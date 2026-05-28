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Kuratiert aus Ausgabe Juni 2024
Beauty

In Sonne getaucht: So schimmert ihr Bronzing Puder am besten

Von MADAME Redaktion
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28 Mai 2026
In Sonne getaucht: So schimmert ihr Bronzing Puder am besten In Sonne getaucht: So schimmert ihr Bronzing Puder am besten
Make-up Artist Lucia Pica teilt ihre Tipps (Foto: Zeb Daemen)

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Shimmering Lights - Cremes, Puder und Öle für den glowy Look. So klappt es mit dem Star-Produkt des Sommers

Welche Gold-, Bronze- oder Kupfernuance am besten zu einem passt, hängt vom Hautton ab, weiß Make-up Artist Lucia Pica von Byredo: „Helleren Hautfarben steht eher ein ebenfalls helleres, elfenbein­farbenes Gold, während ich bei dunkleren Hauttönen wärmere und intensivere Nuancen wählen würde.“

Bronzer mit Schimmerpartikeln werden dort aufgetragen, wo das Licht der Sonne hinfällt und man als Erstes braun wird. Also auf den Wangenknochen, aber nicht zu weit in der Gesichtsmitte, nur ganz wenig auf dem Nasenrücken und dem Lippenherz, Schultern und Schlüsselbein. Matte Brauntöne verwendet man zum Konturieren unterhalb der Wangenknochen, seitlich der Stirn und im Dekolleté. Immer von außen nach innen arbeiten.

Besonders lang haftend sind flüssige „Tints“, die nach dem Trocknen viele Stunden halten. Cremes und Puder reiben sich leichter ab, dagegen helfen Make-up-Fixiersprays.
Lucia Pica verwendet für Puder einen weichen Blending Brush, Cremes klopft sie mit den Fingerspitzen ein. „Das kann auf dem Gesicht etwas ungewohnt sein, aber so verbindet sich das Produkt besser mit der Haut.“

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Published 28 Mai 2026
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