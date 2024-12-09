Heidi Klum – eine Reise durch ihre Looks

Heidi Klum ist längst mehr als nur ein Model – sie ist ein globales Phänomen. Seit den 90er-Jahren prägt sie nicht nur die Modewelt, sondern auch die Popkultur mit ihrem ganz eigenen Stil. Dabei ist Heidi ein wahres Chamäleon: Sie verändert ihren Look immer wieder, ohne dabei ihre Persönlichkeit zu verlieren. Ob als natürliche Schönheit, Red-Carpet-Queen oder Powerfrau mit markantem Augen Make-up – Heidi Klum hat sich in ihrer jahrzehntelangen Karriere immer wieder neu erfunden.



1. Die 90er Jahre: Minimalistisch und puristisch

Mit dezentem Make-up und mädchenhalft zurückgenommenen Haaren trat Heidi Klum erstmals in die Öffentlichkeit. Dieser minimalistische Look, der ihre natürliche Schönheit hervorhebt, legte den Grundstein für ihre Karriere. Ihr Markenzeichen in dieser Ära: strahlende Haut, leicht getönte Lippen und eine frische Ausstrahlung, typisch für die Supermodels der damaligen Zeit.

Heidi Klum, Mai 1999. (Foto: Rose Hartman/WireImage/Getty Images)

2. Frühe 2000er: Der Pony-Look

Heidi zeigte uns ihre mutige Seite, als sie Anfang der 2000er-Jahre den Pony zu ihrem Markenzeichen machte. Ob bei glamourösen Red Carpet Auftritten oder auf dem Laufsteg – der Pony unterstreicht ihre Vielseitigkeit und verleiht ihrem Look eine jugendliche, frische Note. Besonders prägnant hier in hellem Blond.

Heidi Klum promotet eine H&M Kampagne im New Yorker Store, Mai 2003. (Foto: James Devaney/WireImage/Getty images)

3. 2009: Glamourös und gewagt

Für die 66. Golden Globe Awards überraschte Heidi mit einem ungewohnten Look: Rote Lippen und eine strenge Hochsteckfrisur. Dieser dramatische Stilwechsel beweist, dass sie nicht nur die Königin des natürlichen Looks ist, sondern auch Eleganz und Sophistication mühelos meistert.



Heidi Klum bei den 66. Golden Globe Awards - InStyle Warner Bros Official After Party, Januar 2009. (Foto: Jon Kopaloff/FilmMagic/Getty Images)

4. 2018: Zurück zum natürlichen Look

Heidi präsentierte sich 2018 erneut in einem Look, der an ihre Anfangsjahre erinnert. Mit dezentem Make-up betonten Augen und einem strahlenden Lächeln beweist sie, dass weniger oft mehr ist –, und ihre Schönheit zeitlos.



Heidi Klum bei dem NBC Universal's Summer Press Day, Mai 2018. (Foto: Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

5. 2024: Drama!

Bei den diesjährigen GRAMMY Awards sah man Heidi mit ihrem Signature-Look der letzten Jahre: Stark betonte Augen und ein nudefarbener Lippenstift, dazu softe Wellen in dunkelblond. Ein selbstbewusstes und modernes Statement.



Heidi Klum bei den 66. GRAMMY Awards, Februar 2024. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images)

Heidi Klum ist nicht nur ein Stilvorbild, sondern auch eine Inspiration für Wandelbarkeit und zeitlose Eleganz. Ihre Fähigkeit, Trends zu setzen und gleichzeitig ihrer Persönlichkeit treu zu bleiben, macht sie zu einer echten Ikone.

