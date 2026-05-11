Im Laufe des Tages kann Make-up verschmieren, sich in kleine Fältchen absetzten oder scheinbar einfach verschwinden. Um dem Vorzubeugen, hilft die richtige Vorbereitung mit dem geeigneten Make-up Primer. Mit zunehmendem Alter sollte man jedoch auf bestimmte Inhaltsstoffe und Eigenheiten achten, die den Primer zu dem perfekten, vorbereitenden Schritt machen. Denn die Haut ab 50 wird tendenziell trockener, verliert an Elastizität und neigt somit zu Fältchen und Unebenheiten, in die sich Make-up noch leichter absetzen kann. Dabei kann Primer nicht nur als Grundierung für Foundation, Concealer und Co. fundieren, sondern auch als zusätzlichen Pflegeschritt nach der täglichen Skincare-Routine.

Die Wirkstoffe im Primer für reife Haut

Bei der Wahl des Primers können folgende Wirkstoffe reife Haut besonders gut auf Make-up vorbereiten und den Extra-Kick Pflege geben:

Lichtschutzfaktor : Obwohl der letzte Schritt in der Hautpflege für jeden Tag der ausreichende Sonnenschutz sein sollte, kann SPF genauso in den Primer integriert werden. So werden auf Dauer lichtbedingte Hautschäden wie dunkle Verfärbungen vermieden und die Haut geschützt.



: Obwohl der letzte Schritt in der Hautpflege für jeden Tag der ausreichende Sonnenschutz sein sollte, kann SPF genauso in den Primer integriert werden. So werden auf Dauer lichtbedingte Hautschäden wie dunkle Verfärbungen vermieden und die Haut geschützt. Hyaluronsäure : Damit sich das Make-up nicht in Falten und Linien absetzt, hilft es auf Hyaluronsäure im Primer zu achten, die besonders erfolgreich Feuchtigkeit bindet und so die Haut praller erscheinen lässt.



: Damit sich das Make-up nicht in Falten und Linien absetzt, hilft es auf Hyaluronsäure im Primer zu achten, die besonders erfolgreich Feuchtigkeit bindet und so die Haut praller erscheinen lässt. Vitamin C : Vitamin C wirkt als Antioxidant schützend vor Umweltschäden und hilft das Hautbild zu ebnen, indem Pigmentflecken reduziert werden.



: Vitamin C wirkt als Antioxidant schützend vor Umweltschäden und hilft das Hautbild zu ebnen, indem Pigmentflecken reduziert werden. Niacinamide: Um die Haut nach der Pflege mit Serum, Tagescreme und Sonnenschutz gut hydriert und gleichzeitig die Hautbarriere zu stärken, hilft das Wundermittel Niacinamid.

Die besten Primer für Haut ab 50

Wir haben für Sie die besten Primer für reife Haut zusammengestellt, die sich nicht nur als eine gute Basis für Make-up eignen, sondern die Haut noch mit zusätzlicher Pflege versorgen.

1. Primer von Charlotte Tilbury

Der Invisible UV Flawless Poreless Primer vereint mehrere Wirkstoffe, die gerade für reife Haut passende Pflege spenden: Lichtschutzfaktor 50, Hyaluronsäure und hautähnliche, aufpolsternde Peptide.

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2. Primer von Dermalogica

Mit seidenglatten Silikonen und SPF 30 bietet der SkinPerfect Primer aus der Dermalogica „Age Smart“ Linie die ideale Ergänzung für frisches und langhaltendes Make-up.

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3. Primer von M. Asam

Für den extra Kick Feuchtigkeit, der die Foundation geradezu mit der Haut verschmelzen lässt, verwenden wir den M. Asam Magic Finish Hydrating Primer mit Hyaluron und Aloe Vera.

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4. Primer von Pixie

Angereichert mit Vitamin C schafft das 3-Phasen Hydrating & Nourishing Priming Oil von Pixie eine schützende Schichte unter Ihrem Make-up, die gleichzeitig Feuchtigkeit spendet und Pigmentflecken reduziert.

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5. Primer von Maybelline New York

Das Grippy Serum von Maybelline New York verbindet die leichte, nicht-komedogene Textur eines Serums mit der anhaftenden Kraft eines Primers und der Pflege von Skincare mit 2% Niacinamiden für ein pralleres Hautbild.

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6. Primer von Clarins

Die Extra-Firming Emulsion ist das ideale Priming für reifere Haut. Die federleichte Textur strafft sichtbar, glättet Falten und polstert die Wangenpartie auf – so wirkt die Haut sofort frischer, definierter und optimal vorbereitet für Make-up. Ein absolutes Must-have, da die Extra-Firming Linie insgesamt gezielt das Kollagen unterstützt und damit perfekt auf die Bedürfnisse anspruchsvoller Haut abgestimmt ist.