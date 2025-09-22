Probiotika sind lebende Mikroorganismen, die natürlich in der Darmflora vorkommen. Diese Bakterien und Hefen sind essentiell für die gesunde Funktionsweise des Darms bei, fördern die Verdauung und tragen zur normalen Funktion des Immunsystems bei. Produkte mit zusätzlich beigesetzten Probiotika sollen unseren Körper dabei unterstützen - und ganz nebenbei unsere Haut zum Strahlen bringen. Doch wie stehen der Darm und die Haut miteinander in Verbindung?

Die Darm-Haut-Achse

Die Haut ist unser größtes Organ. Wie alle Organe funktioniert sie in einem ausgeklügelten System mit dem Rest des Körpers. Die Darm-Haut-Achse beschreibt die Verbindung zwischen der Darmflora und Ihrer Haut - gerät ein Faktor ins Ungleichgewicht, ist der andere gestört. Viele probiotische Produkte werden mit nützlichen Bakterien und Hefen hergestellt, Mikrome schützen uns vor schädlichen Bakterien, die sich in unserem Körper einnisten wollen, und Probiotika unterstützen sie dabei, in dem sie bakterielle oder Hefeinfektionen bekämpfen.

Befindet sich die Darmflora in Dysbiose (sprich: Ungleichgewicht), können Hautprobleme wie Akne, Rosazea, Ekzeme und vorzeitige Alterung auftreten. Das kommt daher, dass ein Ungleichgewicht an guten Bakterien zu Entzündungen, oxidativem Stress und einer geschwächten Hautbarriere führt, was sich schlussendlich in Hautproblemen äußert.

Probiotika vs Präbiotika - Was ist der Unterschied?



Achtung, Verwechslungsgefahr! Neben Probiotika gibt es auch noch die so genannten Präbiotika. Anders als die namensähnliche Mikroorganismen, sind Päbiotika unverdauliche Nahrungsbestandteile wie Ballaststoffe. Aber auch Präbiotika wirken sich positiv auf die Darmgesundheit aus, in dem sie das Wachstum der probiotischen Bakterienkulturen unterstützen - denn die Wirkstoffe arbeiten zusammen, um den Darm Gesund zu halten.

Wer also seine Darmflora stabilisieren möchte, achtet auf eine ausgewogene Einnahme von Pro- und Präbiotika - dann spricht man von einem Synbiotikum.

Die Stoffe können durch bestimmte Nahrungsmittel in den täglichen Speiseplan integriert werden. Zu besonders darmgesunden Produkten zählen Naturjoghurt, Kombucha und milchsauer vergorene Lebensmittel wie Sauerkraut, Kimchi oder eingelegte Gurken. Präbiotika sind vor allem in herzhaften Lebensmitteln wie Kartoffeln, Reis, Nudeln, Erbsen, Tomaten und Kuhmilch zu finden. Sowohl Prä- und Probiotika sollten in ausgewogenem Maße Verzehrt werden, um die Darmfunktion effektiv zu verbessern.



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Für wen eignen sich Probiotika?

Wer seine Darmflora wieder in Balance bringen möchte, kann von Nahrungsergänzungsmitteln profitieren. Probiotika sind als Kapseln, Tabletten, Flüssigkeiten, Gummies und in Puderform erhältlich. Besonders bei Verdauungsproblemen wie Antibiotika-bedingtem Durchfall, Symptomen des Reizdarmsyndroms (IBS) und Laktoseintoleranz können solche Supplements helfen.



Die Darmflora kann durch eine Antibiotika-Behandlung geschwächt werden. Nach einer bakteriellen Infektion empfiehlt ihr Arzt Ihnen also möglicherweise Probiotika, um ihr Mikrobiom wieder aufzubauen. Aber auch alltäglicher Stress und eine unausgewogene Ernährung kann ihren Darm in außer Bahn werfen - Supplements können also helfen, Ihr allgemeines Wohlbefinden zu erhalten.



Probiotische Supplements und Skincare



Die Qualität von probiotischen Zusatzmitteln wird in Koloniebildenden Einheiten (kurz: KBE) gemessen. Laut Experten gibt es aber bei der Einahme keine Einheitslösung für die probiotische Nahrungsergänzung, denn jeder Mensch (und jede Darmflora) ist einzigartig. Im Allgemeinen gelten aber bis zu 10 Milliarden KBE täglich als gesunder Richtwert.



Da die lebenden Mikroorganismen auch die Hautbarriere unterstützen, sind Probiotika ebenfalls in der Hautpflege beliebt geworden. Prebiotika dienen als Nahrung für die nützlichen Bakterien auf Ihrer Haut - und ein gesundes Hautmikrobiom profitiert von gesteigerter Hautfeuchtigkeit, reduzierten Entzündungen und einer stärkeren Hautbarriere. Supplements können zum Beispiel bei der Behandlung von Exzemen helfen und die allgemeine Reinheit der Haut zu verbessern.







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Am Ende gilt: Probiotka sind kein Zaubermittel, können aber ein Gamechanger für Haut und Mikrobiom sein. In dem sie die Darmflora unterstützen und Entzündungen hemmen, helfen sie nicht nur dabei uns besser zu fühlen, sondern auch von innen heraus zu strahlen.

