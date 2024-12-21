Jahreshoroskop 2025 - das verrät Ihr Sternzeichen fürs neue Jahr!

(21.3. – 20.4.) WIDDER. (Illustration: Ekaterina Ananina)

Beständigkeit, Motivation, Schaffenskraft, Urvertrauen, Lebensfreude

FREUNDSCHAFT

Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit haben Sie sich (den Eklipsen sei Dank) in den

letzten eineinhalb Jahren von der ein oder anderen Person verabschiedet. Susanne, die Sie schon aus dem Kindergarten kannten, Beate, mit der Sie eben noch um die Welt segeln wollten, und Martin, mit dem Sie Rotwein bis zum Morgengrauen tranken. Keine Sorge: Das Universum hat diese Freundschaften geprüft und alles entsorgt, was nicht zum höchsten Wohl aller war. Prüfen Sie, wem Sie vertrauen, und vermeiden Sie ein für alle Mal oberflächliche Verbindungen, die Ihnen nur Energie rauben.

LIEBE

Bis zum 18. April ist Mars noch im hochemotionalen Zeichen Krebs, das er proaktiv dazu nutzen wird, sehr gründlich mit Ihrem Rollenverständnis und Ihrem allzu traditionellen Familienbegriff aufzuräumen und die ein oder andere konservative Vorstellung in Brand zu stecken. Lassen Sie ihn. Und wundern Sie sich nicht, wenn plötzlich das Undenkbare für Sie denkbar ist. Ansonsten möchte das Jahr 2025 von Ihnen, das Sie sich mit allen Aspekten der Weiblichkeit befassen. Vor allem im Februar, wenn Venus in Ihrem Zeichen steht, sind Höhepunkte garantiert!

ERFOLG

Sie haben die letzten Jahre (zu) viel gearbeitet, und nun zahlt sich all Ihre Mühe aus

(Lieferdatum: Ende Mai)! Bis dahin verlangen die Planeten eine äußerst ruhige Herangehensweise. Prüfen Sie alle Details, auch wenn das Ihre Geduld maximal fordert. Denken Sie an Mariana Abramovićs Performance „Counting the Rice“ (2015), sie lud

Teilnehmer*innen dazu ein, sich an einen Tisch zu setzen und Reiskörner zu zählen – einfach, sehr langwierig und monoton. Den Rest des Jahres bleiben Sie dann in Ihrer sogenannten zone of genius und können aus Ihrem vollen Potenzial schöpfen. So schaffen Sie nicht nur für sich selbst, sondern auch für Ihr Umfeld den größten Mehrwert.

VERBLÜFFENDES

Er hat die Wirkung eines Gingershots auf nüchternen Magen! Für die Astronomen des alten China ist Ihr Planetenchef der „brennende Stern“, die alten Ägypter sprachen von „dem Roten“, und die Römer zogen Parallelen zum Kriegsgott: Mars ist der Planet, der Ihnen immer wieder zu Hilfe kommt. Der rote Power-Planet liebt Sie und ist im kosmischen Ballett für Ihren Anschub zuständig. Mars sorgt immer wieder dafür, dass Ihre Tatkraft von Urvertrauen und Lebensfreude getragen wird. In den Mythen verkörpert der große Widder die Kraft des Schutzes und der Entschlossenheit. Wie Ares, der mit seinem goldenen Vlies ausgesandt wurde, um Nepheles Kinder zu retten, werden auch Sie eine treibende Kraft sein. Das dürfen Sie ruhig mal so annehmen.

ACHTUNG!

Es ist kein Zufall, das sich 2025 gleich zwei große, wichtige und sehr langsame Planeten entscheiden, an Ihrer Seite zu wandeln. Neptun, der Planet der Spiritualität, der jedem Krieg den Stecker zieht, und Saturn, unser Meisterlehrer, werden Sie die nächsten Jahre zu Kriegerinnen des Lichts ausbilden. Bereiten Sie sich also vor. Bitte betreiben Sie 2025 sorgfältiges Energiemanagement. Und: Lernen Sie, zwischen Ihrem natürlichen Antrieb und ungezügelter, blinder Wut zu unterscheiden.

(21.4. – 20.5.) STIER. (Illustration: Ekaterina Ananina)

Gerechtigkeit, Klärung, Sisterhood, Abenteuer, Sinnlichkeit

FREUNDSCHAFT

Stellen Sie sich vor, Sie und Ihre Freundinnen stehen wie prachtvolle Lilien am Rand eines stillen Sees: weiße, gelbe, ja sogar orangefarbene – die Freundschaften, die Sie 2025 pflegen, sind wie diese seltenen Blumen. Sie wachsen in Tiefe und Schönheit, genährt von Vertrauen und Loyalität. Venus als Jahresregentin verleiht Ihren Verbindungen eine besondere Harmonie, vor allem unter Frauen. Sisterhood ist nicht nur ein Wort, das Maria Grazia Chiuri unlängst auf Dior-Shirts druckte. Wahre Freundinnen unterstützen einander in jedem Sturm. Das werden Sie 2025 erfahren.

LIEBE

Angeführt von Venus höchstpersönlich… Stellen Sie sich vor, Sie schweben in einem goldglänzenden Kleid durch einen Ballsaal. Ob Sie das nun forcieren oder nicht, Ihre Ausstrahlung wird unwiderstehlich sein! Denn die Planetin der Sinnlichkeit verleiht Ihnen eine ganz besondere Magie. Lassen Sie sich im August von einer heißen Sommerbrise treiben, die Ihnen garantiert den moralischen Kompass etwas verdrehen wird. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie aus dem Nichts eine Affäre mit diesem bestimmt 20 Jahre jüngeren Adonis, den Sie auf Scorpios aufgegabelt haben, beginnen. Es wird – heiß.

