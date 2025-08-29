Länger leben, gesünder altern, vital bleiben – die Idee der sogenannten Longevity hat in den letzten Jahren nicht nur die medizinische Forschung, sondern auch die Wellness- und Beautywelt erobert. Dabei geht es nicht nur um das Streben nach einem langen Leben, sondern vor allem um die Frage, wie sich Lebensqualität bis ins hohe Alter bewahren lässt. Anders als klassische Nahrungsergänzungsmittel, die auf kurzfristige Effekte setzen oder spezifische Mangelerscheinungen korrigieren, zielen sogenannte Longevity Supplements auf die tiefsten zellulären Prozesse ab. Sie sollen dem Körper helfen, Alterung auf molekularer Ebene zu verlangsamen und ihn dabei unterstützen, sich kontinuierlich zu regenerieren.

Natürlich ersetzen sie keine gesunde Ernährung, Bewegung oder Schlaf. Doch sie sind Ausdruck eines neuen, präventiven Denkens, das Körper und Geist langfristig stärken will. Immer mehr Forschung beschäftigt sich mit den Mechanismen hinter einem gesunden Alterungsprozess und den Stoffen, die ihn positiv beeinflussen können. Insbesondere die Rolle von Entzündungen, oxidativem Stress, Zellenergie und Autophagie steht im Fokus der Wissenschaft.

Besonders im Gespräch sind derzeit Substanzen wie NMN (Nicotinamid-Mononukleoid) und NR (Nicotinamid-Ribosid). Sie gelten als Vorstufen des Coenzyms NAD+, das für die Zellregeneration und den Energiestoffwechsel entscheidend ist. Da der NAD+ Spiegel mit dem Alter sinkt, erhoffen sich viele von diesen Molekülen eine Art Zellverjüngung von innen. Auch Spermidin wird intensiv erforscht. Es stimuliert den Prozess der Autophagie, bei dem beschädigte Zellbestandteile vom Körper abgebaut und recycelt werden. Ein Mechanismus, der sich mit zunehmendem Alter verlangsamt.

Weitere vielversprechende Wirkstoffe sind Resveratrol, ein antioxidativer Pflanzenstoff aus der Schale roter Trauben, der die Zellalterung verlangsamen soll, sowie Astaxanthin, ein kraftvolles Carotinoid, das die Zellen vor schädlichen Umwelteinflüssen schützen soll. Coenzym Q10 unterstützt die Energieproduktion in den Mitochondrien und findet in der Longevity-Routine ebenso seinen Platz wie Adaptogene aus der Naturheilkunde. Pflanzen wie Rhodiola, auch bekannt als Rosenwurz und traditionell in der Naturheilkunde verwendet, oder Ashwagandha helfen dem Organismus, besser mit Stress umzugehen, der als zentraler Faktor für frühzeitige Alterung gilt.

Auch klassische Vitalstoffe wie Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D oder Magnesium spielen weiterhin eine wichtige Rolle. Denn sie bilden das Fundament, auf dem jede komplexe Longevity-Strategie aufbauen muss.

Was noch vor wenigen Jahren als Nischenthema galt, hat sich längst zu einem ernstzunehmenden Forschungsfeld entwickelt. Longevity ist Ausdruck eines neuen Verständnisses von Gesundheit. Dabei wird der Körper gezielt unterstützt – beispielsweise mit folgenden Supplements:

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Die Kapseln unterstützen die Zellgesundheit, indem sie Prozesse wie die Autophagie aktivieren und alternde, nicht mehr funktionstüchtige Zellen ins Visier nehmen. Enthalten ist unter anderem Spermidin sowie pflanzliche Wirkstoffe wie Fisetin und Quercetin. Ergänzt wird die Formel durch antioxidativ wirkende Mikronährstoffe wie PQQ und Selen. Ziel ist es, die Zellen in ihrer natürlichen Erneuerung zu unterstützen und ihre Funktion möglichst lange zu erhalten.

Einnahmeempfehlung

Zwei Kapseln täglich am Morgen, vorzugsweise zu einer Mahlzeit, um die Aufnahme der Inhaltsstoffe zu optimieren.

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Ein Anti-Aging-Komplex aus 24 Vitalstoffen, der pflanzliche Substanzen wie Fisetin, Quercetin und EGCG mit Mikronährstoffen und marinen Kollagenpeptiden kombiniert. Die Formel zielt darauf ab, die Zellgesundheit zu unterstützen, den Energiestoffwechsel zu fördern und die Hautelastizität zu erhalten.

Einnahmeempfehlung

Täglich drei Mal zwei Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit zu den Mahlzeiten einnehmen.

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Das Pulver liefert hochreines Nicotinamid-Mononukleotid, kurz NMN, das im Körper in das Coenzym NAD⁺ umgewandelt wird und die Zellregeneration sowie den Energiestoffwechsel unterstützt. Das Produkt ist vegan, frei von Zusatzstoffen und wird regelmäßig in unabhängigen Laboren auf Reinheit geprüft.

Einnahmeempfehlung

Täglich 250 Milligramm, etwa eine Messerspitze, in Wasser oder einem anderen Getränk auflösen und einnehmen.

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Das Nahrungsergänzungsmittel kombiniert antioxidative Pflanzenextrakte wie Resveratrol, Blaubeere, Granatapfel und Magnolienrinde mit Mikronährstoffen wie Zink, Selen, Niacin und Chrom. Zusätzlich enthält es NAD, das eine zentrale Rolle bei der Zellregeneration spielt. Die Formel soll oxidativen Stress reduzieren, die Zellgesundheit fördern und zur Erhaltung der Hautelastizität beitragen.

Einnahmeempfehlung

Täglich zwei Tabletten mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.

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Ein umfassender Komplex zur Unterstützung gesunder Haut und schönen Alterns. Die Kapseln kombinieren 28 sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe, darunter Resveratrol, Coenzym Q10, PQQ, OPC und Astaxanthin sowie pflanzliche Extrakte aus Heidelbeere, Kurkuma und Brokkoli. Ergänzt wird die Formel durch Zink, Selen, Vitamin C und die Vitalpilze Reishi und Shiitake. Ziel ist es, die Zellgesundheit zu fördern, oxidativen Stress zu reduzieren und sichtbaren Zeichen der Hautalterung entgegenzuwirken.

Einnahmeempfehlung

Zweimal täglich zwei Kapseln zu einer Mahlzeit mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.

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Die "Smart Age" Kapseln von Professor Dr. Baumgart sind ein Multitalent der Longevity: Sie schützen nciht nur gegen Zellalterung, sondern sorgen auch für mehr Zellenergie. Dadurch werden die Reperaturprozesse der Zelle angeregt - und der Alterungsprozess verlangsamt. Das Supplement enthält nährhafte Mineral- und Pflanzenstoffe. PDB bietet Nahrungsergänzungsmittel, made in Germany. Erhältlich über Lodenfrey.com.

Einnahmeempfehlung

Täglich 3 Kapseln mit viel Flüssigkeit zu einer Mahlzeit verzehren. Sollte nicht auf nüchternen Magen verzehrt werden.