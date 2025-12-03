Liebe Männer, Sie müssen jetzt stark sein: Denn im Leben einer Frau sind Freundschaften sehr viel wichtiger als Partnerschaften es je sein könnten. Das belegen mittlerweile zahlreiche Studien. Auf Dauer wirklich glücklich können uns vor allem unsere Freundinnen machen. Freundschaften sind eine der zentralen Säulen unseres Lebens: Sie schenken uns Halt, Verständnis (in jeder manchmal noch so verblendeten Situation) und jede Menge Spaß. Schon im Kindergarten haben wir allerdings vermutet, was sich im Erwachsenenleben herauskristallisiert: Nicht jede Verbindung funktioniert gleich gut. Manchmal stimmt der Vibe nicht, obwohl man es nicht einmal erklären kann. Hier kann die Astrologie einen spannenden Blickwinkel eröffnen. Denn laut astrologischer Prinzipien haben die zwölf Sonnenzeichen unterschiedliche Charakterzüge, Bedürfnisse und Freundschaftsprofile.



Wenn Sie also Ihr eigenes Sternzeichen verstehen, können Sie gezielt reflektieren, welche Freundschaften Ihnen wirklich guttun und welche Konstellationen Sie bewusst pflegen sollten, um Ihr soziales Netz zu stärken.

Warum Freundschaften und Sternzeichen zusammengehören

Natürlich ersetzt die Astrologie kein Bauchgefühl, aber sie kann als inspirierendes Werkzeug dienen, um achtsamer mit Freundschaften umzugehen, sie bewusster zu gestalten und sie zu vertiefen.

Skorpion (23.10. - 22.11.)

Der Skorpion gilt als intensiv, loyal, ehrgeizig und tiefgründig. Vor allem Freundschaften, die Intimität, Halt und Authentizität erlauben, sind für Menschen dieses Sternzeichens erfüllend.



Was Skorpionen guttut: Skorpione wollen in Freundschaften die Möglichkeit haben, ihre Gefühle zu zeigen und verstanden werden, auch die dunkleren Seiten. Statt Oberflächlichkeiten, brauchen Sie Beziehungen, in denen Vertrauen und Tiefe im Vordergrund stehen, sowie Menschen, die Ihren Impuls zur Transformation, Entwicklung und Authentizität würdigen.



Astrologischer Hinweis: Vor allem der sensible Krebs ist ein idealer Gegenpart zum Skorpion. Die beiden Wasserzeichen verstehen sich ohne Worte und verfügen über eine ideale Grundlage für Tiefe und Vertrauen. Schaffen Sie Zeit und Raum. Verbindungen brauchen beides, um zu wachsen. Und: Vergeben Sie auch mal Fehler.

Schütze (23.11. - 21.12.)

Schützen sind freiheitsliebend, optimistisch und abenteuerlustig. Daher brauchen sie Menschen in ihrem Leben, die diese Leichtigkeit leben und gleichzeitig Verbundenheit schaffen können.



Was Schützen guttut: Freundinnen und Freunde, mit denen sie gemeinsam Neues erleben. Reisen, Entdecken, einfach raus ins Leben. In zwischenmenschlichen Beziehungen sollten Offenheit, Humor und Lebensfreude jede Menge Platz finden. Schützen fühlen sich wohl mit Menschen, die ihren Drang nach Expansion und Entwicklung unterstützen.



Astrologischer Hinweis: Laut der Astrologie zählen Schützen zu den Zeichen, die Freundschaft besonders groß schreiben und es oft leicht haben, Freundinnen und Freunde zu finden. Allerdings müssen sie auch dranbleiben und ihre Freundschaften pflegen. Achten Sie also darauf, dass Ihre Beziehungen auch mal ruhen dürfen, denn nicht jeder Tag kann ein Abenteuer sein. Stabilität sichert Tiefe.

Steinbock (22.12. - 20.01.)

Der Steinbock gilt als zielorientiert, verlässlich und verantwortungsbewusst. Daher geben ihnen vor allen Freundschaften, die auf Ernsthaftigkeit, Loyalität und Dauerhaftigkeit ausgelegt sind, Sicherheit.



Was Steinböcken guttut: Sie brauchen das Gefühl, sich fallen lassen zu können, auch wenn Ihr Alltag von Struktur geprägt ist. Viel mehr als purer Spaß, sollten Rückhalt und Verlässlichkeit im Fokus stehen. Steinböcke brauchen Menschen an ihrer Seite, die ihren Ehrgeiz und ihre Werte anerkennen.



Astrologischer Hinweis: Da Steinböcke sich das Leben durch ihre Zielstrebigkeit manchmal unnötig hektisch machen, können Stiere etwas Gelassenheit in ihr Leben bringen. Auch, wenn es schwerfällt, sich zu öffnen, ist die bewusste Pflege von Beziehungen besonders wichtig.

Wassermann (21.01. - 19.02.)

Sie sind unkonventionell, freiheitsliebend und ideenstark. Daher sollten Wassermänner Freundschaften in ihr Leben ziehen, die Raum für Individualität und gemeinsames Wachstum bieten.