ERFOLG

Wenn Venus rückläufig ist (von Anfang März bis Mitte April), steht das Thema Finanzen im Fokus. Sie sollten deshalb klug Ihre Strategien überdenken und die Essenz Ihrer Ziele hinterfragen. Wie ein kostbares Parfum, das sich erst in der Ruhe entfaltet, wird Ihr Erfolg nachhaltiger, wenn Sie diese Zeit bewusst nutzen, um Verbindungen zu stärken, alte Kontakte aufzufrischen und Ihrem beruflichen Leben eine neue Ausrichtung zu geben. Vertrauen Sie bei Auseinandersetzungen auch darauf: Manchmal ist Rückzug der Schlüssel zum wahren Triumph. Auch Uranus und Jupiter wollen 2025 neue Horizonte aufreißen. Jupiter in Krebs ab Mitte des Jahres möchte Sie für eine eigene Immobilie gewinnen. Das wäre finanziell doch längst möglich – und eine gute Anlage.

VERBLÜFFENDES

Die sieben Schwestern im Sternbild Stier – Alkyone, Asterope, Elektra, Kelaino, Maia, Merope und Taygete – waren die schönen Töchter des Titanen Atlas und des Ozean-Geschöpfs Pleione und symbolisieren Schutz und Verbundenheit. Ihr Erscheinen, jeweils Ende Oktober, erinnert an die kosmische Ordnung und die enge Verbindung zwischen Himmel und Erde. Als Erdzeichen sorgen Sie deshalb bitte dafür, dass Sie Verbindung mit Mutter Erde aufnehmen und sich hin und wieder die Hände schmutzig machen – und sei es nur, um eine Primel, die Sie aus dem Supermarkt retten, einzupflanzen. Jeder Akt zählt.

ACHTUNG!

Leben ist Veränderung, was der wahre Stier nicht wirklich schätzt. Manchmal kommt das Unerwartete zart und leise, wie ein Schmetterling, der auf Ihre Schulter flattert. In diesem Jahr werden Sie einige solcher Überraschungen erleben. Uranus im

Stier bringt Ihnen bis 2026 immer wieder unerwartete Wendungen, die zunächst verwirren oder als Umweg erscheinen, sich dann aber als wertvolle Lektionen entpuppen. 2025 wird Ihnen das Unerwartete 2025 Schätze offenbaren, die Sie nicht gesucht haben. Finden ist das neue Suchen!

(21.5. – 21.6.) ZWILLINGE. (Illustration: Ekaterina Ananina)

Rettung, Vergebung, Reinigung, Mut, Begeisterung

FREUNDSCHAFT

Bei Ihren Freundschaften wird 2025 das Zauberwort Vergebung eine zentrale Rolle spielen! Coco Chanel und Misia Sert waren engste Freundinnen. Coco schenkte Misia bereits eine Stunde nach ihrem ersten Treffen 1917 auf einer Dinnerparty einen roten Pelzmantel. Die beiden entzweiten sich dann später wegen eines kolossalen Missverständnisses. Durch Vergebung aber konnten sie ihre Verbindung retten, und das bis an ihr Lebensende. Nicht aus Schwäche entschieden sie sich für Vergebung, sondern aus Einsicht. Vor allem die erste Jahreshälfte bietet Gelegenheiten, alte Wunden zu heilen!

LIEBE

Es wird so wie bei „La Boum – die Fete geht weiter“. Also bitte ziehen Sie sich entsprechend an. Das neue Jahr bringt eine längst überfällige tiefe Reinigung Ihres Herzens und eine Erneuerung der Liebe, ein Prozess, den Jupiter an Ihrer Seite schon 2024 angestoßen hat. Es ist ein bisschen wie Fensterputzen, so als würde Ihr Blick auf einmal klar und der Ballast der letzen unschönen Erfahrungen von Ihnen abfallen. Ihr Mut, sich emotional ganz zu öffnen, jeder Umbruch, jeder Neuanfang in Sachen Liebe wird belohnt. Ganz besonders im Juni und Juli.

ERFOLG

Es ist wichtig zu verstehen, dass der Planet Jupiter schon seit Monaten ein sehr wohlwollendes Auge auf Sie hat und noch bis zum 9. Juni in Ihrer unmittelbaren Nähe bleibt. Das ist gut, denn Jupiter betrachtet alle Dinge durch ein Vergrößerungsglas und macht das, was er berührt, größer, freundlicher und leichter. Dazu kommt Saturn, der möchte, dass Sie endlich lernen, langfristig zu denken. Sie müssen sich eigentlich nur merken, dass Sie die Zeit bis dahin gut nutzen. Und bitte notieren Sie die Rückläufigkeiten von Kommunikationsplanet Merkur mit Füller: 15. März bis 7. April; 18. Juli bis 11. August und 9. November bis 29. November. In dieser Zeit bitte keine großen Experimente wagen. Auch keine kleinen. Einfach: keine Experimente!

VERBLÜFFENDES

Hermes, der flinke Götterbote und noch dazu Ihr Planentenboss, ist der blitzgescheite Überbringer von brandneuen Nachrichten, aber auch der Gott der Grenzen und Übergänge. Er kann sich frei und unbescholten zwischen den Welten bewegen. Barfuß oder Lackschuh! Kommt Ihnen sehr bekannt vor? Gut. Aber: Oft ist es noch besser, anderen auch Raum zu geben. Wie eine kluge Gastgeberin, die das eigene Fest genießt, sollten Sie an Ihre eigenen Bedürfnisse, aber auch an die der anderen denken. Spaß ist wie Glück, beide werden größer, wenn man sie teilt. Denken Sie an Heidi Klum, wie Sie Zwilling, und deren legendäres Halloween-Fest.

ACHTUNG!

Im Zeichen der verbundenen Dualität, als neugieriges Luftzeichen, rechnen Sie ja schon fast zwanghaft mit unerwarteten Wendungen, die Ihre Perspektiven immer wieder verändern. Die so gewonnene Flexibilität ist und bleibt Ihr signature move – auch auf der Tanzfläche! Keine Sorge: 2025 werden die Überraschungen wie ein plötzlicher Sommerregen kommen, erfrischend und genau zur richtigen Zeit, sodass es Ihnen nicht langweilig wird. Passen Sie einfach auf, dass Sie sich vor lauter Dehnung nicht einen Bänderriss zuziehen. People pleasing ist übrigens auch very last season!

