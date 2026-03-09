Genuss als Teil des Alltags

Gutes Essen gehört auf Kreta selbstverständlich dazu. Es ist kein Ereignis, sondern Alltag. Gebackener Feta mit Honig, sonnengereifte Tomaten, frischer Fisch, Olivenöl, das nach Erde und Wärme schmeckt. Die Küche ist ehrlich, tief verwurzelt, oft über offenem Feuer zubereitet. Gegessen wird draußen, geteilt wird großzügig, geblieben wird länger als geplant. Ohne Eile. Ohne Blick auf die Uhr.



Dieser reduzierte, aber intensive Zugang zum Genuss prägt auch eine neue Generation von Rückzugsorten auf der Insel. Orte, die den Charakter Kretas aufnehmen, statt ihn zu überdecken. Einer davon liegt in den Hügeln von Marathi, mit weitem Blick auf die Ägäis.

Kreta ist der perfekte Ort für alle, die Genuss mit Leichtigkeit verbinden – und das Leben in vollen Zügen feiern möchten.(Foto: PR Marriott International)

Ein Ort, der Kreta weiterdenkt

Es gibt Orte, an denen man sofort spürt, dass Architektur und Landschaft nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander. Das JW Marriott Crete Resort & Spa ist so ein Ort - es fügt sich ruhig in die Landschaft ein.Schon bei der Ankunft fällt auf, wie selbstverständlich sich die Anlage in die karge, von Kräutern und Olivenbäumen durchzogene Küstenlandschaft einfügt. Statt eines großen, dominanten Hotelkomplexes verteilen sich die Gebäude terrassenartig entlang der Hänge über dem Meer. Naturstein, sandfarbener Beton, helle Hölzer und viel Glas greifen die Farben der Insel auf – das Licht der Ägäis scheint hier Teil des Designs zu sein.



Vom ersten Moment an stellt sich ein Gefühl von Weite ein. Der Blick wandert ungehindert über das Wasser, das je nach Tageszeit zwischen tiefem Blau und silbrigem Türkis changiert. Viele der Zimmer und Suiten verfügen über private Pools, die sich fast nahtlos mit dem Horizont verbinden. Aber es ist weniger dieser klassische Luxus, der den Aufenthalt prägt, als vielmehr die Ruhe und Großzügigkeit der Anlage. Zwischen den Gebäuden wachsen mediterrane Gärten mit Rosmarin, Thymian und Lavendel; Wege führen durch kleine Höfe, vorbei an schattigen Pergolen und Terrassen, auf denen der Wind vom Meer heraufzieht.



Auch kulinarisch erzählt das Haus viel über seine Umgebung. Statt internationaler Standardkarten setzt das Resort deutlich auf die kretische Küche und ihre Produkte. Besonders eindrucksvoll ist das Restaurant Anóee, das von einem der spannendsten griechischen Köche der jüngeren Generation geprägt wurde. Hier werden traditionelle Rezepte der Insel neu interpretiert: mit Zutaten, die fast ausschließlich aus der Region stammen: Olivenöl aus nahegelegenen Hainen, Kräuter aus den Bergen, Gemüse von kleinen Bauernhöfen. Die Gerichte wirken gleichzeitig archaisch und modern: langsam geschmortes Lamm mit wilden Kräutern, gegrillter Fisch mit Zitrone und Fenchel, dazu warme, duftende Brote aus dem Steinofen.



Ganz anders und doch ebenso überzeugend ist die Atmosphäre im Õnalos, einem Restaurant direkt am Wasser. Hier geht es leichter, maritimer zu: roher Fisch, Austern, gegrillte Meeresfrüchte, begleitet von mineralischen Weißweinen aus Griechenland. Am Abend, wenn die Sonne langsam hinter den Hügeln verschwindet und das Meer dunkler wird, entsteht eine fast filmische Stimmung. Die Tische stehen draußen auf einer Terrasse über dem Wasser, das Licht ist gedämpft, und irgendwo in der Ferne hört man nur das rhythmische Brechen der Wellen.