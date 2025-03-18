ABO Suche
monsieur Jetzt lesen
Subscription
MADAME im Abo: Verpassen Sie keine Ausgabe - mehr erfahren.
All Mode Beauty Lifestyle Travel Health Schmuck Culture Horoskope
Beauty

Make-up Layering: Diese Reihenfolge sorgt für einen makellosen Teint

Von Nicola Vidic
Weiterlesen ↓
18 Mär 2025
Make-up Layering: Diese Reihenfolge sorgt für einen makellosen Teint Make-up Layering: Diese Reihenfolge sorgt für einen makellosen Teint

MADAME Newsletter - Erhalten Sie stilvolle Inspiration, exklusive Inhalte und Gewinnspiele, digital und kostenlos.

Curated from Exklusiv online
Jetzt zum Newsletter
anmelden
Die wichtigsten Make-up-Produkte und in welcher Reihenfolge man sie verwendet

Ein ebenmäßiger Teint ist die Basis für jeden gelungenen Make-up-Look. Doch welche Produkte braucht man dafür und in welcher Reihenfolge werden sie am besten aufgetragen? Von Primer bis Setting Spray – hier kommt der ultimative Guide für strahlende Haut.

Affiliate Links
FLACONI
“Parure Gold 24k” von Guerlain – ein Primer mit Goldpartikeln für extra Glow
52,95 €
ZURÜCK
WEITER

Primer ist der erste und wichtigste Schritt für ein makelloses Make-up. Er schafft eine glatte Oberfläche, minimiert Poren, füllt feine Linien auf und sorgt dafür, dass Foundation und Concealer den ganzen Tag halten. Gleichzeitig dient der Primer als Schutzbarriere zwischen Haut und Make-up und verhindert, dass natürliche Öle die Foundation fleckig machen. Besonders bei langen Tagen oder Events ist ein hochwertiger Primer essenziell, um das Make-up frisch wirken zu lassen.

Affiliate Links
NICHE BEAUTY
„Face Forward Color Corrector“ von Kevyn Aucoin – drei hochpigmentierte Nuancen für starke Deckkraft
38,00 €
ZURÜCK
WEITER

Der Geheimtipp für einen perfekten Teint ist der Colour Corrector. Er neutralisiert gezielt punktuelle Verfärbungen, die die Foundation allein oft nicht vollständig abdecken kann. Grün kaschiert Rötungen, Orange oder Pfirsich gleicht bläuliche Augenringe aus, Lila bringt fahle Haut zum Strahlen und Gelb hilft gegen violette Verfärbungen. Der Color Corrector wird direkt nach dem Primer verwendet, damit die Foundation und der Concealer im Anschluss die Farben harmonisieren und den Teint ebenmäßig erscheinen lassen.

Affiliate Links
DOUGLAS
„Forever Skin Glow Foundation“ von Dior – sorgt für langanhaltende Leuchtkraft und perfekte Deckkraft
46,45 €
ZURÜCK
WEITER

Foundation ist der Schlüssel zu einem ebenmäßigen Teint. Sie gleicht Unebenheiten aus, kaschiert Rötungen und sorgt für einen makellosen Look. Hochwertige Foundations vereinen Pflege und Deckkraft, ohne die Haut maskenhaft wirken zu lassen und können je nach Bedarf nur auf einigen Partien oder im gesamten Gesicht aufgetragen werden. Nach dem Color Corrector harmonisiert die Foundation den Hautton und schafft eine perfekte Basis für den Rest des Make-ups.

Affiliate Links
„Concealer“ von Clé de Peau Beauté – ein Hybrid aus Make-up und Hautpflege mit legendärer Deckkraft und cremiger Textur
70,00 €
ZURÜCK
WEITER

Bei Augenringen, Rötungen und Unreinheiten ist Concealer die Rettung. Nach der Foundation aufgetragen, deckt er gezielt dort ab, wo sie allein nicht ausreicht, und sorgt gleichzeitig für Highlights im Gesicht. Im inneren und äußeren Augenwinkel aufgehellt, wirkt der Blick sofort wacher und frischer und auch Rötungen um die Nase oder den Mund lässt Concealer verschwinden. Ein luxuriöser Concealer verschmilzt nahtlos mit der Haut und bleibt den ganzen Tag an Ort und Stelle.