(22.6. – 22.7.) KREBS. (Illustration: Ekaterina Ananina)

Attraktivität, Sein, Erinnerungen, Ablenkung, Erneuerung

FREUNDSCHAFT

Vergessen Sie nie – Sie sind Heimat für so viele Menschen. Krebse sind und bleiben die treuesten Seelen und Königinnen der Wahlverwandtschaften des Tierkreises. Ein ewiger Gruß an dieser Stelle von Krebs Lady Diana. Und ehrlich gesagt, kann sich jedes Wesen einfach glücklich schätzen, eine Freundin wie Sie auf Speeddial zu haben. Eine, die dank ihres hyperfunktionalen Elefantenhirns wirklich nie vergisst. Weder Geburtstage noch tiefe Kränkungen, die schon Jahre zurückliegen („damals auf dem Abi-Ball hast du…“) Bitte entspannen Sie sich, das Leben will auch 2025 nach vorne gelebt werden. Ihr konstanter Retro-Mood kann auch nerven.

LIEBE

„Smooth Operator“! Wundern Sie sich nicht, wenn dieser Song im „Club Tropicana“, in der Bar des „Mandarin Oriental“ und auch sonst überall läuft. 2025 kann für den Krebs ein Jahr des Wachstums und der Stabilität sein – Venus schlägt mit roten Rosen und romantic vibes um sich. Allerdings möchte sie uns auch immer wieder einladen, tiefer hinzuschauen. Und statt Netflix lieber Ihre Bindungsängste und blockierte Familienmuster unter die Lupe zu nehmen. Denken Sie daran: We can do hard things! Frei nach Glennon Doyles Buch „Untamed“. Sollten Sie es noch nicht gelesen haben: Pflichtlektüre!

ERFOLG

Hier kommt die beste News! Ab dem 9. Juni rutscht der Planet Jupiter, ein Gasriese, der alles größer macht als Ihr Leitstern, an Ihre Seite. Für ein ganzes Jahr. Grüner wird es also nicht! Machen Sie das Unmögliche möglich, starten Sie durch und lassen Sie sich durch nichts mehr aufhalten. Schon gar nicht durch Ihren ewigen Selbstzweifel. Ihre Intuition und Ihr Einfühlungsvermögen werden Ihnen helfen, wichtige Entscheidungen zu treffen und erfolgreich zu sein. Auch eine Weiterbildung macht jetzt vollkommen Sinn! Oder ein Kind. Oder ein Haus. Oder alles!

VERBLÜFFENDES

Im griechischen Pantheon kämpfte einst der wagemutige Herkules gegen die vielköpfige Hydra, als die riesige Krabbe Karkinos ihn unerwartet von hinten attackierte und verletzte. Obwohl Herkules schließlich die Krabbe besiegte, erhob die Göttin Hera Karkinos für ihren unbändigen Mut in den Himmel – seitdem leuchtet sie als das Sternbild Krebs. Diese Geschichte zeigt, wie wir durch Courage und Entschlossenheit Unsterblichkeit erlangen können. Nur falls Sie sich mal wieder fragen sollten, woher Ihre unendliche Tapferkeit und Ihre tiefe Loyalität kommen. Vom Himmel!

ACHTUNG!

Trotz der vielen positiven Einflüsse sollten Sie 2025 darauf achten, sich nicht zu sehr in Ihre Emotionen zu verstricken. Das ist nicht einfach für eine wahre Krebs-Seele und erfordert eventuell ein rosarotes Schild im Bad, auf dem „You are not just your feeelings“ steht. Es könnte Momente geben, in denen Sie sich von Ihren Gefühlen überwältigt fühlen (Gruß vom Mond! Wann besorgen Sie sich endlich einen Mondkalender? Danke!) Nutzen Sie die multifacettierte Kraft, die dieses Venus-Jahr mit sich bringt, um sich ganz radikal um Ihre eigenen Bedürfnisse zu kümmern, Ihre Grenzen zu akzeptieren und die ganze Kraft des Wortes „Nein“ endlich konsequent zu verinnerlichen.

(23.7. – 23.8.) LÖWE. (Illustration: Ekaterina Ananina)

Königreich, Sinnlichkeit, Führung, Weisheit, Sicherheit

FREUNDSCHAFT

Hier der wichtigste Merksatz für 2025 und darüber hinaus, der Sie aus Ihrer Whitney-Houston-Solo-Performance-Nummer und der damit verbundenen Einsamkeit entlässt: „Ich überlasse auch anderen mal die Bühne.“ Soll heißen: Denken Sie auch an den Rest der Welt und nicht nur an sich. Aber: Hören Sie bitte auch niemals auf, die strahlende Sonne und das helle Licht der Hoffnung zu sein, das Sie für so viele Menschen und Mitgeschöpfe sind. Das ist genauso widersprüchlich und komplex wie der Rest des Lebens, klar. Und noch etwas: Hören Sie nie auf, Ihr Herz auf der Zunge zu tragen.

LIEBE

Nachdem Ihre Regentin, die Sonne, noch bis einschließlich März die Jahresenergie prägt (verabschieden Sie unsere Lebensspenderin stilecht mit Ihren Twerk-Künsten und drehen Sie ein kleines Abschiedsvideo ausschließlich für den privaten Gebrauch), ist dann Venus dran. Und wie! Der sexy Tanz des Lebens zwischen Venus und Mars verleiht Ihnen in vielen Aspekten eine magnetische New-Era-Next-Level-Anziehungskraft, die Ihre romantischen Beziehungen ganz automatisch auf eine neue Ebene heben wird. Venus sorgt dafür, dass Sie ganz sicher nicht nur auf einer Hochzeit tanzen. Hihi. Freuen Sie sich besonders auf die ersten drei Septemberwochen.

