehört zweifellos zur zweiten Kategorie. Als Supermodel, Unternehmerin und Gründerin der Beauty-Marke Rhode ist sie seit Jahren stilprägend für eine Generation von Frauen, die Mode-Statements nicht über Logos setzen. Ihre Looks wirken selten überinszeniert und ziehen die öffentliche Aufmerksamkeit vielmehr über klare Schnitte und hochwertige Materialität auf sich.
Unter dem Motto „Craft Your Own Story“ erzählt die Sommerkampagne 2026 von MANGO von der modischen Freiheit, sich jeden Tag neu zu definieren – ein Lebensgefühl, das Hailey Bieber stiltechnisch nicht etwa erst seit ihren viel beachteten Auftritten auf dem diesjährigen Coachella Festival transportiert.
Die Kollektion inszeniert diese Leichtigkeit über bewusste Kontraste und langlebige Materialien: Ultrakurze Silhouetten treffen auf maskuline Oversized-Outerwear, cleane Basics auf energetische Statements in den Primärfarben Rot und Blau. Robuste Baumwolle, fließendes Lyocell, softer Denim und atmungsaktive Stoffe verleihen den Looks, kombiniert mit einer schmalen Sonnenbrille, die hochwertige Nonchalance. Sie spielen gekonnt mit Proportionen und transportieren darüber genau die gepflegte Coolness, für die Hailey Bieber in der Öffentlichkeit steht.