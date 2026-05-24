Die Geschichte des Gürtels ist fast so lang wie die Geschichte der Mode. Seine Praktikabilität hat er schon früh bewiesen. Heute sitzen die meisten Hosen jedoch so gut, dass wir ihn oft gar nicht mehr bräuchten und trotzdem oder gerade deshalb hat sich der Gürtel zum heimlichen Star unter den Accessoires eleviert. Einem schlichten Look kann der richtige Gürtel erst den nötigen Schliff verleihen. Doch zwischen feinen Ledergürteln, auffälligen Schnallen und textilen Varianten verliert man schnell den Überblick. Welcher Gürtel passt eigentlich zu welchem Look? In unserem Stil-Guide erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen.

Der klassische Ledergürtel – ein Allrounder für jeden Tag

Es gibt diese Basics, die einfach in jeden Kleiderschrank gehören. Dazu zählen neben einer gut sitzenden Jeans und einem hochwertigen weißen T-Shirt definitiv auch ein klassischer Ledergürtel. Ob in Schwarz, Cognac oder dunklem Braun – er ist der stilvolle Begleiter für Denims, Chinos sowie Stoffhosen. Besonders edel wirkt er, wenn er farblich auf die Schuhe abgestimmt ist. Vor allem im Business-Kontext, aber auch in der Freizeit ein Fashion-Gesetz, das gilt.



Ein schmaler Gürtel ist dabei eleganter und passt vor allem zu Stoffhosen oder Röcken mit feinen Gürtelschlaufen. Breitere Modelle harmonieren ideal mit Jeans und Casual-Looks. Wer es etwas moderner mag, setzt auf Gürtel mit matter Oberfläche oder dezenten Metallschließen – die sich farblich wiederum in Ihrem Schmuck wiederfinden dürfen. Sie tragen Gold? Dann rundet eine ebenfalls goldfarbene Gürtelschnalle den Look ab.