ERFOLG

Feuerwerk! Es gibt so unendlich viel Neues zu erleben, zu integrieren und zu lernen, es ist ein Fest. Sie sind von Ihrer natürlichen Führungsstärke, Ihrem Selbstvertrauen und großer Selbstwirksamkeit getragen. Besonders im Frühling, wenn Mars Ihnen Extra-Energie gibt, werden Sie große Fortschritte sehen. Aber: Sie neigen auch dazu, sich zu überanstrengen, und das birgt die Gefahr auszubrennen. Ihr Element ist und bleibt eben das Feuer, das auch sehr viel zerstören kann. Achten Sie darauf, immer wieder Pausen zu machen, nicht alles auf einmal zu wollen und besiegen Sie endlich Ihre FOMO (Ihre ständige und oft enervierende Angst, etwas zu verpassen). Sie müssen nicht überall dabei sein. Nur bei sich.

VERBLÜFFENDES

Der Sonntag ist der Tag der Sonne und somit Ihr Tag! Achten Sie im kommenden Jahr darauf, immer wieder ganz bewusst den Sonntag zu ehren und zu feiern. Am besten natürlich am Strand mit Ihrer ganzen Sippe (der Trend geht zur Wahlverwandtschaft!) Als den Tag, an dem Sie in Ihrem Element sind, der nur Ihnen und vor allem Ihrer Kreativität, Ihrer Freude und Ihrem Selbstausdruck gehört. Es gibt nichts, was Löwen stärker, goldener und lebendiger macht als ehrliche gelebte Freude aus dem Herzen heraus. Im Hier und Jetzt.

ACHTUNG!

Vermeiden Sie Machtkämpfe und Rangelei um jeden Preis. Seit Pluto ganz in das Zeichen Wassermann gewechselt ist und auch im Hinblick auf Neptun und Saturn, die beide ein Haus weiterziehen, können wir damit rechnen, dass sich in der Außenwelt viel bewegen wird. Leider nicht immer nur friedlich. Denken Sie daran: Als Königin des Tierreichs sind Sie für den Frieden im Rudel und darüber hinaus zuständig. Obwohl Sie in Ihrem Glanz, Ihrer königlichen Aura aufgehen, mahnen die Sterne 2025 auch zur Vorsicht: nicht zu übermütig werden! Schlagen Sie wichtige Ratschläge nicht in den Wind.

(24.8. – 23.9.) JUNGFRAU. (Illustration: Ekaterina Ananina)

Feinfühligkeit, Zuversicht, Gemeinschaft, Gerechtigkeit, Positivität

FREUNDSCHAFT

Liebe Jungfrau, 2025 bringt die ersehnte Klarheit in viele Ihrer Freundschaften. Sie erkennen, welche Verbindungen wirklich tief sind und welche sich schlicht erledigt und überlebt haben. Bedanken Sie sich bei den Mondknoten. Die letzten anderthalb Jahre waren eine Transformationszwickmühle. Und Sie waren wirklich sehr tapfer. Die finale und totale Mondfinsternis in Ihrem Zeichen am 14. März wirkt wie ein befreiender Gongschlag und wie das allerletzte Klingeln der Schulglocke am Tag des bestandenen Abiturs – auf so vielen Ebenen. Endlich! Aber hüten Sie sich davor, zu viel zu geben und sich immer um alles zu kümmern. Lassen Sie Ihre Freunde auch einmal für Sie da sein.

LIEBE

In der Liebe erwartet Sie 2025 eine sanfte, aber tiefgreifende Entwicklung. Bestehende Beziehungen wachsen eher durch leise, bedeutungsvolle Gesten – ein Blick, eine Berührung, die mehr sagen als die berühmten tausend Worte. Diese stillen Momente der Zuneigung sind es, die Ihre Partnerschaft bereichern. Die Venus-Energie begleitet Sie, indem sie Ihnen hilft, die leisen Zwischentöne der Romantik zu genießen, anstatt sich in Dramen zu verlieren. Die Geduld wird hier Ihre größte und eleganteste Verbündete sein. Den 12. August sollten Sie im Kalender mit einem Herz markieren. Und den Zeitraum vom 19. September bis 13. Oktober auch.

ERFOLG

Besonders in Zeiten, in denen Merkur rückläufig ist, könnten Missverständnisse, technische Ungeschicke und Verzögerungen auftreten, die Sie herausfordern, Geduld zu bewahren. Bleiben Sie positiv, setzen Sie klare Grenzen und erkennen Sie, dass auch Unvollkommenheit Teil des Lebens ist. Das große Ganze im Auge zu behalten und zu wissen, wann es genug ist, wird der Schlüssel zum Erfolg sein, besonders im Herbst. 2025 fordert Sie heraus, Ihren Drang nach Mikromanagement zu zügeln. Ihre Liebe zum Detail ist bewundernswert, aber verlieren Sie sich nicht in Kleinigkeiten. Zu viel Fokus auf Ordnung und Struktur kann dazu führen, dass Sie das Wesentliche aus den Augen verlieren – Ihre Freude! Das wäre schade, denn sie ist ein Geschenk.

VERBLÜFFENDES

Was Sie am meisten überraschen wird, ist Ihre Fähigkeit, spontan zu sein. Obwohl Sie Pläne lieben, zeigt sich gerade in diesen ungeplanten Momenten, wenn Sie eigentlich nur bei den Nachbarn geklingelt haben, um die berühmten zwei Eier zu leihen, und dann erst weit nach Mitternacht heimkommen, wahre Freude. Ein spontaner Trip oder eine unerwartete Einladung könnte Sie 2025 auf neue Ideen bringen und längst vergessene Wünsche wieder erwecken. Lassen Sie die Dinge gelegentlich einfach geschehen, das Leben könnte Sie in Richtungen führen, die Ihnen neue Perspektiven und große Portale öffnen. Diese Lockerheit bringt Ihnen ein Gefühl von Freiheit, das Sie vielleicht lange nicht gespürt haben.

ACHTUNG!

