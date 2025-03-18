Make-up Layering: Diese Reihenfolge sorgt für einen makellosen Teint

Ein ebenmäßiger Teint ist die Basis für jeden gelungenen Make-up-Look. Doch welche Produkte braucht man dafür und in welcher Reihenfolge werden sie am besten aufgetragen? Von Primer bis Setting Spray – hier kommt der ultimative Guide für strahlende Haut.

"Parure Gold 24k" von Guerlain – ein Primer mit Goldpartikeln für extra Glow

Primer ist der erste und wichtigste Schritt für ein makelloses Make-up. Er schafft eine glatte Oberfläche, minimiert Poren, füllt feine Linien auf und sorgt dafür, dass Foundation und Concealer den ganzen Tag halten. Gleichzeitig dient der Primer als Schutzbarriere zwischen Haut und Make-up und verhindert, dass natürliche Öle die Foundation fleckig machen. Besonders bei langen Tagen oder Events ist ein hochwertiger Primer essenziell, um das Make-up frisch wirken zu lassen.

„Face Forward Color Corrector" von Kevyn Aucoin – drei hochpigmentierte Nuancen für starke Deckkraft

Der Geheimtipp für einen perfekten Teint ist der Colour Corrector. Er neutralisiert gezielt punktuelle Verfärbungen, die die Foundation allein oft nicht vollständig abdecken kann. Grün kaschiert Rötungen, Orange oder Pfirsich gleicht bläuliche Augenringe aus, Lila bringt fahle Haut zum Strahlen und Gelb hilft gegen violette Verfärbungen. Der Color Corrector wird direkt nach dem Primer verwendet, damit die Foundation und der Concealer im Anschluss die Farben harmonisieren und den Teint ebenmäßig erscheinen lassen.

„Forever Skin Glow Foundation" von Dior – sorgt für langanhaltende Leuchtkraft und perfekte Deckkraft

Foundation ist der Schlüssel zu einem ebenmäßigen Teint. Sie gleicht Unebenheiten aus, kaschiert Rötungen und sorgt für einen makellosen Look. Hochwertige Foundations vereinen Pflege und Deckkraft, ohne die Haut maskenhaft wirken zu lassen und können je nach Bedarf nur auf einigen Partien oder im gesamten Gesicht aufgetragen werden. Nach dem Color Corrector harmonisiert die Foundation den Hautton und schafft eine perfekte Basis für den Rest des Make-ups.

„Concealer" von Clé de Peau Beauté – ein Hybrid aus Make-up und Hautpflege mit legendärer Deckkraft und cremiger Textur

Bei Augenringen, Rötungen und Unreinheiten ist Concealer die Rettung. Nach der Foundation aufgetragen, deckt er gezielt dort ab, wo sie allein nicht ausreicht, und sorgt gleichzeitig für Highlights im Gesicht. Im inneren und äußeren Augenwinkel aufgehellt, wirkt der Blick sofort wacher und frischer und auch Rötungen um die Nase oder den Mund lässt Concealer verschwinden. Ein luxuriöser Concealer verschmilzt nahtlos mit der Haut und bleibt den ganzen Tag an Ort und Stelle.

„The Powder" von La Mer – lichtstreuendes loses Puder für ein makelloses Finish

Puder ist unverzichtbar, um Foundation und Concealer zu fixieren, das Make-up langanhaltend zu machen und zu mattieren. Außerdem sorgt Puder für einen soften, ebenmäßigen Look. Um zu verhindern, dass Foundation und Concealer sich in feinen Linien absetzen, vor allem in der Augenpartie nur sehr sparsam verwenden. Der Puder wird nach den flüssigen Produkten aufgetragen, damit sich die nachfolgenden Puderprodukte wie Bronzer und Blush gleichmäßig verblenden lassen.

Mineralpuder „H Trio" von Hermès – für eine natürliche warme Ausstrahlung

Bronzer bringt Wärme ins Gesicht und verleiht eine leichte Kontur. Er wird entlang der Wangenknochen, am Haaransatz und entlang des Kiefers aufgetragen, um dem Gesicht Tiefe und Definition zu geben. Matte Nuancen konturieren stärker, schimmernde sorgen für einen sonnigen Glow. Nach dem Puder aufgetragen, lässt er sich optimal verblenden und verschmilzt perfekt mit dem Teint.

„Joues Contraste Puder Rouge" von Chanel – seidige Textur und natürliche Farben
„Ambient Strobe Lighting Powder" von Hourglass – verleiht der Haut ein intensives Leuchten

Blush und Highlighter sind die „Geheimzutat“ für einen frischen und strahlenden Teint. Blush sorgt für einen gesunden Farbschleier auf den Wangen, während Highlighter gezielt Lichtpunkte auf den höchsten Stellen des Gesichts setzt – Wangenknochen, Nasenrücken und Lippenherz. Beide Produkte werden nach dem Bronzer verwendet, um dem Gesicht mehr Dimension und Lebendigkeit zu verleihen. Ausnahme: Cremeprodukte besser direkt nach Foundation und Concealer verwenden und erst im Anschluss leicht abpudern.

„Airbrush Flawless Setting Spray" von Charlotte Tilbury – sorgt für ein makelloses Finish und lange Haltbarkeit

Setting Spray ist der letzte Schritt für ein langanhaltendes Make-up. Es fixiert alle Schichten, sorgt dafür, dass sich Puder und Foundation perfekt verbinden, und verleiht dem Look einen natürlichen Glow. Gleichzeitig wird überschüssiger Puder gemildert, und das Make-up wirkt wie frisch aufgetragen.