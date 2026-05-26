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Groß, größer, am größten - Revival von Großen Sonnenbrillen

Von Lisa Christeas
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26 Mai 2026
Groß, größer, am größten - Revival von Großen Sonnenbrillen Groß, größer, am größten - Revival von Großen Sonnenbrillen

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Was letztes Jahr schmale Sonnenbrillen á la Miu Miu waren, sind diesen Sommer große Sonnenbrillen. Groß, Breit, Opulent und ein richtiger Hingucker.

Vorreiterinnen wie Sophia Loren, Jacqueline Kennedy Onassis oder Audrey Hepburn machten es vor und inspirieren uns bis heute mit ihren zeitlosen Looks. Doch was haben die drei Frauen – abgesehen von ihrem hervorragenden Modegeschmack – gemeinsam? Ihre bezaubernden Statement-Sonnenbrillen. Elegant und mysteriös zugleich, groß und auffällig, dabei jedoch stets in Harmonie mit dem Gesamtlook. Große Sonnenbrillen erleben im Jahr 2026 nun ihr Revival – sowohl im Vintage-Look als auch in modernen Neuinterpretationen.

Große Sonnenbrillen im vintage Jahre Stil

Wer die Looks der Stilikonen Sophia Loren, Audrey Hepburn und Co. nachstylen möchte, sollte den Fokus insbesondere auf runde Sonnenbrillen legen. Modelle mit Azetat- oder Kunststoffrahmen, die weder zu dick noch zu filigran sind, entsprechen genau dem Stil der 80er-Jahre-Ästhetik, die derzeit wieder auflebt. Zudem dürfen die Gläser gerne etwas dunkler getönt sein, damit der Celebrity-Effekt noch intensiver wirkt.

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Lisa Christeas
Von
Lisa Christeas
Published 26 Mai 2026
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