Saturn und Neptun legen Ihnen etwas mehr Souveränität nah, vor allem, wenn es um Ihre Gesundheit geht. Machen Sie sich und das Wohlergehen Ihres Körpers zur Priorität. Ganz egal, ob Sie endlich zugeben, dass Sie wirklich laktoseintolerant sind, doch kein Gluten vertragen, sich für regelmäßige Eiseninfusionen entscheiden oder gleich in den „Lanserhof“ ziehen – health first! PS: Der Darm ist laut Astro-Medizin Ihr Organ, passen Sie also gut auf Ihr Mikrobiom auf.

(24.9. – 23.10.) WAAGE. (Illustration: Ekaterina Ananina)

Fokussierung, Präsenz, Gleichgewicht, Segen, Lebensmut

FREUNDSCHAFT

2025 bringt Ihnen die einmalige Chance, wahre und aufrichtige Freundschaften zu vertiefen, indem Sie sich – Simsalabim! – auf das Wesentliche konzentrieren. Für Waagen steht immer die Qualität einer Beziehung über der Quantität, Sie suchen nicht (mehr) die große Anzahl an Kontakten, sondern fokussieren sich auf diejenigen, die Sie wirklich unterstützen und bereichern. Das ist ganz gut so. Einziger Einwand: Bringen Sie Ihr angeborenes Gwyneth-Paltrow-Perfektions-Gen unter Kontrolle und schauen Sie, dass sich Geben und Nehmen die – Achtung! – Waage halten und nicht jeder vor lauter people pleasing alles von Ihnen haben kann. Sie müssen nicht allen gefallen, setzen Sie Prioritäten!

LIEBE

Die Waage sehnt sich nach Harmonie (und einem Diplomatinnen-Pass!), das ist nun wirklich nichts besonders Neues. Was aber neu ist: Ab Ende März, mit Beginn der Widder-Zeit und dem Beginn des astrologischen Jahres, regiert die Herrscherin Ihres Zeichens, die Göttin der schönen Künste Venus höchstpersönlich. Für ein ganzes Jahr hat sie dann das Zepter in der Hand, und Amor frisst ihr aus der Hand. Von Blitzhochzeit, trunken vor Glück, bis zu einer plötzlichen Liebeserleuchtung vor Es Vedrà auf Ibiza – jetzt ist wirklich alles möglich. Großartig.

ERFOLG

Beruflich ist 2025 endlich Ihr Jahr der Fokussierung. Während Sie sich in den letzten Jahren vielleicht zu sehr verzettelt haben (keine Sorge, das passiert Luftzeichen schnell und liegt schlicht in der Natur der Sache), bietet dieses Jahr die Möglichkeit, ein paar Tabs zu schließen und Klarheit in Ihre Wünsche und Ziele zu bringen. Sie dürfen erkennen, welche Projekte Sie voranbringen und welche Sie nur ausbremsen. Ihre Venus hilft Ihnen, sich liebevoll, aber bestimmt von Dogmen und dem Ballast der alten Geschichten zu verabschieden.

VERBLÜFFENDES

Hier kommt eine wichtige Erkenntnis: Waagen haben das ultimative Recht auf Schönheit. Und in einem von Venus regierten Jahr ganz besonders. Wenn Sie sich fragen, warum Sie drei Tage bei Farrow and Ball verbringen könnten, beleidigt sind, wenn das Geschirr nicht zum Tischtuch passt, alles für den perfekten Trench tun würden und eine Monatsmiete für Skincare ausgeben, beruhigen Sie sich. Und wiederholen Sie: „Ich habe ein Recht auf Schönheit.“ Der Tag der Woche, der zur Venus gehört, ist übrigens der Freitag. Machen Sie ihren Freitag ganz bewusst zu dem Tag, an dem Sie alles tun, was noch schöner macht. Innen und außen!

ACHTUNG!

Von Januar bis zum 24. Mai und dann wieder vom 2. September bis Februar 2026 steht unser strenger Mathelehrer (der eigentlich nur das Beste will, aber das darf niemand merken), der Planet Saturn, der immer wieder Lektionen und knifflige Aufgaben für uns hat, noch in den Fischen, was für positive und erleuchtende Einflüsse sorgt. Dazwischen und danach allerdings ist Saturn im Gegenzeichen der Fische, dem Widder, und wird die ein oder andere knackige Karma-Lektion für Sie bereithalten. Sorgen Sie den Sommer über für Stabilität. Und St(r)andhaftigkeit. In einem wunderschönen Seidenkaftan, wie ihn nur Waagen besitzen.

(24.10. – 22.11.) SKORPION. (Illustration: Ekaterina Ananina)

Dualität, Vergebung, Klarheit, Freude, Wandel

FREUNDSCHAFT

Samantha Jones aus „Sex and the City“ kennen Sie. Ihre Freundschaft mit Carrie Bradshaw spiegelt perfekt die Skorpion-Dynamik wider: leidenschaftlich, mutig, offen, aber nicht ohne Konflikte und zeitweilige Distanz. Dieser Widerspruch prägt auch Ihre Freundschaften 2025, sie sind tief, intensiv, aber mit Herausforderungen. Hiermit haben Sie die offizielle Erlaubnis, alle Folgen noch mal zu schauen! Zu Schulungszwecken. 2025 wird ein Jahr der Dualität, auch in Ihren Freundschaften, liebe Skorpione! Sie gewinnen tiefe Einsicht darüber, wer wirklich an Ihrer Seite steht. Ihre instinktive Fähigkeit, hinter die Fassade zu blicken, zeigt Ihnen, auf wen Sie sich verlassen können. Und auf wen nicht. Loyalität ist Ihre Währung.

