Diese kleine Falte war doch gestern noch nicht da? Dieser feine Schatten, diese leicht verschwommene Kontur – kein Drama, aber wann hat das eigentlich angefangen? Und was steckt dahinter?



Unter unserer Haut liegt ein System aus Strukturen, das viel stärker über unser äußeres Erscheinungsbild entscheidet, als wir im Alltag wahrnehmen. Einer seiner wichtigsten Bestandteile: Kollagen. Das am häufigsten vorkommende Protein im menschlichen Körper hat eine elementare Funktion für die Haut. „Es ist das wichtigste Strukturprotein unserer Haut. Kollagen bildet ein starkes, aber flexibles Netzwerk, das wie ein Gerüst für Festigkeit, Elastizität und Feuchtigkeit sorgt“, erklärt Dr. Jan-Christoph Kattenstroth, Geschäftsführer von Quiris Healthcare. Aber auch in Knochen, Sehnen, Bändern und Blutgefäßen spielt Kollagen eine bedeutende Rolle, es formt unser Gesicht, stützt unser Gewebe und gibt dem gesamten Körper Spannkraft. Eine ausreichende Kollagenmenge ist daher nicht nur für eine jugendliche Hautstruktur wichtig, sondern wirkt sich umfassend auf die Stabilität und Belastbarkeit des Körpers aus. Doch genau dieses Netzwerk verändert sich im Laufe der Jahre langsam.

Faktoren für den Rückgang von Kollagen

Denn dieses Gerüst ist erstaunlich sensibel. Schon ab Mitte zwanzig produziert der Körper allmählich weniger Kollagen. Anfangs geschieht das schleichend, wird jedoch im Laufe der Zeit immer sichtbarer. „Mit den hormonellen Veränderungen während der Wechseljahre wird der Prozess sogar noch deutlich stärker“, erklärt Dr. Kattenstroth. Der Rückgang der Östrogenproduktion verstärkt den Kollagenabbau so stark, sodass Frauen in den ersten fünf Jahren nach der Menopause bis zu einem Drittel ihres Hautkollagens verlieren können. Dies führt dazu, dass die Haut dünner wird, an Feuchtigkeit verliert und weniger elastisch ist.



Neben hormonellen Veränderungen spielen auch äußere Faktoren eine entscheidende Rolle. UV-Strahlung dringt tief in die Haut ein und beschädigt dort das kollagene Netzwerk, während Feinstaubpartikel oxidative Prozesse auslösen, die die Fasern schwächen. Auch die Ernährung hat einen Einfluss: „Zu viel Zucker führt zur sogenannten Glykation („Verzuckerung“), bei der Zucker an die Strukturproteine Kollagen und Elastin bindet und diese verhärtet“, erklärt Dr. Kattenstroth. Rauchen verschlechtert zusätzlich die Durchblutung und erhöht die Belastung durch freie Radikale. Auch Schlafmangel und anhaltender Stress setzen dem empfindlichen System zu und beschleunigen die sichtbare Hautalterung.

Dr. Jan-Christoph Kattenstroth ist promovierter Neurowissenschaftler und verantwortet bei QUIRIS Healthcare die wissenschaftlichen Studien und Produktentwicklung. (Foto: PR)

Haut-Nahrung

Dabei kann der Körper grundsätzlich beeindruckend viel selbst leisten – sofern er die richtigen Nährstoffe erhält. Eine ausgewogene, proteinreiche Ernährung schafft die Basis für die Neubildung von Kollagen. Dr. Kattenstroth: „Wer ausreichend Eiweiß über Lebensmittel wie Fisch, mageres Fleisch, Eier, Hülsenfrüchte oder Milchprodukte zu sich nimmt, versorgt den Körper mit den notwendigen Aminosäuren. Daneben spielen Obst und Gemüse eine zentrale Rolle, da sie wichtige Vitamine und Antioxidantien liefern.“ Diese fördern die Synthese, schützen die Zellen, und zusätzlich unterstützen Spurenelemente wie Zink das Bindegewebe und sind Grundvoraussetzungen für eine straffe, elastische Haut.



