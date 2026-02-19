ABO Suche
monsieur Jetzt lesen
Subscription
MADAME im Abo: Verpassen Sie keine Ausgabe - mehr erfahren.
All Mode Beauty Lifestyle Travel Health Schmuck Culture Horoskope
Anzeige von Bethmann Bank
Lifestyle

Investment Matters: Das achte Weltwunder – die Kraft des Zinseszinseffektes

Von Johanna Handte
Weiterlesen ↓
19 Feb 2026
Investment Matters: Das achte Weltwunder – die Kraft des Zinseszinseffektes Investment Matters: Das achte Weltwunder – die Kraft des Zinseszinseffektes
Was hat die Birkin Bag mit Finanzen zutun? (Foto: Getty Images)

MADAME Newsletter - Erhalten Sie stilvolle Inspiration, exklusive Inhalte und Gewinnspiele, digital und kostenlos.

Curated from Exklusiv online
Jetzt zum Newsletter
anmelden
Was hat die Birkin Bag mit Finanzen zu tun – abgesehen von ihrem stolzen Preis? Johanna Handte, Chief Investment Officer der Bethmann Bank, erklärt die Wichtigkeit von Geduld in der Finanzwelt und viele weitere Themen in Teil zwei von drei der Kolumnen-Reihe "Investment matters".

Die Birkin Bag: eine Legende, ein Statement Piece. Kaum ein Accessoire steht so sehr für Luxus, Handwerk und Begehrlichkeit. Jede Tasche wird von einem einzelnen Kunsthandwerker gefertigt, Stück für Stück, mit enormer Präzision – sie ist das Gegenteil von Fast Fashion. Genau diese Eigenschaften, Qualität, Exklusivität und ihr faszinierender emotionaler Entstehungsmythos haben sie zu einem der begehrtesten Objekte der Modewelt gemacht.

Doch jenseits von Stil und Status erzählt die Birkin Bag noch eine andere Geschichte: die von langfristigem Wert. Manche Dinge gewinnen nicht durch Geschwindigkeit, sondern durch Dauer an Bedeutung. In der Investmentwelt gibt es ein Prinzip, das ähnlich funktioniert – leise, kontinuierlich und oft unterschätzt: Compounding, der Zinseszinseffekt.

Geduld zahlt sich aus

Compounding bedeutet, dass Gewinne nicht nur einmal entstehen, sondern sich selbst vermehren. Die Erträge werden erneut investiert und erzeugen neue Erträge. Wachstum verläuft dadurch nicht linear, sondern exponentiell. Ein kleines Rechenbeispiel macht das greifbar: Wer 100 Euro zu 10 % anlegt, hat nach einem Jahr 110 Euro. Nach zwei Jahren sind es aber nicht 120 Euro, sondern 121 Euro, weil die Rendite nun auf das bereits gewachsene Kapital berechnet wird. Nach drei Jahren liegen wir nicht bei 130, sondern bei rund 133 Euro.

Der Unterschied wirkt zunächst minimal. Doch genau darin liegt die Kraft des Zinseszinses: Am Anfang passiert wenig Sichtbares, später wird der Effekt jedoch umso deutlicher. Je länger der Zeitraum, desto stärker entfaltet sich diese Dynamik. Bei einer Rendite von 10 % verdoppelt sich Kapital ungefähr alle sieben Jahre und nicht alle zehn Jahre, wie viele fälschlich annehmen. Aus 100 Euro werden 200, dann 400, dann 800 Euro – nicht durch zusätzliche Einzahlungen, sondern weil die Zeit und der Zins zu arbeiten beginnen.

Das ist einer der wichtigsten Gedanken hinter langfristigem Investieren: Entscheidend ist weniger der perfekte Zeitpunkt oder der große Einmalbetrag, sondern wie lange Geld die Chance bekommt, zu wachsen. Geduld wird zur eigentlichen Ressource.

„Eine Ikone entsteht selten über Nacht“

Hinter der Birkin Bag steht Hermès, selbst ein Unternehmen, welches stetig über Jahrzehnte hinweg wächst und deswegen auch zu den klassischen „Compounder“-Aktien gehört. Es steht für konsequente Markenführung, Preisdurchsetzung und Qualität – Eigenschaften, die sich erst über lange Zeiträume voll entfalten. Die Aktie hat über viele Jahrzehnte hinweg außergewöhnlich hohe Renditen erzielt; historische Auswertungen zeigen annualisierte Werte im Bereich von etwa 20 % über fast 33 Jahre.

Was bedeutet das praktisch? Hätte man vor rund 33 Jahren 100 Euro in Hermes investiert, hätte sich das Kapital um ein Vielfaches gesteigert, nämlich auf ca. 40.000 Euro.

Das ist eine weitere unerwartete Gemeinsamkeit zwischen Mode und Finanzen: Eine Ikone entsteht selten über Nacht. Sie gewinnt an Wert durch Beständigkeit, Wiedererkennungswert und die Fähigkeit, Generationen zu überdauern. Ähnlich funktioniert Compounding: Es belohnt nicht Lautstärke und Spontanität, sondern Ausdauer und Disziplin.

Der Zinseszinseffekt ist deshalb kein spektakulärer Trick, sondern schlichtweg das achte Weltwunder, wie einst der Physiker und Nobelpreisträger Albert Einstein gesagt haben soll. Ob diese Aussage tatsächlich von ihm stammt, ist umstritten. Treffend bleibt der Gedanke trotzdem: Kaum ein Prinzip wirkt so leise – und zugleich so kraftvoll.

Johanna Handte, Chief Investment Officer der Bethmann Bank (Foto: Bethmann Bank)

„Natürlich haben nicht alle Frauen dieselben Bedürfnisse. Doch ob Familiengründung oder Nachfolgeplanung, Rush Hour oder Ruhestand: Geld spielt immer eine Rolle. Statistisch gesehen leben Frauen länger als Männer, und sie denken Vermögen über Generationen hinweg. Gute Gründe, sich mit dem Thema Geldanlage auseinanderzusetzen und mit Gleichgesinnten auszutauschen. Die Women’s-Wealth-Angebote der Bethmann Bank unterstützen Sie dabei.“

Hier finden Sie weiterführende Infos zum Thema Women’s Wealth.

Warum Frauen anders investieren sollten
Warum Frauen anders investieren sollten
Mehr entdecken
Investment Matters: Warum „Time in the market” mehr zählt als „Timing the market”
Investment Matters: Warum „Time in the market” mehr zählt als „Timing the market”
Johanna Handte
Von
Johanna Handte
Published 19 Feb 2026
Aktie Facebook LinkedIn
Wählen Sie jetzt Ihr MADAME-Abo mit
exklusiven Vorteilen.
Madame
Spezial: Jahresabo MADAME
Jahresabo mit 11 Ausgaben
€ 99.00 € 9.90
Madame
Mini-Abo MADAME
3 Ausgaben
€ 17.55
Madame
MONSIEUR Abo
4 Ausgaben
€ 32.00
Die Beautiful Minds Media GmbH sendet mit Ihrer Zustimmung auf Sie und Ihre Interessen zugeschnittene Mitteilungen. Zum Zwecke der Personalisierung analysieren und verarbeiten wir die von Ihnen im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen bereitgestellten Daten sowie Ihre Interaktionen mit uns. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.