LIEBE

Auch wenn karmische Verbindungen nicht immer einfach sind – Sie sehnen sich nach tiefen, echten, mit Haut und Haar, Ganz-oder-gar-nicht-Verbindungen, und das ist auch völlig okay so. Im Gegenteil, Sie sind herzlich eingeladen, ab sofort wirklich keine halbgaren Kompromisse mehr zu machen. Schon gar nicht im Negligé oder auch ohne – bitte hören Sie noch einmal den apokalyptischen Song „Everybody Knows“ von Leonard Cohen. Beenden Sie merkwürdige Beziehungen. Bleiben Sie bei Ihrem Anspruch, dass Sie ohne eine Begegnung auf Seelenebene besser allein dran sind. Und: Anstatt Vergeltung für alte Verletzungen zu suchen, finden Sie Erfüllung in Vergebung und knospendem Neubeginn.

ERFOLG

In diesem Jahr kommt unglaublich viel in Bewegung, schon in den ersten Monaten spüren Sie immer wieder die Energie eines Rennpferds, das der berühmte Hafer sticht. Ihre Intuition, mit der Sie laserscharf hinter Lügen aller Art schauen können, ist wirklich ein Geschenk, dessen Wert Sie gar nicht hoch genug einschätzen sollten. Besonders im Herbst könnte Ihnen ein lang erwartetes Angebot die Möglichkeit bieten, alte Konflikte zu lösen und neue Freude in Ihrem beruflichen Leben zu finden.

VERBLÜFFENDES

Pluto, Ihr Herrscherplanet, ist nach jahrelangen, harten Kämpfen endlich in den Wassermann eingetreten und verharrt dort bis ins Jahr 2044! Das bleibt natürlich nicht unbemerkt, die kraftvolle Kombination bringt radikale Veränderungen. Wassermann steht für Freiheit und Innovation, während die Pluto-Energie immer wieder Transformation erzwingt. Es ist ein für alle Mal Zeit, alte Muster radikal loszulassen und sich mutig auf persönliche und gesellschaftliche Erneuerungen einzulassen. All das macht Sie zu einer sehr souveränen Agentin des Wandels. Also: Wandeln Sie. Zwischen den Welten, durch Schatten, durch die gläserne Decke – und auch mal auf dem Opernball.

ACHTUNG!

Unruhestifter und Rebell Uranus in Spannung zu Ihrer Skorpion-Sonne macht in vielen Dingen schlicht kurzen Prozess und drängt Sie, das Unaufgearbeitete nun auch nicht mehr eine Sekunde länger zu verdrängen. Good news: Zwischen 7. Juli und 9. November gibt es eine schöne Transformationspause. Und noch eine Bitte: Achten Sie darauf, nicht grundlos Ihren Stachel auszufahren. Wie sagte schon der kluge Paracelsus? Die Dosis macht das Gift!

(23.11. – 21.12.) SCHÜTZE. (Illustration: Ekaterina Ananina)

Anerkennung, Reinigung, Güte, Illusion, Inspiration

FREUNDSCHAFT

2025 bringt Ihnen, liebe Schützen, viel Anerkennung in Ihren Freundschaften. Sie werden von Menschen umgeben sein, die Ihre Großzügigkeit schätzen, doch es ist wichtig, sorgfältig zwischen echten Herzensverbindungen, Co-Abhängigkeiten und verwirrenden Zweckbeziehungen zu unterscheiden. Ihr grenzenloser Optimismus hat manchmal eben leider einen Boomerang-Effekt. Denken Sie daran, wenn Sie mal wieder meinen, den nächsten Schulball im Alleingang organisieren, den Vorsitz der Nachbarschaftshilfe übernehmen und gleichzeitig Heu für Kaninchen in Not sammeln zu müssen. Auch Ihre soziale Batterie kommt einmal an ihre Grenze.

LIEBE

Venus sorgt kollektiv dafür, dass die Liebe im Mittelpunkt steht, macht aber mit tapferen Schützenherzen den ein oder anderen feurigen Mata-Hari-Salto, schließlich war Tanz für Mata Hari (alias Margaretha Geertruida Zelle) nicht nur Ausdruck von Bewegung, sondern von Freiheit, Verlangen und Selbstbestimmung. Klingelt da was? Sie dürfen, nein müssen, lernen, zwischen Illusion und Inspiration zu entscheiden (besonders im März und April, wenn die liebe Venus rückläufig ist). Das fordert Konsequenz, braucht Mut und eine gute Maniküre. Haben Sie. Freuen Sie sich also auf einen wilden und weisen Dezember.

ERFOLG

Sie können alles schaffen, jedoch nicht ohne Anstrengung. 2025 ist eher ein Marathon als ein Sprint, der viel Disziplin und Ausdauer von Ihnen verlangt. Und immer wieder Ihre heilige Vision. Bis zum 9. Juni steht Ihr Glücksplanet Jupiter genau gegenüber im Zeichen Zwilling, das ist wie eine Art himmlische Bestandsaufnahme und gleichzeitig ein Wendepunkt. Weite Reisen, große Feste, neue Horizonte und Fortbildungen, all das steht jetzt unter einem guten Stern. Anfang Juni bis Ende August wirken Saturn, Uranus und Neptun super harmonisch zusammen – auch gut, Veränderungen gelingen Ihnen dann leichter!

VERBLÜFFENDES

Jane Austen war wie Sie eine großartige Schützin! Ihre legendären und bis heute so wichtigen Romane atmen die Signatur Ihres Zeichens – und brennen für Freiheit, Abenteuer und Unabhängigkeit. Austen schrieb mit scharfem Blick, spitzer Feder und rebellischer Grundhaltung gegenüber den gesellschaftliche Normen ihrer Welt. In Zeiten des Wandels. Nehmen Sie Ihren Mut, neue Wege zu gehen, mit in das neue Jahr. Lesen Sie „Sense and Sensibility“ noch mal. Und machen Sie Notizen.

ACHTUNG!

2025 erfordert, dass Sie sich sehr gut vor falschen Annahmen hüten. Ihre Güte könnte manchmal ausgenutzt werden (vor allem, wenn Jupiter ab Mitte des Jahres im Krebs steht!). Seien Sie mutig und trennen Sie sich von Menschen oder Projekten, die nicht in Ihrem besten Interesse sind. Nur durch klare Grenzen (Saturn!) können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und den Platz für Inspiration und inneres Wachstum schaffen, den Sie sich so wünschen. Und auch brauchen, um Ihre Fackel des glühenden Optimismus weiter hochzuhalten. Für uns alle.

