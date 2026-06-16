Goodbye, Sneaker! Bequeme Alternativen für den Sommer

Wir alle lieben hohe Schuhe, ob Kitten-Heels, Stiletto-Absätze oder seit diesem Sommer auch wieder Wedges. Doch ehrlicherweise gibt es deutlich bequemere Schuhe für den Sommer. Wer allerdings nicht wieder zu demselben ausgelatschten Paar Sneaker greifen möchte oder wer einfach keinen sportlichen Stil hat – denn nichts ist schlimmer als ein dreckiges Paar Sportschuhe zu einem schicken Look! – der ist hier goldrichtig. Wir stellen Ihnen fünf bequeme Schuhmodelle für den Sommer vor, abseits der Sneakerwelt.

1. Der Statement-Mule

Mules sind für alle, die es unkompliziert mögen: Reinschlüpfen und fertig. Gerade mit großen Schnallen, auffälligen Applikationen oder irgendeiner vergleichbaren Art von Statement ist er ein absolutes Must-Have für den Sommer. Die Füße fühlen sich dank der freien Ferse nicht eingesperrt an und die Mules sind genauso schnell abgestreift, wie sie wieder angezogen sind.

2. Der Netz-Ballerina

Ballerinas sind immer eine sichere und elegante Option, gerade im Sommer. Wer mal etwas anderes möchte als das klassische Ledermodell mit der kleinen Schleife vorne, der sollte sich Netz-Ballerinas genauer anschauen. Luftdurchlässig, meist aus leichtem Mesh gefertigt und gerade in hellen Farben wie Weiß oder Creme eine lässige, aber elegantere Alternative zum Sneaker.

3. Der Mokassin in Pastelltönen

Mokassins sind richtige Allrounder, sie in jede Jahreszeit. Also auch in den Sommer, man muss nur wissen wie: Das Wichtigste ist hier die Farbe, denn Apricot oder Puderrosa lassen den geschlossenen Schuh sommerlicher wirken als schweres Braun oder Schwarz. Auch das Material ist entscheidend. Velourleder ist im Sommer nicht nur angenehmer, es wirkt auch leichter als schweres Glattleder.

4. Die klassische Sandale

Für die richtig heißen Tage und die lässigen Looks, zu denen eigentlich ein Sneaker passen würde, ist eine klassische, offene Sandale mit verstellbaren Riemen die beste Option. Passt sowohl zu Jeans als auch zu Leinenoutfits und ist die wohl luftigste Alternative zum Turnschuh. Auch diese Sandalen sind entspannt zum Hineinschlüpfen und Ausziehen und bieten trotzdem genug Halt, egal ob auf Asphalt oder Wiese.

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5. Der Plateau-Flip-Flop

Flip-Flops feiern ihr großes Comeback! Wir haben den Trendschuh zwar vermehrt mit Kitten-Heels oder Stilettos gesehen, aber eine Plateau-Sohle ist einfach die bequemere Option und macht den Nostalgie-Schuh aus der Kindheit zum coolen Alltagsstyle. Wichtig bei diesem Schuhmodell: die regelmäßige Pediküre nicht vergessen, denn bei Thong-Sandalen sieht man jeden Zeh.