Low Tension statt Sleek – Frisuren, die unser Haar wirklich schonen

Glatt zurückgebundene Sleek-Buns, straffe Pferdeschwänze, perfekt fixierte Babyhairs – lange galt dieser Look als Inbegriff von „polished“. Doch immer mehr Haar-Expert*innen warnen: Genau diese Styles können auf Dauer dem Haar schaden.

Der Grund liegt im Detail – oder genauer gesagt im Zug. Denn je stärker das Haar unter Spannung steht, desto größer ist die Belastung für die Haarwurzeln. Die Folge können geschädigte Haarfollikel, besonders an Schläfen und Stirn sein, was wiederum zu dünnerem Haar oder kahlen Stellen führen kann. Im schlimmsten Fall kommt es sogar zu sogenannter Traktionsalopezie – der Fachbegriff für Haarausfall durch dauerhafte Zugbelastung.

Die Lösung? Low Tension Hairstyles – Frisuren, die locker sitzen, Bewegung zulassen und das Haar nicht unnötig strapazieren.

Warum „weniger Zug“ so entscheidend ist

Unsere Haarwurzel ist empfindlicher, als man denkt. Wird sie regelmäßig unter Spannung gesetzt, reagiert sie mit Stress. Besonders problematisch sind enge Zöpfe, straffe Dutts oder ständig an derselben Stelle getragene Frisuren.

Low Tension Styles setzen genau hier an: Sie verteilen den Druck gleichmäßiger, reduzieren die Spannung auf einzelne Haarpartien und lassen dem Haar mehr „Spielraum“. Das Ergebnis ist nicht nur gesünderes Haar, sondern oft auch ein moderner, müheloser Look.

Der neue Klassiker: der lockere Low Bun

Der Dutt im Nacken bleibt – aber er wird entspannter interpretiert. Statt streng nach hinten gezogenem Haar sitzt der Low Bun locker im Nacken, oft mit leicht gelösten, gelockten Strähnen rund ums Gesicht. Gleichzeitig wirkt der Look weicher und natürlicher. Besonders schön wird dieser Style, wenn das Haar vorher leicht texturiert wird – etwa mit einem Salzspray oder durch sanfte Wellen.



















Soft Ponytails – Pferdeschwanz, aber relaxed

Auch der klassische Pferdeschwanz erlebt ein Update. Statt hoch und straff gebunden wird er tiefer oder mittelhoch getragen – und vor allem lockerer.

Ein einfacher Trick: Das Haar nicht komplett glattkämmen, sondern die natürliche Struktur beibehalten. Das reduziert nicht nur den Zug, sondern sorgt auch für mehr Volumen. Ein weiches Haargummi oder ein Scrunchie hilft zusätzlich, Druckstellen zu vermeiden und Haarbruch vorzubeugen.



















Half-Up Styles – die elegante Zwischenlösung

Half-Up-Frisuren sind ideal für alle, die ihr Haar teilweise aus dem Gesicht halten möchten, ohne es komplett zu bändigen. Der obere Teil wird locker zusammengefasst, während die Längen offen bleiben. Dadurch verteilt sich die Spannung auf weniger Haar – und das Gesamtbild wirkt leichter. Besonders modern wirken Varianten, bei denen einzelne Strähnen bewusst herausfallen dürfen. Perfekt für einen effortless Look, der gleichzeitig schonend ist. Der Style kann auch mit Flechtedetails aufgepeppt werden.























Flechtfrisuren, aber bitte locker

Zöpfe müssen nicht automatisch straff sein. Im Gegenteil: Locker geflochtene Styles gehören zu den haarschonendsten Optionen überhaupt. Wichtig ist, dass die Strähnen nicht zu festgezogen werden und der Zopf eher weich fällt. Auch hier gilt: ein bisschen Unordnung ist erwünscht. Gerade über Nacht sind solche lockeren Flechtfrisuren ideal, da sie das Haar schützen, ohne es zu belasten.























Offenes Haar – unterschätzt und effektiv

So simpel es klingt: Offenes Haar ist oft die schonendste Variante. Ohne Zug, ohne Druck, ohne Fixierung kann sich das Haar frei bewegen. Wer dennoch etwas Struktur möchte, kann auf sanfte Wellen oder leichte Stylingprodukte setzen – ohne die Haare fest zusammenzubinden. Gerade im Alltag ist das eine der einfachsten Möglichkeiten, das Haar langfristig zu entlasten. Natürlich lässt sich auch dieser Style mit Flechtdetails, Zöpfchen oder Accessoires aufpeppen.





















Accessoires – ein bisschen Bling muss sein

Um nicht zu sehr dem „Wedding-Look“ zu verfallen, können Seiden-Scrunchies, silberne Haarspangen, Schleifen oder Clips die Looks frecher machen, ohne unserem Haar zu schädigen.