Was Wassermännern guttut: Als Wassermann brauchen Sie Freundinnen und Freunde, die Ihre Andersartigkeit schätzen und kreative Gespräche führen wollen. In diesen Kontakten sollten Freiheit und Verbundenheit im Gleichgewicht sein. Finden Sie Menschen, mit denen Sie Visionen und Projekte pflegen oder einfach Gedanken teilen können.



Astrologischer Hinweis: Wie kaum ein zweites Sternzeichen, stellt der Wassermann Freundschaften oft über Beziehungen. Er kann diese Verbindungen besonders wertschätzen. Aber auch, wenn sie ihre Freiheit lieben, sollten Wassermänner in Verbindlichkeit investieren. Ein kleines Ritual, regelmäßiger Austausch oder ein gemeinsames Projekt können Freundschaften nachhaltig stärken.

Fische (20.02. - 20.03.)

Fische gelten als sensibel, intuitiv, selbstlos und mitfühlend. Sie haben immer ein Ohr für andere. Daher fühlt sich dieses Zeichen mit Menschen wohl, die Seele, Tiefe und Empathie besitzen.



Was Fischen guttut: Sie wollen sich emotional zeigen können, ohne bewertet zu werden. Fische sind bekannt für ihre träumerischen Momente, daher sollten sie Beziehungen in ihrem Leben haben, die von Verständnis und Rückhalt geprägt sind. Fische fühlen sich vor allem mit Menschen verbunden, die ihre Kreativität, Tiefe und Sehnsucht nach Verbundenheit teilen.



Astrologischer Hinweis: Neben Gleichgesinnten, kann es Fische im Leben auch weiterbringen, wenn sie in die Realität zurückgeholt werden. Etwa durch eine Jungfrau an ihrer Seite. Achten Sie darauf, emotional nicht auszubrennen und geben Sie Ihren Freundschaften Struktur, etwa durch kleine „Check-ins“. Somit bleiben beide Seiten präsent.

Widder (21.03. - 20.04.)

Der Widder ist bekannt für seine energievolle, spontane und mutige Art, durchs Leben zu gehen. Freundschaften, die diese Energie aufnehmen und kanalisieren, sind daher genau der richtige Gegenpart.



Was Widdern guttut: Gemeinsam auf Entdeckungstour gehen, spontane Ausflüge, Events oder einfach gemeinsames Anpacken – Widder lieben Menschen, die ihre Leidenschaft für Aktion respektieren, sie aber auch mal zur Ruhe bringen können. Hier spielt Balance eine große Rolle. Es geht nicht immer nur um Tempo, sondern manchmal auch um die leiseren Momente.



Astrologischer Hinweis: Um diese ruhigen Momente auch wirklich im Alltag zu integrieren, ist die ausgeglichene Waage ein ideales Gegenstück. Gegensätze ziehen sich halt an – auch, wenn Widder sich ebenfalls mit der ungeduldigen Jungfrau verstehen. Sorgen Sie dafür, dass Sie auch in Ihrer Komfortzone Freundschaften pflegen und nicht nur die „Highspeed“-Verbindungen. Eine stabile Freundschaft, die manchmal bremst, kann Ihnen langfristig sehr guttun.

Stier (21.04. - 20.05.)

Menschen im Zeichen Stier schätzen Stabilität, Verlässlichkeit und gute Gespräche. Freundschaften, die diese Werte teilen, haben echtes Potenzial, lange Zeit zu halten.



Was Stieren guttut: Als Stier brauchen Sie Freundinnen und Freunde, die über Jahre hinweg präsent sind, auch wenn nicht jede Woche ein neues Abenteuer ansteht. Sowie Freundschaften mit einer ruhigen Basis für gutes Essen, gemütliche Abende und gemeinsames Lachen. Sie sollten Menschen anziehen, die Ihre Tiefe und Bodenständigkeit zu schätzen wissen.



Astrologischer Hinweis: Auch, wenn Sie manchmal mit dem Kopf durch die Wand wollen, sind Sie ein loyales Wesen. Ebenso wie der selbstlose Fisch. Die Kombination aus gefühlvollem Sternzeichen und sicherheitsliebendem Erdelement ist unschlagbar.

Zwillinge (21.05. - 21.06.)

Zwillinge lieben Kommunikation, Abwechslung und geistige Anregung. Daher brauchen sie mit ihrer geselligen Art Freundschaften, die beweglich, komfortabel und geistreich sind.



Was Zwillingen guttut: Der Zwilling liebt Menschen, mit denen er intensiv diskutieren, laut lachen und Ideen austauschen kann. Ihm tun Beziehungen gut, die Raum für Unabhängigkeit lassen, denn manchmal braucht er seine Freiheit. Setzen Sie auf Menschen, die neue Impulse oder Überraschungen in Ihr Leben bringen.