Doch Ernährung allein kann den natürlichen Rückgang nicht immer ausgleichen. Deshalb sind Kollagen-Supplements in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Aber der Körper kann Kollagen nur in Form kleiner Peptide aufnehmen, die im Darm resorbiert und über die Blutbahn zu den Hautzellen transportiert werden. Dort wirken sie wie ein Impuls zur Eigenproduktion. Wichtig ist jedoch die Qualität dieser Peptide. Dr. Kattenstroth: „Kollagen-Peptide“ ist ein Sammelbegriff – vergleichbar damit, wenn man sagt: „Ich kaufe mir ein Auto“, ohne zu sagen welches. Ebenso unterschiedlich wie Autos können auch Peptide zusammengesetzt sein. Nur wenn ihre Aminosäuresequenz der des menschlichen Kollagens besonders ähnlich ist, erkennt die Hautzelle sie als relevant und startet die Produktion.“ Flüssige Darreichungsformen haben dabei den Vorteil, besonders gut löslich und bioverfügbar zu sein. Klinische Studien belegen die Wirksamkeit: „Die Ergebnisse zeigen signifikante Verbesserungen von Hautfeuchtigkeit, Elastizität und Dichte – und das am ganzen Körper“, so Dr. Kattenstroth. Erste Effekte können sich oft schon nach wenigen Wochen zeigen, deutliche Veränderungen nach drei Monaten – und ein Teil der Wirkung hält sogar danach noch an, selbst wenn man mit der Einnahme aussetzt.



Auch der eigene Lebensstil beeinflusst das Kollagengerüst wesentlich. Konsequenter Sonnenschutz ist der stärkste Schutz vor vorzeitigem Abbau, eine zuckerbewusste Ernährung verhindert Glykation, und ausreichend Schlaf unterstützt die nächtliche Regeneration. Stressmanagement – ob durch Bewegung, Meditation oder bewusste Pausen – wirkt ebenfalls direkt positiv auf die Haut.

Pflege und Treatments regen die Kollagenproduktion an

Auch die Hautpflege von außen kann entscheidend dazu beitragen, das bestehende Gerüst zu schützen und die natürlichen Prozesse zu unterstützen. Retinol stimuliert die Zellerneuerung, Vitamin C schützt vor freien Radikalen und stärkt die Kollagenstruktur, Peptide fördern Reparaturmechanismen, und Niacinamid unterstützt die Barrierefunktion.

Für stärkere Effekte und eine tiefergreifende Verbesserung der Hautstruktur stehen verschiedene medizinische Treatments zur Verfügung, die gezielt auf die Kollagenneubildung abzielen. Sie nutzen unterschiedliche Mechanismen, um die Selbstregeneration der Haut zu stimulieren.



Eine der beliebtesten Methoden ist Microneedling. Dabei wird die Haut mit einem Dermaroller oder einem motorisierten Pen mit feinen Nadeln perforiert. Diese Mikroverletzungen regen den natürlichen Heilungsprozess der Haut an, wodurch verstärkt Kollagen und Elastin gebildet werden. Bereits nach wenigen Behandlungen zeigt sich die Haut oft glatter, praller und feinporiger, während Narben, Fältchen und Pigmentstörungen reduziert werden können.

Auch Laserbehandlungen, insbesondere fraktionierte CO₂- oder Erbiumlaser, arbeiten sehr effektiv. Sie tragen kontrolliert winzige Bereiche der oberen Hautschichten ab oder erhitzen das tiefere Dermisgewebe, wodurch die Kollagensynthese angeregt wird. Während abtragende Laser besonders tiefgreifende Ergebnisse erzielen und vor allem bei ausgeprägten Falten oder Narben zum Einsatz kommen, bieten nicht-abtragende fraktionierte Laser eine schonendere Alternative mit kürzerer Ausfallzeit.

ELASTEN® Trinkampullen mit dem speziellen [HC]-Kollagen-Komplex® unterstützen nachweislich die Kollagenbilanz und mildern feine Fältchen (Foto: PR)

Ein weiteres bewährtes Verfahren ist die Radiofrequenztherapie, die mithilfe von Wärmeimpulsen die tiefen Hautschichten erhitzt. Diese sanfte Erwärmung führt zur Straffung vorhandener Kollagenfasern und regt gleichzeitig die Bildung neuer an. Moderne Geräte kombinieren Radiofrequenz oft mit Mikroneedling (RF-Microneedling), wodurch sich beide Wirkmechanismen ergänzen und noch intensivere Ergebnisse erzielt werden können.



Sehr natürlich wirkt die sogenannte PRP-Behandlung (für platelet rich plasma), auch bekannt als „Vampir-Lifting“. Dabei wird Patient*innen eigenes Blut abgenommen, zentrifugiert und das plättchenreiche Plasma wieder in die Haut injiziert. Die enthaltenen Wachstumsfaktoren regen Zellregeneration und Kollagenaufbau an, ohne dass Fremdstoffe eingesetzt werden. Besonders geeignet ist PRP für dünner werdende Haut, Knitterfältchen und eine insgesamt fahle Hautstruktur.



Diese professionellen Verfahren bieten je nach Hautbild und Zielsetzung unterschiedliche Intensitäten und Wirkmechanismen. Sie können einzeln oder in Kombination angewendet werden und liefern besonders nachhaltige Ergebnisse, wenn sie mit einer nährstoffreichen Ernährung, einer durchdachten Skincare-Routine und hochwertigen Supplements kombiniert werden – als synergetischer Ansatz, der von innen und außen wirkt.