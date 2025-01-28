Mallorca: Hier entdecken Sie die Insel von einer neuen Seite

Hier fühlt es sich an, als hätte man einen geheimen Rückzugsort entdeckt, der das Beste aus Entspannung, Stil und Abenteuer vereint.

Das Kimpton Aysla Mallorca liegt nur eine kurze Fahrt von Palma entfernt und bietet somit eine perfekte Kombination aus Ruhe und Urbanität. Die zentrale Lage macht es zum idealen Ausgangspunkt, um sowohl die pulsierende Hauptstadt mit ihren verwinkelten Altstadtgassen als auch die weniger bekannten Ecken Mallorcas zu erkunden. Ich liebe es, morgens durch Palma zu schlendern, einen Café con Leche in einem kleinen Straßencafé zu genießen und danach wieder in die ruhige Oase des Hotels zurückzukehren. Versteckte Buchten, exklusive Beachclubs und beeindruckende Naturlandschaften sind von hier aus leicht erreichbar – und doch fühlt sich das Hotel wie eine eigene kleine Welt an.

Ein Ort der Entspannung für Körper und Seele. (Foto: Kimpton Aysla Mallorca)

Das Interieur des Hotels vereint mallorquinische Tradition mit modernem Design. Warme Erdtöne, natürliche Materialien und sanfte Lichtakzente schaffen eine Atmosphäre, die zugleich entspannt und inspirierend wirkt. Wenn ich durch die üppigen Gärten mit Olivenbäumen und mediterranen Pflanzen schlendere, spüre ich sofort, wie der Stress des Alltags abfällt. Besonders am Abend, wenn das sanfte Licht des Sonnenuntergangs auf die Terrassen fällt und man bei einem Glas mallorquinischen Weins entspannt, entfaltet das Kimpton Aysla seinen ganz besonderen Charme.

Wellnessoase „Maison Codage Spa“. (Foto: Kimpton Aysla Mallorca)

Ein absolutes Highlight des Hotels ist das exklusive Codage Spa, das Entspannung auf höchstem Niveau verspricht. Die renommierte französische Marke Codage Paris steht für maßgeschneiderte Hautpflege und innovative Behandlungskonzepte. Ob luxuriöse Gesichtsbehandlungen, revitalisierende Massagen oder wohltuende Ganzkörperrituale – hier wird Self-Care auf eine neue Stufe gehoben. Zu empfehlen ist vor allem die Signature-Massag, die nicht nur unglaublich entspannend wirkt, sondern auch müden Muskeln nach einem Tag voller Inselerkundungen wiederbelebt hat. Ergänzt wird das Wellness-Erlebnis durch einen Indoor-Pool, eine Sauna sowie verschiedene Hydrotherapie-Anwendungen – genau das Richtige, um Körper und Geist nach einem ereignisreichen Tag zu regenerieren.

Das Ressort bietet viele verschiedene Körperbehandlungen an. (Foto: Kimpton Aysla Mallorca)

Das Kimpton Aysla ist weit mehr als nur ein luxuriöses Hotel – es ist ein Tor zu einer anderen Seite Mallorcas. Eine Seite, die nicht von Touristenmassen und klassischen Klischees geprägt ist, sondern von authentischen Erlebnissen, Ruhe und exklusivem Komfort. Wer bereit ist, die Insel aus einer neuen Perspektive zu entdecken, findet hier den perfekten Ausgangspunkt. Und wer weiß – vielleicht verlässt man diesen besonderen Ort mit neuen Lieblingsplätzen und einem völlig neuen Gefühl für Mallorca.

Am 14. März öffnet das Hotel für die neue Saison, nähere Informationen gibt es hier.