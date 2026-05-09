Horoskop: Die Sternzeichen essen, wie sie lieben

Manche Paare finden sich bei Bio-Brunch und stillen Abenden, andere erst dort, wo es laut, würzig und ein bisschen gefährlich wird: Wie wir essen, verrät mehr über Nähe, Begehren und Bindung, als es Gespräche und Dating-Apps je könnten. Astrologie-Expertin Alexandra Kruse hat individuelle Essgewohnheiten von 630 befragten Teilnehmer*innen mit astrologischen Archetypen verbunden.

Jungfrau, Krebs, Widder: Die bewussten Feinschmecker

Dieses Trio is(s)t wirklich ungewöhnlich. Und genau deshalb funktioniert es. Während andere Kombinationen am Lautesten lieben, lieben Jungfrau, Krebs und Widder am Deutlichsten. Das spiegelt sich auch im Essverhalten wider: Sie gehören zu denen, die beim Essen sehr bewusst und mit Verstand auswählen, was sie essen – mit Fokus auf Verträglichkeit, Herkunft und Haltung. Auf das, was sich wirklich gut anfühlt – nicht nur im Moment, immer auch mit Perspektive auf die Welt von morgen.



Die Wahrscheinlichkeit eines dieser Zeichen am Samstagmorgen auf dem Bio-Markt kennenzulernen ist groß, die Jungfrau sortiert ihre Einkäufe fleißig nach Farben, der Krebs hingegen ist eigentlich schon auf dem Weg nach Hause, während der Widder direkt schon wieder los muss.



Am Tisch aber sind sie sich alle einig: Die strukturierte Jungfrau setzt den Ton – anständig, präzise, fast sinnlich in ihrer Strenge, bestellt sie warme Quinoa-Gemüse-Bowls, dazu Zitronen-Tahini. Obendrauf ein paar geröstete Kürbiskerne für die Struktur.

Der zarte Krebs macht daraus familiäre Nähe und füllt das Essen liebevoll in viele bunte, große Schüsseln in der Mitte vom Tisch, macht eine Flasche alkoholfreie Bubbles auf (der Krebs trinkt am wenigsten Alkohol unter allen Sternzeichen!) und stößt auf das Leben und die (Wahl)-Familie an. Das sind die leisen Momente, in denen man sich anschaut und weiß: Das hier ist sicher. Das hier nährt.

Und der Widder? Bestellt noch ein gutes Steak dazu – bewusst gewählt, aus guter Haltung, weil Entscheidungen nicht halb sein dürfen. Die Umfrage bestätigt: Niemand ist konsequenter, wenn es um bewusste Entscheidungen geht. Das Sternzeichen achtet von allen Sternzeichen am meisten auf Bio-, nachhaltige und saisonale Produkte (32,1 Prozent). Unser ungewöhnliches Trio weiss: Essen ist nicht nur Geschmacksfrage, immer auch Haltung. Und nie ein Kompromiss. Cheers!

Fische, Waage: Die ausgewogenen Genießer

Ihre metaphysische Verbindung entzieht sich den Gesetzen der Logik, sie leben und lieben vollkommen losgelöst von der Schwerkraft. Auch wenn der Fisch vermutlich lieber im Liegen, noch lieber in der Badewanne essen würde und die Waage an einem nach allen Regeln der Kunst gedeckten, nur mit Kerzenlicht beschienenen Tisch mit Blick auf Seerosenteiche.



Das Aetherische ist es, das die beiden verbindet: Fische und Waage essen nicht nach Regeln, mehr nach Gefühl. Sie wählen, was fließt, was leicht ist und die Stimmung hebt.

Fische lieben Softness – Pasta, die weich fällt, mit ganz viel Soße. Udon oder Reisnudeln, seidig, dampfend, mit Brühe, die nach Ingwer und Wärme schmeckt. Sie essen am liebsten Asiatisch. Essen darf nicht beschweren und darf die Gesetze von Zeit und Raum aushebeln.

Waagen lassen sich von Herzen gerne in diese Traumwelten einladen und von der Fantasie der Fische verführen. Aber: die Waage ist die Mutige am Tisch. 47 Prozent Experimentierfreude, ein Spitzenwert. Sie bestellt das Gericht mit unbekanntem Namen, probiert experimentelle Küche, liebt das Sharing-Konzept. Dumplings mit schwarzem Sesam. Aubergine mit Miso-Glanz. Etwas Knuspriges. Etwas Cremiges. Alles muss probiert und kombiniert werden.



Gemeinsam entsteht ein Tisch wie aus einem Traum: dampfende Schalen, frische Kräuter, glänzende Saucen, Texturen, die sich berühren. Und dabei vergessen, dass die beiden schon längst im nächsten Meeting hätten sein müssen. Schön!

Steinbock, Zwillinge: Die bodenständigen Fleisch-Liebhaber

Dieses Paar überrascht selbst die Hobby Astrolog*innen unter uns. Ein Erdzeichen und ein Luftzeichen gelten nicht unbedingt als Selbstläufer – zu unterschiedlich, zu widersprüchlich. Und doch zeigt die Uber Eats-Umfrage: Am Tisch finden Steinbock und Zwillinge vollkommen mühelos zueinander. Der Grund: Weil beide genau wissen, was sie wollen. Und weil niemand Lust auf Spielchen hat, schon gar nicht wenn es ums Essen geht.



