Draußen wird es ungemütlicher, die Temperaturen sinken – und wir verbringen wieder mehr Zeit zu Hause. Der Herbst ist die ideale Jahreszeit, um in der Küche kreativ zu werden, neue Rezepte auszuprobieren und kulinarische Momente – ob allein oder in Gesellschaft – bewusst zu genießen.

Beim Einkaufen ist er Ihnen sicher schon begegnet: der Kürbis – in all seinen Farben und Formen. Vielseitig, aromatisch und typisch für die Saison, bringt er Abwechslung in die Herbstküche. Wir haben fünf Rezepte zusammengestellt – vom leichten Einstieg bis zum süßen Abschluss.

Ein frischer Salat, der zeigt, wie bunt der Herbst schmecken kann. Gerösteter Hokkaido, süße Birne, Walnüsse und leuchtende Ringelbete bringen Farbe und Vitamine auf den Tisch.

Zutaten (für 4 Portionen):

250 g Hokkaido – 1 Birne – 80 g Ringelbete – 30 g Walnüsse – 30 g Feldsalat – 1 Granatapfel – 4 EL Haselnussöl – 1 Zitrone – Salz, Pfeffer, Thymian

Zubereitung:

1. Ringelbete weich kochen, abkühlen lassen, schälen und in Scheiben schneiden. Walnüsse rösten und grob hacken.

2. Kürbis waschen, entkernen, in Spalten schneiden, mit Olivenöl, Salz und Thymian im Ofen bei 200 °C etwa 15 Minuten rösten.

3. Birne in Spalten schneiden, Granatapfelkerne auslösen.

4. Alles mit Feldsalat vermengen, mit Haselnussöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken und mit Walnüssen bestreuen.

Tipp: Rote Bete eignet sich gut als Ersatz für Ringelbete.

Ein herbstlicher Klassiker, der Körper und Seele wärmt. Hokkaido, Kartoffeln, Zwiebeln und Sahne verbinden sich zu einer cremigen Suppe mit feiner Muskatnote – einfach, aber immer gut.

Zutaten (für 4 Portionen):

1 Hokkaido (ca. 800 g) – 2 Kartoffeln – 2 Zwiebeln – 1 Knoblauchzehe – 1 L Gemüsebrühe – 100 ml Sahne – Butter – Petersilie – Muskat, Salz, Pfeffer

Zubereitung:

1. Kürbis, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch würfeln.

2. In Butter kurz anbraten, mit Brühe ablöschen und etwa 20 Minuten weich kochen.

3. Suppe fein pürieren, Sahne einrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

4. Mit gehackter Petersilie servieren – dazu passt Vollkornbrot oder frisches Baguette.

Gefüllte Nudelteigtaschen mit cremiger Kürbis-Parmesan-Füllung – serviert in Salbeibutter. Ein Stück Italien auf dem herbstlichen Teller.

Zutaten (für 4 Portionen):

300 g Hokkaido – 150 g Hartweizenmehl – 50 g Parmesan – 2 EL Olivenöl – 2 EL Butter – 4 Stiele Salbei – Salz, Pfeffer, Muskat, Kurkuma

Zubereitung:

1. Kürbis weich kochen, abtropfen lassen, mit Parmesan, Salz, Pfeffer und Muskat vermengen.

2. Mehl, Salz, Kurkuma, Olivenöl und Wasser zu einem glatten Teig kneten und 1 Stunde ruhen lassen.

3. Teig dünn ausrollen, in Quadrate schneiden, Füllung auflegen, zu Dreiecken falten und Ränder gut andrücken.

4. In Salzwasser etwa 3 Minuten garen, dann in Butter mit frischem Salbei schwenken und mit Balsamico beträufeln.

Ein herzhaftes Ofengericht für kalte Tage: zarter Muskatkürbis, frischer Spinat und würziger Ziegenkäse bilden die Grundlage für eine cremige, aromatische Lasagne.

Zutaten (für 6 Portionen):

200 g Muskatkürbis – 300 g Spinat – 1 Zwiebel – 1 Knoblauchzehe – 200 g Lasagneplatten – 1 Ziegenkäserolle – 500 ml Milch – 50 g Butter – 30 g Mehl – Muskat, Salz, Pfeffer

Zubereitung:

1. Kürbis in dünne Scheiben schneiden, Spinat kurz mit Zwiebel und Knoblauch anbraten.

2. Für die Béchamelsauce Butter schmelzen, Mehl einrühren, Milch nach und nach zugeben, mit Salz und Muskat würzen.

3. In einer Auflaufform abwechselnd Lasagneplatten, Kürbis, Spinat und Sauce schichten.

4. Mit Ziegenkäse belegen und bei 180 °C rund 40 Minuten goldbraun backen.

Tipp: Ein paar Tropfen Kürbiskernöl geben dem Gericht eine besonders nussige Note.

Zum Abschluss etwas Süßes: der österreichische Klassiker in herbstlicher Variation. Durch Kürbismus, Zimt und Muskat wird der Schmarrn besonders saftig und aromatisch – ein perfektes Dessert für kalte Abende.

Zutaten (für 4 Portionen):

4 Eier – 200 g Kürbismus – 175 g Mehl – 225 ml Milch – 45 g Zucker – ½ TL Zimt – Prise Muskat – Salz – Butterschmalz – Puderzucker – Preiselbeeren

Zubereitung:

1. Eier trennen, Eiweiß mit Salz steif schlagen. Eigelbe mit Zucker cremig rühren, Kürbismus, Mehl, Gewürze und Milch zugeben.

2. Eischnee vorsichtig unterheben und Teig 10 Minuten ruhen lassen.

3. In Butterschmalz goldbraun backen, wenden, zerteilen und fertig backen.

4. Mit Puderzucker bestäuben und Preiselbeeren servieren.

Tipp: Etwas Zitronenabrieb sorgt für Frische, wer es süßer mag, karamellisiert den Schmarrn leicht in der Pfanne.

Kleiner Hinweis:

- Hokkaido: ideal für Suppen und Ofengerichte – die Schale kann mitgegessen werden.

- Butternut: bringt eine milde, süßliche Note in Currys und Pürees.

- Muskatkürbis: perfekt für Lasagne, Risotto oder Desserts.

Der Kürbis ist vielseitig, regional und saisonal – und zeigt, wie einfach sich mit wenigen Zutaten der Geschmack des Herbstes auf den Teller bringen lässt.