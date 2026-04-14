Krawatten-Trendguide - in and out of office

Dass Krawatten nur etwas für Männer sind, ist längst ein veraltetes Klischee. Schon Yves Saint Laurent entwarf Mitte der 60er-Jahre den sogenannten „Le Smoking“ und setzte sich dadurch für die Emanzipation der Frau ein. Doch Krawatten passen nicht nur zu Anzügen, sondern sind noch vielseitiger in der Kombination und der Binde-Art.

1. Der Klassiker

Fürs Büro eignet sich das klassische Binden der Krawatte, wie man es von Anzügen kennt. Dabei wird die Krawatte eng am Hals getragen und sauber geknotet, zum Beispiel mit einem einfachen Four-in-Hand- oder Windsor-Knoten. Gestylt werden kann dieser Look mit einem klassischen Hosenanzug oder auch etwas lässiger mit Blazer, Bluse und Satinhose. Um den Look aufzulockern, können Krawattenklammern, Broschen oder sogar Schmucknadeln verwendet werden, die der Krawatte eine persönliche Note verleihen.

2. Die Verschnörkelte

Für einen verspielteren und femininen Look kann die Krawatte zu einer Schleife getragen werden. Dafür wird die Krawatte ähnlich wie eine große Schleife locker am Hals gebunden. Besonders gut passen farbige oder bunt gestreifte Krawatten zu einem Outfit aus Jeansrock und Strickpulli oder zu einem Rüschenkleid. Die Mischung aus romantisch und edgy macht das Ergebnis spannend – Stilbruch-Geheimtipp.

3. Als Schal umgehangen

Da ein klassischer Knoten oftmals streng wirken kann, kann die Krawatte auch einfach locker um den Hals gelegt werden, ähnlich wie ein dünner Schal. Die Enden hängen dabei einfach nach vorne oder werden einmal locker verknotet. Diese Variante ist besonders entspannt und eignet sich gut für Alltagslooks. Gestylt mit einem schlichten T-Shirt, einer Bluse oder einem Rollkragenpullover und einer Low-Waist-Jeans. Für diese Variante eignen sich auffällige Muster oder Materialien, da die Bindung bewusst ungezwungen bleibt.

4. Um die Hüfte gebunden

Als Alternative zum Gürtel kann die Krawatte auch um die Hüfte gebunden werden. Diesen Trend sieht man eher weniger häufig, umso mehr wird er zum Eye-Catcher. Dafür wird sie durch die Gürtelschlaufen einer Hose oder locker um die Taille gelegt und seitlich oder vorne verknotet. Besonders gut passt dieser Stil zu High-Waist-Jeans, schlichten Kleidern oder Oversize-Hemden sowie als Gürtelalternative bei Blazern oder Westen.

5. Als Haarband

Auch im Haar lässt sich die Krawatte vielseitig einsetzen. Sie kann wie ein Haarband um den Kopf gebunden werden. Dabei kann man sie entweder straff binden für einen klaren Look oder locker für ein verspieltes Resultat. Besonders im Sommer oder zu offenen Haaren können die Enden der Krawatte zwischen den Haaren durchblitzen.



Es ist also an der Zeit, die Krawatte aus dem Schrank zu holen und experimentierfreudig ins Outfit einzuarbeiten. Multifunktional und ausdrucksstark – los geht’s!