Affiliate Links
„The Powder“ von La Mer – lichtstreuendes loses Puder für ein makelloses Finish
86,95 €
ZURÜCK
WEITER

Puder ist unverzichtbar, um Foundation und Concealer zu fixieren, das Make-up langanhaltend zu machen und zu mattieren. Außerdem sorgt Puder für einen soften, ebenmäßigen Look. Um zu verhindern, dass Foundation und Concealer sich in feinen Linien absetzen, vor allem in der Augenpartie nur sehr sparsam verwenden. Der Puder wird nach den flüssigen Produkten aufgetragen, damit sich die nachfolgenden Puderprodukte wie Bronzer und Blush gleichmäßig verblenden lassen.

Affiliate Links
Mineralpuder „H Trio“ von Hermès – für eine natürliche warme Ausstrahlung
96,00 €
ZURÜCK
WEITER

Bronzer bringt Wärme ins Gesicht und verleiht eine leichte Kontur. Er wird entlang der Wangenknochen, am Haaransatz und entlang des Kiefers aufgetragen, um dem Gesicht Tiefe und Definition zu geben. Matte Nuancen konturieren stärker, schimmernde sorgen für einen sonnigen Glow. Nach dem Puder aufgetragen, lässt er sich optimal verblenden und verschmilzt perfekt mit dem Teint.

Affiliate Links
„Joues Contraste Puder Rouge“ von Chanel – seidige Textur und natürliche Farben
54,00 €
DOUGLAS
„Ambient Strobe Lighting Powder“ von Hourglass – verleiht der Haut ein intensives Leuchten
51,99 €
ZURÜCK
WEITER

Blush und Highlighter sind die „Geheimzutat“ für einen frischen und strahlenden Teint. Blush sorgt für einen gesunden Farbschleier auf den Wangen, während Highlighter gezielt Lichtpunkte auf den höchsten Stellen des Gesichts setzt – Wangenknochen, Nasenrücken und Lippenherz. Beide Produkte werden nach dem Bronzer verwendet, um dem Gesicht mehr Dimension und Lebendigkeit zu verleihen. Ausnahme: Cremeprodukte besser direkt nach Foundation und Concealer verwenden und erst im Anschluss leicht abpudern.

Affiliate Links
„Airbrush Flawless Setting Spray“ von Charlotte Tilbury – sorgt für ein makelloses Finish und lange Haltbarkeit
36,00 €
ZURÜCK
WEITER

Setting Spray ist der letzte Schritt für ein langanhaltendes Make-up. Es fixiert alle Schichten, sorgt dafür, dass sich Puder und Foundation perfekt verbinden, und verleiht dem Look einen natürlichen Glow. Gleichzeitig wird überschüssiger Puder gemildert, und das Make-up wirkt wie frisch aufgetragen.

Nicola Vidic
Von
Nicola Vidic
Published 18 Mär 2025
Aktie Facebook LinkedIn
Wählen Sie jetzt Ihr MADAME-Abo mit
exklusiven Vorteilen.
Madame
Spezial: Jahresabo MADAME
Jahresabo mit 11 Ausgaben
€ 99.00 € 9.90
Madame
Mini-Abo MADAME
3 Ausgaben
€ 17.55
Madame
MONSIEUR Abo
4 Ausgaben
€ 32.00
Die Beautiful Minds Media GmbH sendet mit Ihrer Zustimmung auf Sie und Ihre Interessen zugeschnittene Mitteilungen. Zum Zwecke der Personalisierung analysieren und verarbeiten wir die von Ihnen im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen bereitgestellten Daten sowie Ihre Interaktionen mit uns. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.