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Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Grace Kelly – sie alle haben sie, diese besondere Anziehungskraft, die Aura, die sie umgibt und in ein Licht taucht, von dem man auch nur einen Funken erhaschen möchte. Diese Aura ist etwas, das nicht kopiert werden kann. Man kann nur so nahe es geht an die oberflächlichen Attribute dieser Stars herankommen, mittels einer Vintage-Garderobe, den passend gelegten Haaren und perfektioniertem Retro-Make-up. Doch wir haben Glück, denn noch einen viel essentielleren, unsichtbaren Aspekt dieser Ausstrahlung können wir tatsächlich heute noch ohne großen Aufwand für uns nutzen: die markanten Düfte jener Hollywood-Stars, zu denen wir immer noch aufschauen.
Diese Parfum-Klassiker sind heute noch immer zu kaufen
Chanel "N°5" – Marilyn Monroe
Auf die Frage des Life-Magazins, was die damals 26-jährige Marylin Monroe denn im Bett trage, antwortete sie nur „ein paar Tropfen Chanel N°5“ - und sorgte so für den Legendenstatus, den dieser Duft noch heute innehält. Chanel interpretierte dieses Parfum immer wieder neu, was bleibt, ist der klassische Duft nach Blüten wie Jasmin mit den umwebenden, stabilisierenden Aldehydnoten.
Givenchy "l’Interdit" – Audrey Hepburn
Ursprünglich eine private Kreation für seine gute Freundin Audrey Hepburn, kreierte Hubert Givenchy 1957 diesen Duft, der nach Hepburns Reaktion auf die Veröffentlichung benannt ist: „Je vous l’interdis!“ – „Das verbiete ich Ihnen!“. Givenchy ignorierte diesen Protest – zu unseren Gunsten. Denn dank des legendären Designers können wir jetzt wie die zarte Schauspielerin riechen, nämlich nach Orangenblüten, Jasmin und dunklem Patschuli.
Creed "Fleurissimo" – Grace Kelly
Das Traditionshaus Creed schuf mit Fleurissimo einen ganz neuen Duft für die Schauspielerin und werdende Fürstin Grace Kelly. Von ihrem zukünftigen Ehemann Fürst Rainier von Monaco wurde dieses Parfum speziell für ihren Hochzeitstag in Auftrag gegeben, um die betörende Wirkung ihres Brautstraußes noch zu verstärken. So soll Fleurissimo auch an ein Bouquet erinnern: mit weißen Blumen wie Jasmin und einer frischen Zitrusnote.
"White Diamonds" – Elizabeth Taylor
Heutzutage sind Parfums, die von Berühmtheiten kreiert wurden, Gang und Gäbe – und die meiste Zeit auch als Massenware für die treusten Anhänger auch etwas verpönt. Nicht so White Diamonds von Elizabeth „Liz“ Taylor. Dieser Duft, den die Hollywood Ikone 1991 auf den Markt brachte, hält sich bis heute in den Top 5 der meistverkauften Star-Parfums. Das liegt auch daran, dass Liz Taylor diese sinnliche Kreation nach Lilie und Sandelholz nicht nur erschuf, sondern auch selbst trug.
Nina Ricci "L’Air du Temps" – Ingrid Bergman
Die schwedische Schauspielerin wurde durch ihre Rolle im Filmklassiker "Casablanca" unsterblich gemacht. Wir erinnern uns an Ingrid Bergman nicht nur wegen ihrer ikonischen Filmkarriere, sondern auch wegen ihres liebsten Parfums "L’Air du Temps" von Nina Ricci. Das Parfum, das erstmals 1948 auf den Markt kam, betört mit eine Mischung aus würzigen und blumigen Komponenten in einem romantischen, von Glastauben gekrönten Flakon.