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Lippenpflege für reife Haut: So tragen Sie Lippenstift jetzt richtig auf

Von Lea Hellerbrand
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9 Jun 2026
Lippenpflege für reife Haut: So tragen Sie Lippenstift jetzt richtig auf Lippenpflege für reife Haut: So tragen Sie Lippenstift jetzt richtig auf
Mit ein paar Tipps lassen sich die Lippen optimal in Szene setzen (Foto: Getty Images)

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Strahlendes Rot für einen selbstbewussten Auftritt oder natürliche Nude-Töne für den Alltag – der Lippenstift ist und bleibt ein unverzichtbares Beauty Tool und ein wahrer Klassiker in der Make-Up Routine.

Mit den Jahren verändert sich unsere Haut, und dies wird auch insbesondere an den Lippen sichtbar. Feine Linien und Fältchen, insbesondere um den Mund herum, sind ganz normal und ein natürlicher Teil des Alterungsprozesses der Haut. Diese Veränderungen in der Haut können jedoch dazu führen, dass die gewohnte Lippenpflege und Schminke nicht mehr genau so funktioniert wie gewohnt, denn es kann passieren, dass sich Lippenstift in den Hautstrukturen absetzt und dadurch die Konturen unpräziser wirken. Auch verlieren die Lippen mit der Zeit an Volumen und Elastizität, wodurch sie schmaler und weniger voluminös wirken können.

Das soll jedoch auf keinen Fall heißen, dass man auf Lippenstift verzichten sollte – ganz im Gegenteil: mit ein paar Tricks und der richtigen Pflege lassen sich Lippen auch bei reiferer Haut wunderbar in Szene setzen:

1. Auf reichhaltige Lippenpflege setzen

Je älter man wird, desto tendenziell trockener wird die Haut – dies gilt auch für die feine Lippenhaut. Und trockene Haut bringt vor allem eines mit sich: Fältchen. Um dem vorzubeugen und spröde Lippen zu vermeiden ist es wichtig, auf reichhaltige Pflege zu setzen. Für eine vollständige Routine die Lippen zunächst reinigen und peelen, um abgestorbene Hautschuppen zu entfernen und die Lippen aufzufrischen. Nun kann man, je nach Tageszeit, die passende Feuchtigkeitspflege auftragen. Unter Tags, besonders bei Sonnenschein, auf eine Pflege mit UV-Schutz achten, denn Schäden durch Sonnenstrahlen betreffen Lippen noch stärker als den Rest unserer Haut. Zwischendurch immer wieder einen Balsam, ob in Stiftform oder im Tiegel, auftragen für ununterbrochen geschmeidige Lippen. Und über Nacht kann eine reichhaltige Maske quasi im Schlaf die Haut reparieren.  

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2. Abstand von matten Texturen halten

Natürlich ist die Wahl des Lippenstiftes Geschmackssache, doch wenn es um reifere Lippen geht, lässt sich schon bei der Textur eine Regel beachten, die für einen ausgewogenen Make-Up Look sorgen: cremiges Finish ist immer vorteilhafter als mattes. Mattes Finish kann bei reiferen Lippen oft unvorteilhaft wirken, da es die entstehende Trockenheit noch betont. Die bessere Wahl sind Lippenstifte mit einer cremigen Textur und leichtem Glanz. Diese spenden zusätzliche Feuchtigkeit und lassen so die Lippen praller erscheinen.

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3. Mit einem Lipliner konturieren

Obgleich cremiger Lippenstift für die reifere Haut der Lippen besser geeignet ist, lässt die Haltbarkeit häufig zu wünschen übrig. Gerade in feine Fältchen verläuft der Lippenstift schnell und lässt die Konturen schnell unscharf wirken. Ein Lipliner, ob transparent oder farbig passend zum Lippenstift, kann den Lippenstift länger haltbar machen und dem Verschmieren entgegenwirken. Mittels einem Lipliner lassen sich auch Lippen ganz einfach voller zeichnen, indem man ganz leicht über den Lippenrändern heraus umrahmt.

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4. Liptint verwenden für tägliche Highlights

Wenn es kein Lippenstift sein soll, aber trotzdem die Lippen etwas Farbe vertragen, dann könnte ein Liptint die richtige Lösung sein. Im Idealfall muss man diesen nur einmalig am Morgen auftragen, nach kurzer Zeit die Rückstände mit einem Kosmetiktuch entfernen und hat den ganzen Tag perfekt geschminkte Lippen ohne nochmals Aufzutragen. Außerdem setzt sich bei einem Liptint die Farbe nicht ab, sondern bleibt in den Konturen und sorgt für einen perfekt definierten Mund.

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5. Lipgloss nur in Maßen benutzen

Zwar kann Lipgloss für schönen Glanz und Feuchtigkeit sorgen, bei schmalen Lippen jedoch schnell unvorteilhaft wirken. Denn Gloss hat die Tendenz sich in Fältchen und Linien abzusetzen. Deshalb ist es beim Tragen von Lipgloss weniger mehr: schon ein dezenter Tupfer auf der Lippenmitte kann für mehr Volumen und Frische sorgen.

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Lea Hellerbrand
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Lea Hellerbrand
Published 9 Jun 2026
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