Der klar strukturierte Steinbock bestellt mit Substanz. Steak, salzig, klar, ohne Ablenkung. Kein Zeichen greift häufiger zu herzhaften Klassikern wie einem wirklich guten Steak – als Ausdruck einer Vorliebe für Gerichte mit Substanz, die satt machen, Halt geben und das Gefühl vermitteln, wirklich gut versorgt zu sein. Essen ist hier – sorry – eher keine Romantik, mehr Rückgrat, Struktur und Verbindlichkeit. All diese Eigenschaften lassen sich zufälligerweise auch gut auf den Steinbock als Partner übertragen. Zuverlässig!

Zwillinge, die flatterhaften Luftikusse des Tierkreises sind ebenso herzhaft unterwegs: Burger, bitte. Am liebsten natürlich ein fancy Smash Burger mit Trüffel-Mayo, Cheddar, knusprigen Zwiebeln. Die Umfrage beweist uns: Zwillinge wählen Burger häufiger als alle anderen Zeichen. Nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil ein Burger nebenbei noch lebhafte Gespräche erlaubt. Ein Biss, ein Lachen, noch ein Satz. Essen ist für die lebendigen Zwillinge ein sprudeliges, soziales Werkzeug.



Steinbock und Zwilling – das ist ein herzhaftes Date ohne Druck mit bester Unterhaltung. Steak Frites, Pommes knusprig, die Sauce separat. Der Steinbock hält den Raum, die Zwillinge bringen Bewegung hinein. Genau so funktioniert es auch zwischen ihnen. Sie essen klassisch, aber flirten modern. Und merken plötzlich: Gegensätze können verdammt gut schmecken. Perfekt für Valentine's Dates.

Stier, Schütze: Die süßen Naschkatzen

Für diese beiden Zeichen kann es 2026 nur einen Ort geben, an dem sie sich treffen: wenn „Love is in the Air“ aus den Lautsprechern beim Bäcker dröhnen und sie beide mitwippen. Und sofort lachen müssen. Stier und Schütze gehören zu den Sternzeichen mit der größten Liebe zu Süßem. 50 Prozent der Stiere und 50 Prozent der Schützen geben an, gerne süße Snacks zu essen. Sternzeichen: Cherry Muffin.



Der Stier – Fest im Körper, sicher im Geschmack, bestellt sein Dessert mit derselben Ernsthaftigkeit, mit der andere einen Vertrag unterschreiben. Bloß keine Witze über die Süße des Lebens. Ein schwerer Vanilla-Pudding mit echter Bourbon Vanille, glatt wie Satin. Oder ein No-Bake-Cheesecake – kühl, dicht, beruhigend. Essen als sinnliches Versprechen.

Der freigeistige Schütze kommt dafür tanzend, gut gelaunt und immer auf der Suche nach neuen Perspektiven und Horizonten daher. Einen Drink in der Hand, ein Lächeln und gute Laune on top: ein Schütze will alles probieren und brennt für Abenteuer. Jelly Cakes in Neonfarben, die auf dem Teller wackeln. Churros mit flüssigem Karamell, das beim Reinbeißen ausläuft. Süß. Wild. Frei. Geschmack vor Kontrolle. Niemand denkt jetzt schon an morgen.



Und plötzlich tanzt der Zwilling mit dem Schützen barfuß zwischen Dessert und Dancefloor – zu den Backstreet Boys. Lieben wir!

Löwe, Skorpion: Die leidenschaftlichen Esser

Für diese wirklich wenig subtile Mischung aus Wasser und Feuer ist ganz klar: Es muss intensiv sein. Alles, aber bloß nicht beiläufig. Löwe und Skorpion begegnen dem Leben beide mit absoluter Intensität. Der Löwe, vom Sonnenprinzip geprägt, sucht Präsenz, Ausdruck und Wärme. Er will gesehen werden, will strahlen, will spüren. Der Skorpion, regiert von Mars und Pluto, geht unter die Oberfläche. Er sucht Verdichtung, Wahrheit, emotionale Radikalität. Halbheiten interessieren ihn nicht.

Beide Zeichen brauchen Intensität, um sich lebendig zu fühlen. Deshalb wird hier nichts nebenbei gemacht. Kein Small Talk. Kein lauwarmes Gefühl (und lauwarme Suppe schon gar nicht!) Wenn Löwe und Skorpion sich begegnen, dann geht es um Genuss mit Ansage. Um Lust, die sichtbar sein darf.



Löwe setzt auf Präsenz: Ein goldglänzendes, knuspriges Butter-Chicken mit Safranreis, warm, opulent und aromatisch. Oder ein perfekt glasierter Entenbraten, die Haut knusprig, das Fleisch saftig, ein Hauch Orange in der Luft. Essen als großer Auftritt, ein bisschen dramatisch. Wenn ein Löwe bestellt, darf es wirken und muss schmecken. Und ja: Die Umfrage zeigt, dass Löwen besonders häufig zu fleischbetonten Gerichten greifen. Ganze 87,5 Prozent der Löwen geben an, Fleisch zu essen.

Der Skorpion antwortet mit Präzision. Sushi, aber bitte kompromisslos. Toro, der auf der Zunge schmilzt. Nigiri, kühl, salzig, messerscharf geschnitten. Dazu ein Drink, vielleicht zwei – auch das zeigt die Umfrage. Skorpione trinken lieber als die anderen Zeichen – nicht, um zu vergessen, sondern um zu vertiefen.



Jeder Bissen ein Statement. Jede Pause Spannung. Zwischen den beiden knistert es. Beide intensiv. Beide kompromisslos. Bei dieser Kombination kann es sehr gut sein, dass morgen nicht die Sonne scheint – Sie wissen schon warum!