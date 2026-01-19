Das Fitnessstudio kann einschüchternd sein – vor allem, wenn Sie neu mit dem Training anfangen. Doch mit den richtigen Strategien können Sie diese Hemmungen überwinden, Selbstvertrauen aufbauen und das Fitnessstudio zu einem Ort machen, an dem Sie aufblühen. Hier sind fünf praktische Tipps von Les Mills Head Trainerin Jess McDonald, um sich während und vor Ihres Trainings wohler und selbstbewusster zu fühlen.

1. Konzentrieren Sie auf sich selbst

Ironischerweise sagen die meisten Menschen, dass sie ins Fitnessstudio gehen, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Dennoch meiden viele das Studio, weil sie sich unsicher fühlen. Es mag offensichtlich erscheinen, aber versuchen Sie, nicht über die anderen nachzudenken – erinnern Sie sich daran, dass fast alle auf ihr eigenes Training fokussiert sind und nicht darauf, was Sie tun. Wenn Sie sich auf Ihren eigenen Fortschritt konzentrieren, anstatt sich mit anderen zu vergleichen, werden Sie die besten Ergebnisse erzielen – und sich auf dem gesamten Weg besser fühlen.

2. Fühlen Sie sich wie zu Hause

"Gymtimidation" kann in bestimmten Bereichen, in denen Sie sich weniger wohlfühlen, verstärkt auftreten – für manche ist es der Cardio-Bereich, andere möchten vielleicht nicht das Cycle-Studio betreten, und viele empfinden das Hantel-Training auf der Hauptfläche als besonders einschüchternd. Während Sie diese Bereiche meiden könnten, ist es besser, sich mit ihnen vertraut zu machen. Viele Studios bieten Einführungssitzungen oder geführte Touren an, bei denen ein Trainer die verschiedenen Bereiche zeigt und die Geräte erklärt. Sobald Sie die unterschiedlichen Bereiche kennen, besuchen Sie sie regelmäßig, um sich dort heimisch zu fühlen. Wenn Sie sich mit weniger Menschen wohler fühlen, planen Sie Ihren Besuch während weniger frequentierter Zeiten. Einige Studios bieten auch Frauenbereiche an, die abseits des Hauptgewichtsraums Komfort bieten können.

3. Fragen Sie nach Rat

Scheuen Sie sich nicht, das Personal um Hilfe zu bitten – dafür sind sie da! Die Trainer beantworten gerne Ihre Fragen und zeigen Ihnen die richtige Nutzung der Geräte. Wenn Sie persönliche Beratung suchen, investieren Sie in ein oder zwei Personal-Training-Sitzungen. Das hilft Ihnen, die Geräte kennenzulernen und mit einem individuellen Trainingsplan zu starten.

4. Setzen Sie sich Ziele und erstellen Sie einen Plan

Realistische Ziele und ein Plan geben Ihrem Training Zweck und Richtung. Zu Beginn zählt Fortschritt, nicht Perfektion. Ob es darum geht, 10 Minuten ohne Pause zu laufen, ein bestimmtes Gewicht zu heben oder regelmäßig zu trainieren – feiern Sie die kleinen Erfolge auf dem Weg. Das steigert Ihr Selbstvertrauen und lässt Sie positiver über deine Bemühungen denken. Bei der Auswahl der Übungen denken Sie an die sieben grundlegenden Bewegungsmuster: Kniebeuge, Hüftbeugung, Ausfallschritt, Drücken, Ziehen, Rotation, Gang. Um im Alltag stark zu bleiben, sollte Ihr Programm diese Bewegungen beinhalten. Ein Personal Trainer kann Ihnen dabei helfen, einen passenden Plan zu erstellen.

5. Probieren Sie Gruppentraining aus

Aktivitäten, die soziale Interaktion und fachkundige Anleitung kombinieren, machen Spaß und stärken das Selbstvertrauen. Im Gruppentraining profitieren Sie von der kollektiven Energie. Ein guter Instruktor sorgt dafür, dass Sie sich wohlfühlen, ohne Ihre 'Anfänger'-Position hervorzuheben. Folgen Sie einfach den Anweisungen, und Sie erhalten ein effektives Workout, ohne eigene Entscheidungen treffen zu müssen.