(22.12. – 20.1.) STEINBOCK. (Illustration: Ekaterina Ananina)

Ganzheit, Dankbarkeit, Potenzial, Optimismus, Hingabe

FREUNDSCHAFT

Ihre Freundschaften sind Ihr Fels in der Brandung, Ihre nicht verhandelbare Schutzburg, ein Ort der inneren Erneuerung, wie ein geheimnisvoll blühender Garten – in diesen Momenten fließt die Zeit langsamer, tiefe Gespräche öffnen Ihnen neue Türen zu Verständnis und Verbundenheit, sie sind Ihre emotionalen Spiegel. Daran kann kein neues Jahr der Welt etwas ändern. Aber 2025 lädt Sie ein, die Liebe zu Ihren Freunden noch proaktiver und bewusster auszudrücken und zu leben. Dankbarkeit ist der Schlüssel, der Ihre Beziehungen stärkt und Ihnen die Wärme gibt, die Sie brauchen, um zu wachsen.

LIEBE

Die Liebe ist 2025 eine mal mehr, mal weniger harmonische Sinfonie von Momenten, Begegnungen und Verbindungen. Seit Pluto 2024 endgültig Ihr Zeichen verlassen hat, haben Sie wieder mehr Raum im Herzen und die rosa Brille sitzt irgendwie entspannter auf Ihrer manchmal so strengen Nase. Bis März fließt alles harmonisch, doch ab April fordert Sie das Leben auf, mit den Veränderungen mitzuschwingen – das Venus-Jahr verlangt die totale Hingabe an die Themen der Weiblichkeit. Also ran an den Gefühlsspeck.

ERFOLG

Beruflich gleicht das Jahr dem Bau eines architektonischen Meisterwerks: Jedes Detail erfordert liebevolle Sorgfalt und Ihre ganz persönliche Signatur der Klarheit. Und machen wir uns nichts vor: Steinböcke sind für den Erfolg gemacht. Egal, ob Sie entscheiden, an der nächsten Olympiade teilzunehmen, CEO zu werden oder nur mal kurz die Welt retten (das wäre gut!) – Sie sind gemacht für die Führungsebene! Und für Auszeiten. Viele Auszeiten. Von Juni bis Oktober bieten sich Ihnen besonders wertvolle Zeitfenster für Reflexion und Neuorientierung. Am besten jetzt schon ein Retreat buchen!

VERBLÜFFENDES

David Bowie, wie Sie ein Steinbock, verstand es, die Zeit (Ihr Thema!) als etwas, das er selbst formen konnte, zu nehmen, anstatt sich von ihr bestimmen zu lassen. Mit seiner Figur Ziggy Stardust schuf er eine Zukunftsvision, die ihrer Zeit Lichtjahre voraus war, während er durch akribische Planung und stetige Erneuerung immer relevant und very now blieb. Seine Fähigkeit, die Zeichen der Zeit zu lesen und sie in seinem Sinn zu drehen, ist unglaublich inspirierend – vor allem auf einem Planeten, der sich immer schneller dreht. Seien Sie Ziggy und steigen Sie in Ihre ganz eigene time machine!

ACHTUNG!

Bis April bleibt Ihr persönlicher Leitplanet, der manchmal etwas strenge Saturn, in den schwebenden Fischen und fordert Sie auf, sich mit den feinen, oft unsichtbaren Aspekten Ihres Lebens auseinanderzusetzen. Setzen Sie auf Klarheit in Ihren Entscheidungen. Ab April wechselt Saturn dann in den Widder, und der Druck, schnell zu handeln, steigt. Lassen Sie sich jedoch bloß nicht zu allzu impulsiven Entscheidungenhinreißen – kluge Planung und geduldiges Vorgehen sind jetzt

entscheidend. Saturn verlangt Disziplin von Ihnen, und gerade in diesen herausfordernden, wechselvollen Zeiten zahlt sich langfristiges Denken aus. Aber

das wissen Sie ja.

(21.1. – 19.2.) WASSERMANN. (Illustration: Ekaterina Ananina)

Ehrfurcht, Ekstase, Liebe, Stärke, Gelassenheit, Fülle

FREUNDSCHAFT

Ihre Freundschaften gleichen einem Drachen mit holografischen Flügeln, der von den Winden des Wandels hoch in die Lüfte getragen wird. Sie schweben flatternd und frei von einer Blüte zur nächsten, sind und bleiben im Flow, was vom Rest der Welt oft sehr beneidet wird. Das neue Jahr wünscht sich allerdings von Ihnen etwas mehr Verbindlichkeit und Boden unter den Füßen. Und bitte hören Sie nicht auf, das zu tun, was Sie am besten können: Neues schaffen, Netzwerke bilden und Gemeinschaften kreieren. Und Träume wahr machen!

LIEBE

Eines Ihrer Hauptthemen hier auf Erden ist dieses konstant nagende Gefühl, einfach nicht ganz verstanden zu werden. Das berühmte Freak-Element, das Sie immer so anders sein und wirken lässt. Ihr Begriff von Liebe ist schlicht neuer, anders und sehr viel multidimensionaler, nicht ganz von dieser Welt. Das ist in Ordnung! Venus hilft Ihnen im kommenden Jahr, Ihr Alien-Gen noch besser zu integrieren, noch mehr Verbindungen einzugehen und bestehende Bindungen zu etablieren. Die Liebe 2025 fühlt sich aber auch weiterhin außerirdisch an. Vergessen Sie trotzdem nicht, ab und zu nach Hause zu telefonieren.