Astrologischer Hinweis: Nicht nur der Zwilling, auch der Wassermann verspürt den Drang nach Freiheit. Gleichzeitig sind vor allem Wassermänner gelassen und tolerant und bringen daher die idealen Vorraussetzungen für eine langjährige Freundschaft mit. Auch wenn Ihnen als Zwilling zahlreiche Bekanntschaften Freude machen, investieren Sie gezielt in Freundschaften mit Substanz.

Krebs (22.06. - 22.07.)

Emotionale Sicherheit, Verbundenheit und das Gefühl von „Zuhause“ sind für den Krebs lebenswichtig. Gute Freundschaften sind für ihn wie ein sicherer Hafen.



Was Krebsen guttut: Sie brauchen Freundschaften, in denen Sie sich öffnen können und Verständnis erfahren, insbesondere auch in emotionalen Momenten. Menschen, mit denen Sie vertraute Gespräche führen können und gemütliche Stunden verbringen, tun Ihrer Seele gut und das finden Sie vor allem in Beziehungen, in denen Verlässlichkeit und Empathie vorhanden sind.



Astrologischer Hinweis: Der Krebs zählt zu den emotionalsten Sternzeichen und fühlt sich deshalb vor allem mit dem gewissenhaften Steinbock verbunden. Neben Raum für Geborgenheit, dürfen Sie Ihre Freundschaften aber auch in die Abenteuer des Alltags mitnehmen.

Löwe (23.07. - 22.08.)

Löwen haben ein charismatisches Auftreten, lieben Gemeinschaft und möchten gesehen werden, gleichzeitig suchen sie nach echten Verbindungen. Sie brauchen Freundschaften, die Ihre Wärme widerspiegeln.



Was Löwen guttut: Suchen Sie nach Menschen, die Ihre Lebensfreude teilen und mit Ihnen feiern, sowohl im Alltag als auch im Besonderen. Setzen Sie auf Menschen, die eigenständig genug sind, damit Ihre Freundschaft auf Augenhöhe entstehen kann. Daraus resultieren Beziehungen, die Anerkennung, Spaß, aber auch Tiefgang erlauben.



Astrologischer Hinweis: Die beiden Feuerzeichen Löwe und Schütze begegnen sich ebenbürtig und gehen optimistisch sowie abenteuerlustig durchs Leben. Nutzen Sie also Ihre Strahlkraft, gönnen Sie Ihrer Freundschaft aber auch mal ruhigere Momente.

Jungfrau (23.08. - 22.09.)

Jungfrauen sind bekannt dafür, analytisch und zuverlässig zu sein. Sie führen Freundschaften mit echter Substanz und können mit Oberflächlichkeiten wenig anfangen. Zudem sind sie besonders detailverliebt und gewissenhaft.



Was Jungfrauen guttut: Mit ihrer Intelligenz, ihrem Sinn für Details und ihrer Fürsorge braucht die Jungfrau Freunde und Freundinnen, die diese Qualitäten kennen und schätzen. Sie führen Beziehungen, in denen Qualität über Quantität geht und statt Smalltalk, ehrliche Gespräche vorgezogen werden. Unterstützung, Struktur und gemeinsame Ziele spielen eine wichtige Rolle.



Astrologischer Hinweis: Wie schon erwähnt, verstehen sich Jungfrauen und Widder besonders gut. Die beiden teilen ihren Wissensdurst und das Feuerelement kann die Ungeduld des Luftelements verstehen. Bei stundenlangen Diskussionen kommt so keine Langeweile auf. Unser Tipp: Lassen Sie die Perfektion auch mal los. Spontane Unternehmungen oder unperfekte Treffen können oft die tiefsten Verbindungen schaffen.

Waage (23.09. - 22.10.)

Menschen, die im Zeichen Waage geboren wurden lieben Harmonie, Austausch und Ästhetik. Zu ihnen passen vor allem Freundschaften, die ausgewogen, kommunikativ und sozial sind.



Was Waagen guttut: Als Waage sehnt man sich nach Menschen, mit denen man sich auf Augenhöhe unterhalten, gemeinsam wachsen und lachen kann. Sie wünschen sich Beziehungen, in denen Schönheit in Form von Ideen und Kreativität sowie Harmonie spürbar sind. Besonders Menschen, die Konflikte bewusst angehen und gleichzeitig Freunde am Miteinander haben, tun ihnen gut.



Astrologischer Hinweis: Die Waage gilt als äußerst umgänglich und harmoniebedürftig. Durch ihre ausgeglichene Art ergänzt sie den manchmal eher launenhaften Zwilling ideal, der ihr Leben wiederum mit seiner mitreißenden Art bereichert. Da das Leben jedoch nicht immer nur harmonisch sein kann, sollte die Waage lernen, offen über ihre Bedürfnisse zu sprechen.

Freundschaften bewusst gestalten

Natürlich ist die Astrologie kein Gesetzbuch und Freundschaften, die funktionieren – trotz schwieriger Sternenkonstellationen – dürfen selbstverständlich beibehalten werden. Aber manchmal kann es helfen, astrologische Impulse zu nutzen, um tiefere Verbindungen aufzubauen und Freundschaften gezielt zu pflegen.