Kein Name symbolisiert die Renaissance der spanischen Mode besser als **Loewe**. Gegründet 1846 in Madrid, hat sich das Haus unter der visionären Leitung von Kreativdirektor Jonathan Anderson zu einem der weltweit einflussreichsten Luxus-Labels entwickelt. Anderson hat es meisterhaft geschafft, die unerreichte spanische Handwerkskunst, insbesondere in der Lederverarbeitung, mit einer intellektuellen, avantgardistischen Ästhetik zu verbinden.

Loewe steht heute für mehr als nur Mode. Es ist eine kulturelle Aussage, die tragbare Kunst erschafft. Mit skulpturalen Silhouetten, außergewöhnlichen Materialien und einem ironischen Humor, der in der Luxuswelt selten ist, hat Loewe die Spielregeln neu definiert. Für jede Frau, die Mode nicht als Uniform, sondern als Ausdruck von Persönlichkeit, Kultur und Individualität sieht, ist Loewe ein absoluter Pflichtname. Es verkörpert Madrids Fähigkeit, Tradition neu zu erfinden und die Vergangenheit als Sprungbrett für eine mutige Zukunft zu nutzen.

LOEWE Woemenswear 2024/2025 bei der Paris Fashion Week. (Foto: Getty Images)

Während Loewe an der Spitze des Luxus steht, haben zwei andere spanische Giganten die Modewelt von Grund auf revolutioniert: Zara und Mango. Obwohl Zara seinen Hauptsitz in Galicien hat, werden die Trends, die es in Rekordgeschwindigkeit aufgreift, in den pulsierenden Straßen Madrids geboren.

Zara und Mango haben das Konzept der Fast Fashion perfektioniert. Sie beobachten die Laufstege in Madrid, Paris und New York und übersetzen die neuesten High-Fashion-Trends innerhalb weniger Wochen in erschwingliche, massenmarkttaugliche Kollektionen. Diese beiden Marken haben nicht nur unsere Einkaufsgewohnheiten verändert, sondern auch gezeigt, wie schnell und reaktionsfähig die spanische Modeindustrie ist. Sie sind der Beweis dafür, dass Madrid nicht nur Heimat für Couture ist, sondern auch für einen dynamischen, kommerziellen Stil, der Milliarden von Menschen erreicht. Sie stehen für einen zugänglichen und stets aktuellen Stil, der perfekt den Puls der Zeit trifft.

Berna Bilney trägt einen weißen Anzug von Mango. (Foto: Getty Images)

Um die wahre Tiefe der spanischen Mode zu verstehen, muss man ihre Geschichte kennen. Und kein Name ist in diesem Kontext wichtiger als Cristóbal Balenciaga. Obwohl das legendäre Modehaus heute in Paris ansässig ist und für seine radikalen, post-modernen Designs unter Demna Gvasalia bekannt ist, wurde es vom spanischen Couturier Cristóbal Balenciaga gegründet. Er gilt als einer der einflussreichsten Designer aller Zeiten und seine bahnbrechenden Silhouetten haben die Mode des 20. Jahrhunderts geprägt.

Balenciaga steht exemplarisch dafür, wie spanische Designer die internationale Modegeschichte maßgeblich mitgestaltet haben. Seine Vision von architektonischen Formen und puristischer Eleganz lebt in den Kollektionen von heute weiter und zeigt, dass spanisches Design nicht nur Trends folgt, sondern sie selbst erschafft

Pierpaolo Piccioli ist der neue Kreativdirektor von Balenciaga. (Foto: Balenciaga/David Siems/Getty Images)

Neben den High-Fashion-Giganten und Fast-Fashion-Marktführern hat Madrid eine blühende Szene etablierter Labels, die für zeitloses Design und Qualität stehen. Das Modehaus Adolfo Domínguez verkörpert diese Philosophie perfekt. Bekannt für seine minimalistische Ästhetik und die Verwendung hochwertiger Naturstoffe, steht die Marke für "Slow Fashion". Sie richtet sich an Frauen, die sich von schnelllebigen Trends abwenden und in zeitlose Stücke investieren wollen. Adolfo Domínguez beweist, dass spanische Mode auch schlicht und unaufdringlich elegant sein kann.

Ein weiteres Beispiel für spanisches Design mit globaler Anziehungskraft ist Camper. Die Marke hat den schlichten, funktionalen Schuh zu einem modernen Statement gemacht. Mit Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit hat Camper es geschafft, bequeme Schuhe zu kreieren, die einen hohen Designanspruch erfüllen. Es ist ein perfektes Beispiel dafür, wie spanisches Design Qualität und Funktionalität harmonisch verbindet.

Madrid hat sich von einer traditionellen Metropole zu einem pulsierenden Hotspot für Mode und Design entwickelt. Der einzigartige Mix aus historischem Handwerk, globalen Massenmarken und kreativen Design-Häusern macht die Stadt zu einem der spannendsten Orte in der Modewelt. Die spanische Mode ist nicht mehr nur ein Stil – sie ist eine Haltung, die sowohl die Eleganz von Loewe als auch die Erreichbarkeit von Zara umfasst. Wer die Trends von morgen verstehen will, muss heute nach Madrid blicken.

Luxus mit Historia – ein stilvoller Rückzugsort im Herzen der Hauptstadt

Im Zentrum Madrids, zwischen Prado, Thyssen-Bornemisza und Reina Sofía, liegt eines der traditionsreichsten Hotels Spaniens: das Mandarin Oriental Ritz. Nur wenige Schritte von den bedeutendsten Museen entfernt und eingebettet in das zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärte „Landscape of Light“, verbindet das Haus kulturelle Nähe mit diskretem Luxus.

Seit seiner Eröffnung im Jahr 1910 – entworfen unter der Leitung von Hotelpionier César Ritz – steht das Hotel für klassische Eleganz und erstklassigen Service. Die Royal Suite im ersten Stock zeugt noch heute vom Glanz königlicher Gäste, die einst ohne Aufzug residierten – ein charmantes Detail aus einer anderen Zeit.

Das hauseigene Restaurant Condesa Masslov erinnert mit seinem privaten Salon an einen besonderen Moment der Geschichte: 1916 reservierte Mata Hari unter genau diesem Decknamen.

Auch kunstaffine Gäste kommen auf ihre Kosten: Eine kuratierte Sammlung zeitgenössischer Werke, inspiriert von den Meisterstücken des Prado und anderer Häuser, zieht sich durch das Interieur – Vergangenheit, neu interpretiert für die Gegenwart.

Wer Madrid mit Stil erleben möchte, findet hier eine Adresse, die Geschichte spürbar macht – mit Ruhe, Klasse und einem unaufdringlichen Sinn für Ästhetik.