ERFOLG

Lassen Sie alte und angebliche Sicherheiten hinter sich und nutzen Sie diese radikalen Zeiten der maximalen Veränderung, um in ganz neue, unentdeckte Gebiete und in die unerforschte Tiefsee Ihres Seins vorzustoßen. Was zunächst wie eine plötzliche Böe erscheint, wird sich als der perfekte Rückenwind erweisen, mit dem Sie Ihre Ziele erreichen können. Als drittes Luftzeichen im Tierkreis dürfen Sie sich auf himmlische Luftströme und Himmelsleitern einlassen. Uranus, der Planet der Überraschung, ist immer an Ihrer Seite und sorgt mehr oder weniger sanft dafür, dass das, was Sie vielleicht für einen Umweg halten, der richtige Weg ist. Uranus, Neptun und Pluto bilden im Sommer ein harmonisches, anregendes Dreieck, das unglaublich inspiriert. Freuen Sie sich!

VERBLÜFFENDES

Ihr Planetenboss Uranus ist ein heller Blitz, der am Horizont erscheint – unerwartet, voller Staunen und plötzlicher Wendungen werden Ihre Pläne immer wieder auf den Kopf gestellt, ähnlich wie der Planet Uranus selbst, der buchstäblich „auf der Seite liegt“. Genau wie Uranus’ ungewöhnliche Neigung können Sie sich immer wieder auf Phasen gefasst machen, in denen Sie Ihr Leben plötzlich aus einer völlig neuen Perspektive betrachten können. Diese radikalen Umwälzungen bringen jedoch die Chance, aus eingefahrenen Bahnen auszubrechen und vollkommen neue Horizonte zu erkunden. Toll!

ACHTUNG!

Ab Juli, wenn Ihr Uranus, der für Innovation, Freiheit, Unabhängigkeit, Originalität und Revolution steht, zum ersten Mal in die Zwillinge wechselt, sollten Sie wachsam bleiben und den Himmel schon am Morgen auf Ufos untersuchen. Mögliche Partner wie Zwillinge funken und senden gleichzeitig. Durch Schwingungserhöhungen könnten noch mehr Risse in alten Strukturen auftauchen, doch mit klugem Timing und Geduld können Sie Ihr Raumschiff geschickt navigieren. Hat jemand Gym gesagt? Ja. Bewegung hilft. Immer!

(20.2. – 20.3.) FISCHE. (Illustration: Ekaterina Ananina)

Verbundenheit, Langlebigkeit, Ergriffenheit, Vision

FREUNDSCHAFT

Ihre Freundschaften sind natürlich nicht ganz von dieser Welt, im Himmel geschlossen und mit großer Sicherheit fluid. Sie suchen nach Menschen, die Ihre tiefen Wünsche und Visionen teilen. Diese Menschen müssen nicht aus Ihrer Peer-group stammen, sondern sind vielleicht so ganz anders als Sie. Schließlich suchen Sie nach Gefährt*innen, die Ihre Sehnsüchte und Träume teilen, nicht denselben Background. Lassen Sie sich überraschen, wer sich neu in Ihrem Leben zeigt. Das wird aufregend.

LIEBE

Die Liebe 2025 steht für Fische ganz im Zeichen von Neptuns Wunsch, irdische Begrenzungen zu überwinden. Überirdische Liebe also. Beziehungen fühlen sich tiefer und fast mystisch an, als ob Sie und Ihr Lebensmensch sich auf einer spirituellen Ebene begegnen. In der Übergangsphase zwischen Neptun in den Fischen und seinem Wechsel in den Widder könnte es Momente geben, in denen Wünsche und Hoffnungen ganz unerwartet Gestalt annehmen. Doch seien Sie vorsichtig: Nicht alle Träume lassen sich sofort verwirklichen, und nicht alle Brillen sind rosa – die Energie Neptuns kann auch für schiere Illusionen sorgen. Leider.

ERFOLG

Neptun, Ihr Heimatplanet war die letzten 14 Jahre im Zeichen Fische und damit an Ihrer Seite. 2025 macht sich genau dieser Neptun ganz langsam, aber sicher auf den Weg Richtung Widder, dem Zeichen des Durchbruchs. Am 30. März folgt der erste Eintritt von Neptun in den Widder. Er kehrt noch einmal (22. Oktober) in die Fische zurück, um dann von 2026 bis 2029 im Widder zu bleiben. Das ist life changing! Und Zeit für einen soliden und langfristigen Plan. Neptun gibt Ihnen die Fähigkeit, spirituelle und berufliche Ziele fantasievoll aber langfristig zu planen. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht von Illusionen leiten lassen und führen Sie regelmäßige reality checks durch. Am besten in Rücksprache. Buchen Sie ein Coaching.

VERBLÜFFENDES

In den 1970er-Jahren führte die CIA im Rahmen des „Stargate Project“ Experimente zur Erforschung von Telepathie und anderen übersinnlichen Phänomenen durch. Diese geheimen Studien sollten herausfinden, ob Gedankenübertragung und Fernwahrnehmung für Spionagezwecke genutzt werden könnten. 2025 brauchen wir keine Studien, die Einflüsse von Uranus verstärken Ihre Fähigkeit, auf einer tieferen, vielleicht sogar telepathischen Ebene mit Menschen zu kommunizieren. Plötzlich wissen Sie, was Ihr Gegenüber denkt – ein gedankliches Echo, das Sie verblüfft. Vertrauen Sie auf diese unsichtbaren Verbindungen, denn sie könnten Ihnen Zugang zu Einsichten verschaffen, die Worte nie erreichen.

ACHTUNG!

Wenn Neptun zwischen Fische und Widder wechselt, bringt das eine sehr hohe spirituelle Energie mit sich. Bitte seien Sie so gut und versuchen Sie, einen gesunden Umgang mit diesen konstanten Wechselbädern der Gefühle zu finden. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie plötzlich die Lottozahlen vorhersagen können (und nutzen Sie es), nehmen Sie genug Salzbäder und bleiben Sie im Körper! Und vor allem akzeptieren Sie nun, dass Flucht keine Lösung ist. Außer von Zeit zu Zeit auf die Malediven. Und noch etwas: Bitte stellen Sie Ihr Konsumverhalten auf den Prüfstand, ganz besonders, was das Thema Alkohol angeht.